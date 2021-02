IRW-News: Libero Copper & Gold Corporation : Libero kündigt Arbeitsprogramm für 2021 an

IRW-PRESS: Libero Copper & Gold Corporation : Libero kündigt Arbeitsprogramm für 2021 an

Vancouver, British Columbia, 8. Februar 2021 - Libero Copper & Gold Corporation (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) gibt die für 2021 geplanten Arbeitsprogramme bekannt. Sie werden unter anderem 12.000 Meter an Bohrungen zur Weiterentwicklung der porphyrischen Kupferprojekte Big Red, Big Bulk, Esperanza und Mocoa beinhalten.

Wichtigste Eckdaten

- Esperanza in San Juan (Argentinien): Die Oberflächenarbeiten beginnen umgehend. Im April werden im Anschluss Bohrungen über 5.000 Meter eingeleitet, die sich auf eine große Alteration mit Ausmaßen von 2,0 mal 1,2 Kilometern an der Oberfläche konzentrieren. Außerdem sind Step-out-Bohrungen ausgehend vom Entdeckungsbohrloch geplant, das auf 387 Metern - von der Oberfläche bis zum Ende des Bohrlochs - 0,78 % Kupferäquivalent enthielt.

- Big Red in der Region Golden Triangle (BC, Kanada): Ab Juni werden oberirdische Kartierungen, Probenahmen und IP-Untersuchungen durchgeführt, gefolgt von Bohrungen über 5.000 Meter. Ziel ist die genauere Untersuchung der neuen Porphyrentdeckung im Jahr 2020 am Rand eines Bereichs mit porphyrischen Merkmalen, der einen Durchmesser von mehr als einem Kilometer aufweist.

- Big Bulk in der Region Golden Triangle (BC): Ab August werden Bohrungen über 2.000 Meter absolviert, um die Interpretationen zu prüfen, welchen zufolge das Ziel ein deutlich größeres Kalk-Alkali-Porphyr-System ist, das gekippt ist und eine hochgradigere Mineralisierung aus einer eigenständigen Mineralisierungsphase aufweist. Diese Mineralisierung war kein Ziel der historischen Bohrungen.

- Mocoa in Kolumbien: Der Schwerpunkt wird hier auf der Beantragung von Bohrgenehmigungen, der Einbindung der Gemeinde und dem Aufbau von langfristigen Beziehungen liegen.

Unsere Pläne für 2021 bedeuten einen wesentlichen Fortschritt in der Strategie von Libero, durch Bohrungen in mehreren Rechtsgebieten ganzjährig einen Mehrwert zu schaffen, wobei die Betriebstätigkeit mit Blick in die Zukunft verfolgt wird. Bei Esperanza und Big Red werden wir Entdeckungen mit bedeutenden Zielgebiete, soliden Gehalten und einer an der Oberfläche vorliegenden Mineralisierung nachgehen. Bei Big Bulk ist unser Blick auf eine neue Entdeckung gerichtet. Erreicht werden soll diese durch Bohrungen auf der Grundlage neuer Interpretationen. Zuguterletzt werden wir die Erfahrung unseres Managements und unseres lokalen Teams beim Ausbau von Projekten in Lateinamerika einsetzen, um eine nachhaltige Projektentwicklung zur Erschließung des Wertes von Mocoa zu gewährleisten, erklärt Chief Executive Officer Ian Harris. Wir sehen dem Ausbau unserer Projektpipeline mit Kupfer-Porphyr-Lagerstätten in dem Bergbau freundlich gesinnten Rechtsgebieten entgegen. Sie besitzen Potenzial, sich in Zukunft zu bedeutenden Minen zu entwickeln.

Über Libero Copper & Gold

Libero erschließt den Wert einer Sammlung von Porphyr-Kupferlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Big Red (eine neue Greenfield-Entdeckung) und Big Bulk im Golden Triangle in Kanada, Esperanza in San Juan (Argentinien) und die Lagerstätte Mocoa in Kolumbien. Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Dr. Thomas Mumford, P.Geo., President von Serac Exploration, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt.

