IRW-News: Libero Copper & Gold Corporation : Libero lädt Aktionäre zu einem virtuellen Investoren-Update ein

Libero Copper & Gold Corporation : Libero lädt Aktionäre zu einem virtuellen Investoren-Update ein

Vancouver, British Columbia, 26. Mai 2021 - Libero Copper & Gold Corporation (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) freut sich, Stakeholder, Investoren, Analysten und andere Interessierte einzuladen, am Dienstag, den 1. Juni, von 8:00 bis 9:00 Uhr Eastern Time (14:00 bis 15:00 CET) mit Liberos President & CEO Ian Harris an einem virtuellen Investoren-Update teilzunehmen. Ian Harris wird über das strategische Wachstum des Unternehmens sprechen und ein Update zu den jüngsten Fortschritten bei den Kupferporphyrprojekten Big Bulk, Big Red, Esperanza und Mocoa geben. Im Anschluss an das Update wird es eine Fragerunde geben.

Details zum Investorengespräch

- Was: Virtuelles Investoren-Update von Libero.

- Wann: Dienstag, 1. Juni 2021 um 8:00 - 9:00 Uhr Eastern Time (14:00 bis 15:00 CET).

- Wo: Besuchen Sie https://www.liberocopper.com/investors/events/. Ein Link wird unter "Events - Investor Update" angezeigt.

- Wie: Hören Sie live online zu - ein archivierter Webcast wird kurz nach Beendigung der Live-Veranstaltung an gleicher Stelle verfügbar sein.

Über Libero Copper & Gold

Libero erschließt den Wert einer Sammlung von Kupfer-Porphyrlagerstätten in ganz Amerika in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Big Red (eine neue Grassroots-Entdeckung) und Big Bulk im Golden Triangle in Kanada, Esperanza in San Juan (Argentinien) und Mocoa in Putumayo, Kolumbien. Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 294 9039

info@liberocopper.com

Tetiana Konstantynivska

Investor Relations

+1 778 372 0179

konstantynivska@liberocopper.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen, Verfahren und Einreichungspflichten. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

