IRW-News: Lithium South Development Corporation: Lithium South schließt Privatplatzierungen erfolgreich ab

Vancouver (British Columbia), den 6. Dezember 2021 - Lithium South Development Corporation (TSX-V: LIS, OTCQB: NRGMF, Frankfurt: OGPN) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass es, vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die Exchange) und hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 24. November 2021, seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) erfolgreich abgeschlossen und 7.700.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,60 CAD pro Einheit ausgegeben hat. Die Bruttoeinnahmen belaufen sich auf 4.620.000 CAD.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einem übertragbaren Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie (ein Optionsschein). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von drei Jahren nach dem Abschluss der Privatplatzierung (das Verfallsdatum) eine Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,75 CAD zu erwerben.

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es, vorbehaltlich der Genehmigung der Exchange, eine weitere Privatplatzierung durch die Ausgabe von 2.300.000 Einheiten zu einem Preis von 0,65 CAD pro Einheit erfolgreich abgeschlossen hat. Die Bruttoeinnahmen belaufen sich auf 1.495.000 CAD. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem Optionsschein. Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber, bis zum Verfallsdatum eine Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,82 CAD zu erwerben.

Die Einnahmen aus den Privatplatzierungen werden für die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Lithiumprojekts HMN in der argentinischen Provinz Salta verwendet werden. Zurzeit wird ein Bohrprogramm konzipiert, um die aktuelle Lithiumressource potenziell zu steigern, und es sind Testarbeiten im Hinblick auf die Lithiumextraktionsprozess im Gange. Darüber hinaus wird die Finanzierung zur Durchführung einer Werbekampagne, die am 24. November 2021 angekündigt wurde, sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Das Unternehmen zahlte an Canaccord Genuity Corp. und PI Financial Corp. Vermittlungsgebühren in Höhe von 421.600 CAD und gab 696.000 Vermittler- Optionsscheine (die Vermittler-Optionsscheine) aus. Die Vermittler-Optionsscheine sind nicht übertragbar und können bis zum Verfallsdatum zu Preisen von 0,75 CAD bis 0,82 CAD pro Aktie ausgeübt werden.

Alle ausgegebenen Wertpapiere werden einer Haltefrist von vier Monaten sowie der Haltefrist der Exchange unterliegen.

Das Unternehmen bestätigt, dass der Preis der Einheiten der Privatplatzierungen gemäß den Bestimmungen der Exchange auf Basis des Schlusskurses der Aktien des Unternehmens an jenen Tagen festgelegt wurde, an denen das Unternehmen die Privatplatzierung bekannt gab und/oder die Genehmigung der Exchange für die Preisbestimmung erhielt. Der Platzierungskurs für Zeichnungsscheine, die nach dem Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens eingegangen sind, wurde auf 0,65 CAD pro Aktie festgelegt.

Über Lithium South

Lithium South konzentriert sich auf die Entwicklung des Lithiumprojektes Hombre Muerto Norte (Li-Projekt HMN), das sich auf dem Hombre Muerto Salar befindet, dem bedeutendsten Lithium produzierenden Salar in Argentinien. Das Konzessionsgebiet grenzt an ein Grundstück, das vom multinationalen koreanischen Konzern POSCO entwickelt wird, der das Gelände für 280 Millionen USD von Galaxy Resources erworben hat. Lithium South hat 2019 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des HMN-Lithiumprojektes unter Verwendung der konventionellen Verdunstungsextraktion durchgeführt.

Das Unternehmen bewertet die konventionelle Verdunstung als Verarbeitungsmethode und die direkte Lithiumextraktion (DLE) als alternative Methode. Zurzeit werden drei DLE-Kandidaten bewertet. Zwei 2.000-Gallonen-Massensoleproben sind auf dem Weg nach Oakland, Kalifornien, um von Lilac Solutions analysiert zu werden, und nach Chengdu, China, um von Chemphys untersucht zu werden. DLE-Testarbeiten werden zudem zurzeit in der argentinischen Provinz Salta von Eon Minerals durchgeführt.

Darüber hinaus plant das Unternehmen eine potenzielle Erweiterung der bekannten Ressource mittels Bohrungen in unterschiedlichen interessanten Gebieten, die im Rahmen einer kürzlich durchgeführten T.E.M-Untersuchung identifiziert wurden. Das Unternehmen wartet auf die Bohrgenehmigungen, die zurzeit vom Bergbausekretariat in der argentinischen Provinz Salta geprüft werden.

