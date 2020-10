IRW-PRESS: Lomiko Metals Inc.: Biden unterstützt Forderung des Repräsentantenhauses, des Senats und des Weißen Hauses nach nordamerikanischer Strategie für den Bergbau zur Produktion kritischer mineralischer Rohstoffe

Vancouver, Kanada 26. Oktober 2020. Lomiko Metals Inc. (Lomiko) (TSX-V: LMR,

OTC: LMRMF, FWB: DH8C) konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung von Graphit für die neue grüne Wirtschaft. Lomiko hat die sich abzeichnende Gesetzgebung beobachtet, die darauf abzielt, die Abhängigkeit von China bei der Versorgung mit Graphit, Lithium und anderen Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge zu reduzieren. Derzeit wird Graphit zu 100% in die Vereinigten Staaten importiert, da es keine einheimischen Graphitminen gibt, die in der Lage sind, Material für Graphitanoden für Elektrofahrzeuge zu produzieren. Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilungen vom 9. September 2020 und 7. Oktober 2020 im Zusammenhang mit der Änderung der Regierungspolitik in Bezug auf kritische mineralische Rohstoffe.

US-Wahlbonus für die Bergbauindustrie für kritische mineralische Rohstoffe

Es ist ein Glücksfall für die Bergbauindustrie für kritische mineralische Rohstoffe, dass der ehemalige Vizepräsident und derzeitige Favorit für das Präsidentenamt, Joe Biden, den US-Bergarbeitern privat mitgeteilt hat, dass er die Ankurbelung der heimischen Produktion von Metallen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen, Sonnenkollektoren und anderen Produkten, die für seinen Klimaplan von entscheidender Bedeutung sind, unterstützen würde, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichten.

Es wurde bereits damit gerechnet, dass Biden, der als Vizepräsident Obamas fungierte und in Umweltschutzkreisen hohes Ansehen genießt, in dieser Richtung weitermachen wird. Der demokratische Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten unterstütze auch überparteiliche Bemühungen zur Förderung einer inländischen Versorgungskette für Graphit, Lithium, Kupfer, Seltene Erden, Nickel und andere strategische Rohstoffe, die die Vereinigten Staaten aus China und anderen Ländern importieren, so die Quellen. Biden wird in Fragen des Bergbaus und der grünen Energie auch von der kanadischen Regierung geschätzt, die ein Abkommen über eine Lieferstrategie zwischen Kanada und den USA unterzeichnet hat.

Am 28. September 2020 erörterten kanadische Minister die Möglichkeiten, Kanadas Vorsprung bei den natürlichen Ressourcen zu nutzen, und zwar auf der Grundlage von Kanadas starker Leistungsbilanz in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvoller Regierungsführung, um Investitionen anzuregen, neue Wertschöpfungsketten zu generieren und in ganz Kanada Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, auch für indigene Unternehmen und Gemeinden. Die Minister waren sich einig, dass ein integrativer Ansatz, der Kapazitäten aufbaut und Diversität gewährleistet, ein Schlüsselelement für eine erfolgreiche wirtschaftliche Erholung Kanadas ist.

Unter dem gemeinsamen Vorsitz des Abgeordneten Seamus O'Regan, Kanadas Minister für natürliche Ressourcen, und des Abgeordneten Ranj Pillai, stellvertretender Premierminister und Minister für Energie, Bergbau und Ressourcen für den Yukon, kamen sie überein, zusammenzuarbeiten, um eine sektorübergreifende gesamtkanadische Wertschöpfungskette für kritische mineralische Rohstoffe und Batterien aufzubauen und das Engagement mit unseren Partnern in den USA und anderen Ländern fortzusetzen.

Kanadas Wirtschaft befindet sich aufgrund unseres Rohstoffpotenzials in einer starken Position, um sich zu stabilisieren und sich nach dem Ende der Covid-Pandemie hervorragend zu entwickeln. Alle Gemeinden in ganz Kanada sollten eine Rolle spielen, sei es bei der Bereitstellung kritischer Mineralien für die Versorgungskette, bei der Förderung innovativer Energieentwicklung oder bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und Kapazitäten in unseren abgelegenen und nördlichen Gemeinden. So der Abgeordnete Ranj Pillai

Lomikos Chance in der Lieferkette

Es wird erwartet, dass der Bedarf nach abgebautem, natürlichem Graphitmaterial exponentiell steigen wird, weil mehr verwendet wird für die Produktion von sphärischem Graphit für Graphit im Anodenanteil von Lithiumbatterien für E-Fahrzeuge.

Mit dem Abschluss einer Finanzierung in Höhe von $750.000 am 23. Oktober 2020 plant Lomiko, an den kurzfristigen Zielen des Unternehmens wie folgt zu arbeiten:

1) Abschluss des 100-prozentigen Erwerbs der Liegenschaft, die zurzeit zu 80% im Besitz von Lomiko Metals ist.

2) Abschluss der metallurgischen und Graphitcharakterisierung zur Bestätigung des Lithium-Ionen-Materials in Anodenqualität.

3) Abschluss eines technischen Berichts, um zu bestätigen, dass das Ausmaß der Mineralisierung der nahegelegenen Mine Imerys, die einem internationalen Bergbaukonglomerat gehört, entspricht bzw. diese übertrifft.

Ein "technischer Bericht" ist ein Bericht, der in Einklang mit dem 43-101F1-Standard für technische Berichte erstellt wurde und in zusammengefasster Form alle wichtigen wissenschaftlichen und technischen Informationen über die jeweiligen Konzessionsgebiete am Tag der Erstellung des technischen Berichts enthält;

4) Vollständige Vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA)

Eine PEA ist eine Studie, außer einer Vormachbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie, die eine wirtschaftliche Analyse der potenziellen Rentabilität von Mineralressourcen enthält.

Weitere Informationen über Lomiko Metals und Promethieus erhalten Sie auf der Website unter www.lomiko.com und www.promethieus.com oder von A. Paul Gill telefonisch unter 604-729-5312 oder per E-Mail unter info@lomiko.com.

Im Namen des Boards

A. Paul Gill

Director, Chief Executive Officer

Wir halten uns an die Safe Harbor-Bestimmungen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

