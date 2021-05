IRW-PRESS: Lomiko Metals Inc.: Der CEO von Lomiko Metals spricht am 26. Mai 2021 auf der Emerging Growth Conference zum Thema Elektrofahrzeug-Revolution

(Montreal, Quebec) 24. Mai 2021 - Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF,

FWB: DH8C) (Lomiko oder das Unternehmen) möchte Private- und institutionelle Investoren sowie Berater und Analysten zum Besuch seiner in Echtzeit übertragenen interaktiven Präsentation auf der Emerging Growth Conference einladen.

Die Präsentation von Lomiko auf der Emerging Growth Conference findet am 26. Mai 2021 statt. Diese interaktive Live-Online-Veranstaltung bietet den Aktionären und der Investment-Community die Möglichkeit, in Echtzeit mit dem CEO des Unternehmens, A. Paul Gill, zu sprechen.

Die Präsentation von Lomiko ist für 12.00 Uhr EST bzw. 9.00 Uhr PST mit 30 Minuten angesetzt. Bitte hier anmelden (https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1465229&tp_key=acb55f1b36&sti=lmrmf), um sicherzustellen, dass Sie an der Konferenz teilnehmen können und eventuelle Updates erhalten.

Der Fokus der Präsentation liegt auf den jüngsten Entwicklungen auf dem Markt für Batteriematerialien, der ausstehenden vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (VWU) für das Graphitprojekt La Loutre und der Exploration im neuen Lithiumprojekt Bourier. Am Montag, dem 24. Mai 2021, erhielten die Graphitunternehmen von Quebec die erfreuliche Nachricht, dass Nouveau Monde (NYSE: NMG) den Handel an der New York Exchange aufgenommen hat, was den Graphit- und Lithium-Entwicklungsunternehmen in Quebec die dringend benötigte Aufmerksamkeit brachte.

Herr Gill wird die Präsentation halten und eventuell im Anschluss daran Fragen beantworten. Bitte stellen Sie Ihre Fragen während der Veranstaltung und versuchen Sie, so viele Fragen wie möglich einzubringen.

Für Teilnehmer, die am Tag der Konferenz nicht live an der Veranstaltung teilnehmen können, wird nach der Veranstaltung ein archivierter Webcast über EmergingGrowth.com abrufbar sein. Wir werden nach der Veranstaltung einen Link hierfür veröffentlichen.

Über die Emerging Growth Conference

Die Emerging Growth Conference ist eine effiziente Möglichkeit für börsennotierte Unternehmen, sich von ihrem Büro aus zeiteffizient vorzustellen und der Investment-Community ihre neuen Produkte, Services und sonstige wichtige Nachrichten zu präsentieren.

Fokus und Bandbreite der Konferenz umfassen Unternehmen in einem breiten Spektrum von Wachstumssektoren mit leistungsstarken Managementteams, innovativen Produkten und Dienstleistungen, einer fokussierten Strategie und Umsetzung und einem allgemeinen Potenzial für langfristiges Wachstum. Das Publikum kann potenziell Zehntausende von privaten und institutionellen Investoren sowie Investmentberater und Analysten umfassen.

Alle Sitzungen werden über Video-Webcasts durchgeführt und finden in der Zeitzone Östliche Standardzeit (EST) statt.

Über Lomiko Metals

Lomiko Metals hält eine Beteiligung von 100 % an seinem Graphiterschließungsprojekt La Loutre im Süden von Quebec. Das Konzessionsgebiet, das 117 Kilometer nordwestlich von Montreal liegt, besteht aus einem großen, durchgängigen Block mit 42 Mineralkonzessionen und einer Fläche von insgesamt 2.509 Hektar (25,1 km2). Lomiko hat ferner das Projekt Bourier optioniert, das aus 203 Konzessionen besteht und eine Gesamtfläche von 10.252,20 Hektar (102,52 km2) in einer Region von Quebec aufweist, in der sich weitere Lithiumlagerstätten und eine bekannte Lithiummineralisierung befinden, wie den Karten und der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist. Das Projekt Bourier ist ein potenziell neues Lithiumfeld in einer etablierten Lithiumregion.

Weitere Informationen über Lomiko Metals erhalten Sie auf der Website www.lomiko.com, von A. Paul Gill unter der Telefonnummer +1 604-729-5312 oder per E-Mail: info@lomiko.com.

Im Namen des Board of Directors,

"A. Paul Gill"

Chief Executive Officer

Wir bemühen uns um ein Safe Harbour-Zertifikat. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58554

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58554&tr=1

