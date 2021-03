IRW-News: Lomiko Metals Inc.: Investoren-Update von Lomiko zur Graphene-Battery-Zone und Umbenennung der EV-Zone im Flockengraphit-Projekt La Loutre

IRW-PRESS: Lomiko Metals Inc.: Investoren-Update von Lomiko zur Graphene-Battery-Zone und Umbenennung der EV-Zone im Flockengraphit-Projekt La Loutre

OTC: LMRMF, FWB: DH8C) (Lomiko oder das Unternehmen) ist derzeit mit der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsberechnung (VWU) für sein Flockengraphit-Projekt La Loutre befasst. Lomiko hat die Refractory-Zone in EV-Zone umbenannt. Der Name Refractory stellte keinen Hinweis auf den enthaltenen Erztyp dar, sondern auf das Endprodukt von Flockengraphit, etwa Batterie oder Graphen, was den Namen der anderen Zonen Rechnung trägt. Da es sich jedoch auch um einen geologischen Begriff handelt, sorgte dies für Verwirrung bei den Lesern. Es gibt keinen Hinweis auf Refractory Ore, also schwer aufzubereitendes Erz, in dem Konzessionsgebiet.

Graphene-Battery-Zone

Die erfolgreiche Bohrkampagne 2019 wurde in der EV-Zone (bisher Refractory-Zone) durchgeführt. Für nähere Angaben siehe detaillierte Bohrkarte der EV-Zone. Für das Projekt wurde im März 24, 2016 auch ein unabhängiger technischer Bericht in Übereinstimmung mit dem NI 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte von B. Turcotte und G. Servelle, Firma InnovExplo Inc., Val-dOr, Québec, und von O. Peters, Firma AGP Mining Inc., erstellt, der für die kombinierten Projekte der Graphene-Battery-Zone eingereicht wurde. In dem Bericht wurde eine Mineralressourcenschätzung von 18,4 Mio. Tonnen mit 3,19 % Kohlenstoff-Flockengraphit (Cg) in der Kategorie Angedeutet und von 16,7 Mio. Tonnen mit 3,75 % Cg in der Kategorie Vermutet dargelegt, wobei ein Mindesterzgehalt von 1,5 % angesetzt wurde. Bei einem Mindesterzgehalt von 3 % beträgt die geschätzte Ressource 4,14 Mio. Tonnen mit 6,50 % Cg in der Kategorie Angedeutet und 6,1 Mio. Tonnen mit 6,1 % Cg.

Die vorgenannte Mineralressourcenschätzung von 2016 umfasst nicht die signifikanten Abschnitte der EV-Zone von 2016. In einer neuen kombinierten VWU werden die Ergebnisse beider Zonen enthalten sein.

Wichtigste Ergebnisse aus der EV-Zone

LL-16-01 - 7,74 % Cg über 135,60 m, einschließlich 16,81 % Cg über 44,10 m

LL-16-02 - 17,08 % Cg über 22,30 m und 14,80 % Cg über 15,10 m

LL-16-03 - 14,56 % Cg über 110,80 m

Die Ergebnisse aus dem Bohrprogramm 2019 in der EV-Zone wurden in der Pressemitteilung vom 5. Februar 2020 dargelegt. In der EV-Zone wurden 2019 insgesamt 21 Bohrlöcher über insgesamt 2.985 Meter fertiggestellt.

La Loutre hat sich als großes und hochgradiges Gebiet erwiesen, das weitere Investitionen rechtfertigt, erklärte A. Paul Gill, der CEO. Die einzige in Betrieb befindliche Graphitmine in Nordamerika ist Graphite & Carbon von Imerys in Lac-des-Îles, 53 km nordwestlich von La Loutre, aus der Juli 1988 vor Aufnahme der Produktion nachgewiesene Reserven von 5,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 7,42 % Cg gemeldet wurden. (Literaturhinweis: Potentiel de la minéralisation en graphite au Québec [Potenzial der Graphitmineralisierung in Quebec], NGolo Togola, MERN, Seite 31, Conférence Québec Mines, 24. November 2016).

* Die Mineralisierung, die in angrenzenden und/oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten gelagert ist, ist nicht notwendigerweise repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57100/LMRLaLoutreNewsMarch42021(002)_DE_PRcom.001.png

Zufahrtsstraße zu La Loutre

