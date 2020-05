IRW-News: Loopshare Ltd.: LOOPShare verkündet Partnerschaft mit Moduurn Mobility Inc.

IRW-PRESS: Loopshare Ltd.: LOOPShare verkündet Partnerschaft mit Moduurn Mobility Inc.

LOOPShare verkündet Partnerschaft mit Moduurn Mobility Inc.

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 5. Mai 2020 - LOOPShare Ltd. (TSX:LOOP) (OTC:LPPPF) (WKN:A2PTCW) (LOOPShare oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Bezug auf eine mögliche Partnerschaft eine Absichtserklärung mit Moduurn Mobility Inc. (Moduurn) abgeschlossen hat, die ihren Sitz in Victoria, British Columbia hat. Moduurns mobile Bestellplattform erlaubt es Unternehmen jeglicher Größe, eigene mobile Bestellplatformen zu erstellen und mit eigenem Namen zu branden, und damit Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen. Die Moduurn Technologie wird bereits in zahlreichen Branchen genutzt, u.a. von Restaurants, Hotels, Kaufhäusern, Supermärkten, Kaffeehäusern, Golfplatzbetreibern, Stadien und Festivals. Zu Moduurns Kunden gehören bspw. BC Hydro, Compass Group, Husky Energy, Atco Logistics, Big Wheel Burger, Baan Thai Restaurant und die Olympischen Spiele in Sotschi 2014.

Die potenzielle Partnerschaft würde die Integration der mobilen Bestellplattform von Moduurn mit der LOOPShare-Elektroroller-Flotte und der LOOPShare-Technologieplattform beinhalten. LOOPShare und Moduurn werden in der Lage sein, eine schlüsselfertige Lösung für solche Unternehmen anzubieten, die einen Lieferbetrieb betreiben wollen. Dazu gehören u.a. Restaurants, Apotheken oder ähnliche Betriebe. Diese Zusammenarbeit wird den Unternehmen eine Alternative zur Auslagerung der Lieferung an Drittanbieter bieten und es ihnen ermöglichen, den Prozess durch ein umweltfreundliches, erschwingliches und einfach zu bedienendes Anwendungs- und Elektrotransportpaket selbst zu verwalten. Dies wiederum wird es den Unternehmen ermöglichen, höhere Gewinnspannen aus ihren Lieferoperationen zu erzielen, ohne dass ein höherer Verwaltungsaufwand entsteht.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Moduurn Mobility und sehen hier die perfekte Gelegenheit, ein umfassendes Technologieprodukt aufzubauen, das es den Kunden ermöglicht, alle Phasen einer Bestellung, der Abwicklung sowie jetzt auch der Lieferung mit unseren emissionsfreien Rollern abzuwickeln", sagte Matthew Clayton, CEO von Loopshare Ltd. "Wir werden die mehr als zweihundert bestehenden Kunden von Moduurn umgehend anbinden und ebenso damit beginnen, unsere Lieferanten auf die Online-Plattform von Moduurn zu bringen. Dies ist eine erfolgreiche Partnerschaft, die beiden Marken ein exponentielles Wachstum ermöglichen wird.

"Unsere Softwareplattform und unser Bestellsystem wächst in ganz Nordamerika weiter. Mit den Veränderungen, die COVID 19 mit sich gebracht hat, waren Liefer- und Zustellservices noch nie so wichtig wie heute", sagte Alex Cook, CEO von Moduurn Mobility Inc. "Wir freuen uns darauf, unsere Dienstleistungen mit LOOPShare zu kombinieren und unseren Kunden eine Null-Emissions-Option für die Lieferung von Nahrungsmitteln und Vorräten anzubieten", so Cook.

Die Transaktion mit Moduurn ist abhängig vom Abschluss einer endgültigen Vereinbarung (die Vereinbarung") und der Erfüllung bestimmter Bedingungen, die in der Vereinbarung enthalten sein werden. Zu diesen Bedingungen gehört unter anderem der Erhalt aller anderen erforderlichen Zustimmungen, Genehmigungen und Autorisierungen, die von beiden Parteien benötigt werden.

Über Moduurn

Moduurn Mobility Inc. ist ein Unternehmen, das es Unternehmen ermöglicht, eigene und zuverlässige mobile Bestell-Apps mit eigenem Markenbranding zu erstellen. Werben Sie für Ihr Unternehmen, bauen Sie eine treue Kundschaft auf, steigern Sie Umsatz und Reichweite, richten Sie Sonderangebote ein oder testen Sie einfach neue Ideen. Der App Builder von Moduurn bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um eine hochwertige mobile Bestellanwendung für Ihr Unternehmen zu erstellen, die vollständig mit Ihrem Markennamen versehen ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.moduurn.com.

Über LOOPShare:

LOOPShare Ltd. ist ein aufstrebender globaler Marktführer im Bereich des Ridesharings, der Mikromobilität und der nachhaltigen Transportdienstleistungen. Mehr zum Unternehmen unter:

Web: www.loopscooters.com

Facebook: @loopelectricscooters

Instagram: @loopelectricscooters

Twitter: @loopescooters

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Email: info@loopshareltd.com

Tel: +1 604-568-1598

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von Aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für kleine und mittelgroße börsennotierte Unternehmen in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter https://akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise zu in die Zukunft gerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Informationen" über erwartete Entwicklungen und Ereignisse im Zusammenhang mit LOOPShare Ltd. (oder das "Unternehmen"), die in der Zukunft eintreten können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den Einsatz von Elektrorollern, die Arten von E-Roller-Dienstleistungen, die das Unternehmen anzubieten beabsichtigt, und die Wachstumspläne des Unternehmens.

In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "beabsichtigt", "antizipiert" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder es wird angegeben, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen "würden" oder "könnten". Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die sich unter anderem auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Anwendbarkeit des Geschäftsmodells des Unternehmens, den rechtzeitigen Erhalt staatlicher Genehmigungen und Lizenzen, den rechtzeitigen Erhalt von E-Scootern durch das Unternehmen, den Erfolg des Betriebs, die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan wie beabsichtigt umzusetzen, die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Finanzierungen zu erhalten, und die Auswirkungen des Wettbewerbs beziehen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, können sie sich als nicht korrekt erweisen.

Vorausblickende Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausblickenden Informationen zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören Risiken in Bezug auf höhere Gewalt, die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, sich ändernde Bedingungen in der Transportindustrie, Erhöhungen der Betriebskosten, Terrorismus, Währungsschwankungen, Zinssätze, spezifische Risiken in der Transportindustrie, die Fähigkeit, qualifiziertes Management und Personal zu finden, Arbeitskonflikte, behördliche Risiken, einschließlich Risiken in Bezug auf den Erwerb der erforderlichen Lizenzen, Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken, einschließlich des Risikos, dass die Finanzierung nicht erreicht werden kann, sowie die zusätzlichen Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der Unterlagen des Unternehmens bei den zuständigen kanadischen Wertpapierbehörden angegeben sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausblickenden Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf vorausblickende Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt. Mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) haben die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Scoot-E-Bike® ist ein von LOOPShare Ltd. registrierter Markenname.

