Vancouver, British Columbia--(10. Juni 2021) - Lynx Global Digital Finance Corporation (CSE: LYNX) (OTC Pink: CNONF) (FWB: 3CT0) (Lynx oder das Unternehmen) gibt heute die wichtige Beauftragung einer der führenden Fintech-Rechtskanzleien im asiatisch-pazifischen Raum bekannt. Gorriceta Africa Cauton & Saavedra ist eine hochkarätige, international anerkannte Full-Service-Kanzlei mit Niederlassungen auf den Philippinen sowie in Singapur, Thailand und Malaysien.

Gorriceta hat sich auf den Philippinen als der nachweislich führende Anbieter im Bereich Technologierecht positioniert. Die Kanzlei wurde schon mehrfach mit prestigeträchtigen, international anerkannten Auszeichnungen und Preisen bedacht. Im Rahmen der Philippine Law Awards, die vom Rechtsmagazin Asian Legal Business des Medienkonzerns Thomson Reuters verliehen werden, wurde sie zur 2019 Innovative Technologies Law Firm of the Year und zur 2019 and 2020 Technology, Media and Telecommunication Law Firm of the Year gekürt. Außerdem wurde Gorriceta vom britischen Nachrichtenmagazin Wealth & Finance International als 2019 Best FinTech Law Firm in the Philippines geehrt. Darüber hinaus erhielt Gorriceta bei den Philippine Law Awards des Asia Business Law Journal in den Jahren 2019 und 2020 in Folge die Auszeichnung als Best Law Firm for Technology, Media and Telecommunications.

In ICLG.com, einer führenden globalen Plattform für juristische Nachschlagewerke, Analysen und Nachrichten, die umfassende rechtsvergleichende Leitfäden und Recherchetools bereitstellt, welche das Recht in mehr als 191 Rechtssystemen und 59 Praxisbereichen abdecken, wird Mark S. Gorriceta als geschäftsführender Partner und Leiter der Corporate Group von Gorriceta Africa Cauton & Saavedra angeführt. Mark gilt as DER Fachanwalt für Technik auf den Philippinen. Der Experte, der für seine innovative Beratung bekannt ist, nimmt in allen Rechtsfragen zu digitalen Assets, Blockchain, virtuellen Währungen, Internethandel, Datenschutz und künstlicher Intelligenz eine Vorreiterrolle ein. Er unterstützt als Rechtsberater die größten und mächtigsten Technologie- und Internetfirmen auf den Philippinen.

Die Zusammenarbeit zwischen Lynx und Gorriceta hat ein aus Experten von Gorriceta und Lynx bestehendes Team auf den Plan gerufen, das sich eingehend mit den Anforderungen und Markteinführungsstrategien auseinandersetzt, die für den kurz- und langfristigen Erfolg unseres Unternehmens entscheidend sind. Mark hat uns von seiner Zuversicht und Kompetenz überzeugt und gezeigt, dass er sich rasch in unser Gesamtgeschäft und unsere Organisation einarbeiten kann, erklärt Michael Penner, CEO von Lynx Global. Seine Kanzlei teilt unsere Vision, unsere Bemühungen in hochwertige Ergebnisse umzusetzen und unseren Geschäftsbetrieben im asiatisch-pazifischen Raum pragmatische, umsetzbare Rechtssysteme und -lösungen an die Hand zu geben, was die Zusammenarbeit mit Gorriceta für uns zu einer unkomplizierten und klugen Entscheidung gemacht hat.

Es ist für uns eine große Ehre, Teil des Teams von Lynx Global zu sein, sagt Mark Gorriceta, der geschäftsführende Partner von Gorriceta. Unsere Kanzlei verfügt über Spezialkenntnisse zu komplexen Fusionen und Übernahmen (M&A), Handelsverträgen, Lizenzen sowie anderen finanzregulatorischen Angelegenheiten in vielerlei Bereichen, die sich direkt auf die Branchen für Zahlungsverkehr und Fintech auswirken. Ich werde unverzüglich die Ärmel hochkrempeln und umgehend alles daran setzen sicherzustellen, dass Lynx sämtliche Auflagen in puncto Compliance und Berichtswesen hier im asiatisch-pazifischen Raum einhält und umsetzt. Gleichzeitig werde ich Lynx dabei unterstützen, weitere strategische Partnerschaften oder Übernahmekandidaten zu finden und in entsprechende Verhandlungen zu treten, um das schon jetzt beeindruckende Portfolio von Unternehmenstransaktionen, die Lynx bereits umsetzen konnte, weiter auszubauen.

Mark S. Gorriceta ist geschäftsführender Partner von Gorriceta Africa Cauton & Saavedra und hat zudem die Leitung der Corporate Group und der TMT Group inne. Er wurde vom Asia Business Law Journal unter die Top-100-Anwälte des Landes im Jahr 2020 gereiht und vom Magazin Asian Legal Business zum Philippines' 2020 Managing Partner of the Year gekürt. Er ist Kuratoriumsmitglied, Corporate Secretary und Leiter der Rechtsabteilung der Fintech Philippines Association. Zudem bekleidet er die Rolle des Vice-Chairman im ICT Committee des Financial Executives Institute of the Philippines (FINEX) und ist Mitglied der Fintech Alliance.

ÜBER LYNX DIGITAL GLOBAL FINANCE:

Lynx ist bestrebt, durch die Integration in seine digitale Zahlungsplattform ein führender Anbieter von Finanztechnologien, Lösungen und Dienstleistungen für große Händler, Finanzinstitute und andere B2B-Branchenpartner zu werden. Das Angebot des Unternehmens zu Lösungen im Zahlungsverkehr wird durch eine breite Palette von Technologien und Dienstleistungen zu Zahlungsmöglichkeiten unterstützt. Das Unternehmen unterhält zielgerichtete Beziehungen im Bank- und Fintech-Bereich in der Region ASEAN und Ozeanien einer Region mit einer Bevölkerung von annähernd 700 Millionen Menschen, denen Lynx einen Standort für ein Finanznetzwerk bieten kann, um eine globale traditionelle und digitale Finanzinfrastruktur zu warten und zu betreiben. Durch die Zusammenarbeit mit ausgewählten Banken und EWI-Partnern ist das Unternehmen in der Lage, eine digitale Zahlungsplattform mit einer Vielzahl an Lösungen im Zahlungsverkehr, wie z.B. Akquisition von Händlern, Kartenausgabe, Überweisung und Devisen und Verwaltung digitaler Anlagen, einschließlich Dienstleistungen wie die Digitale Brieftasche, anzubieten. Das Unternehmen strebt ein organisches Wachstum an und prüft gleichzeitig potenzielle strategische Übernahmen, die wichtige Technologieanwendungen, weitere Dienstleistungen und Umsätze bescheren können, die das bestehende Angebot ergänzen oder verbessern und den Weg zu einer zukünftigen Profitabilität potenziell steigern oder beschleunigen können. Obwohl Lynx der Auffassung ist, dass für die strategischen Initiativen des Unternehmens in naher Zukunft beträchtliche Möglichkeiten bestehen, kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass die Ziele erreicht werden oder dass die zugrunde liegenden Bemühungen oder Vereinbarungen erfolgreiche oder positive Ergebnisse liefern, sofern sie umgesetzt werden.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michael Penner, CEO

(604) 396-9974

mpenner@lynxglobal.io

www.lynxglobal.io

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte Informationen, die hierin enthalten sind, können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen, einschließlich in Bezug auf der Umsatzprognosen von BRB, sowie die Ziele und Absichten von Lynx. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie z.B. wird sein oder Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf der Einschätzung des Unternehmens und unterliegen sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und Leistungsniveau bzw. die Erfolge von Lynx erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu zählen unter anderem auch Investitionsaufwendungen, anderweitige Kosten bzw. abgeleitete Prognosen für die Zukunft. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und Regierungsvorschriften. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Lynx hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

