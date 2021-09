IRW-News: Madoro Metals Corp.: Madoro Metals erhält positive Ergebnisse von Gesteinsanalyse zur Altersdatierung in mexikanischem Bundesstaat Oaxaca

IRW-PRESS: Madoro Metals Corp.: Madoro Metals erhält positive Ergebnisse von Gesteinsanalyse zur Altersdatierung in mexikanischem Bundesstaat Oaxaca

Ergebnisse werden bei bevorstehender Discoveries Mining Conference von 5. bis 7. Oktober 2021 in Hermosillo in Mexiko präsentiert

Vancouver (British Columbia, Kanada). Madoro Metals Corp. (Madoro oder das Unternehmen), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Mexiko gerichtet ist, freut sich, die Ergebnisse eines eingeschränkten Uran-Blei-Datierungsprogramms an ausgewähltem Gestein des Kratersystems (Supervulkan) in der Region seiner aktiven Explorationsprogramme im Bundesstaat Oaxaca bekannt zu geben. Die Studie wurde durchgeführt, um das relative Alter des Gesteins, das mit der Gold-, Silber- und Basismetallmineralisierung bei den Projekten des Unternehmens in Zusammenhang steht, besser zu quantifizieren und mit dem Alter von ähnlichem Gestein von den Gebieten nahegelegener produzierender Minen (z. B. Arista-Switchback und Alta Gracia von Gold Resource Corporation) zu vergleichen, die etwa 30 km entlang des Verlaufs des Konzessionsgebiets des Unternehmens liegen. Zuvor wurde aufgrund unseres Verständnisses der lokalen und regionalen geologischen Grenzen spekuliert, dass diese mineralisierten Systeme ähnlich beschaffen sind und ein ähnliches Explorationspotenzial für epithermale Gold-Silber-Lagerstätten mit mehreren Metallen und Bonanza-Gehalt aufweisen.

Die Ergebnisse dieser Altersdatierung sind ein Machbarkeitsnachweis dafür, dass unsere Konzessionsgebiete Teil eines durchgängigen Gürtels von Kratersystemen sind, die außergewöhnliches Potenzial für epithermale Gold-Silber-Lagerstätten mit Bonanza-Gehalt aufweisen, sagte David Jones, Exploration Manager und Director von Madoro Metals. Die Krater, die mit der produzierenden Mine Arista-Switchback von Gold Resource Corp. in Zusammenhang stehen, unterscheiden sich in ihrem Alter nicht von den Daten, die wir von unserem Projekt Yautepec erhalten haben. Es ist vielversprechend, dass wir die Übereinstimmung des Alters der Krater unseres Projekts Yautepec mit jenem der nahe gelegenen produzierenden Minen entlang dieses aufstrebenden Gold-Silber-Gürtels formell nachgewiesen haben.

Die folgende Tabelle enthält die Daten der Uran-Blei-Datierung, die von vier unterschiedlichen Kratern erhalten wurden (unveröffentlichte Kartierungen von D. Jones, 2000 bis heute):

Tab. 1: Daten der Uran-Blei-Zirkon-Datierung von

ausgewähltem Gestein des Kratersystems in Oaxaca

(Analyse von Víctor Valencia)

Krater ProbenLängengBreitenAlter Beschreibung

nr. rad grad (Fehle

r)

Margarit538760-96,19516,711618,9 Mäßig

as 68 55 +/- verschmolzener

0,2 Rhyolith-Kristalltu

ff ohne

Gestein

Pozulero538759-96,08016,645918,3 Verschmolzener

s 58 47 +/- kristallreicher

0,2 Rhyolith-Tuff

De La 765629-96,08916,654918,5 Schwach

Gracia 95 57 +/- verschmolzener

0,2 Rhyolith-Kristalltu

ff

Yautepec765627-95,87816,462219,0 Schwach

: 13 15 +/- verschmolzener

0,3 Dazit-Kristalltuff

Tuffe mit geringem

innerha Gesteinsanteil

lb von

Kratern

765628-95,96016,545918,1 Mäßig

93 02 +/- verschmolzener

0,2 Rhyodazit-Kristall-

Lapilli-Tuff

Yautepec765630-96,00916,427118,0 Fließender

: 12 62 +/- blättriger

0,2 Rhyodazit-Erdwall,

Erneut der Diorit

entsteh durchschneidet

end

e

Intrusi

onen

765631-96,00516,426218,0 Mittelkörniger

06 48 +/- holokristalliner

0,2 Diorit

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass

- die drei Krater, die mit der aktiven Mine Arista-Switchback von Gold Resource Corp. und den damit verbundenen epithermalen Systemen in Zusammenhang stehen, allesamt vor etwa 19 bis 18 Millionen Jahren entstanden;

- sich das Kratersystem, das mit dem unternehmenseigenen Projekt Yautepec in Zusammenhang steht, ebenfalls vor etwa 19 bis 18 Millionen Jahren entwickelte;

- das ähnliche Alter darauf hinweist, dass das Gebiet der produzierenden Minen von Gold Resource Corp. und das gesamte Projektgebiet von Madoro bei Yautepec Teil eines einzigartigen magmatisch-strukturell-hydrothermalen Systems sind, das sich über eine Distanz von 60 km erstreckt. Es kann davon ausgegangen werden, dass der gesamte Abschnitt ein ähnliches Potenzial für hochgradige epithermale Gold-Silber-Lagerstätten mit mehreren Metallen aufweist.

Die beiliegenden Abbildungen 1 bis 3 zeigen die Standorte der identifizierten Kratersysteme im Verhältnis zu aktiven Abbau- und Explorationsaktivitäten, die Standorte der Proben für die Altersdatierung in Tabelle 1 sowie unsere Schlussfolgerungen hinsichtlich der Bedeutung dieser Ergebnisse.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61722/September292021-Madoro_DEPRcom.001.png

Abb. 1: Standorte von identifizierten Kratern im Verhältnis zu aktiven Minen der Explorationsprojekte von Madoro Metals Corp.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61722/September292021-Madoro_DEPRcom.002.png

Abb. 2: Standorte der Proben für die Altersdatierung in Tabelle 1

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61722/September292021-Madoro_DEPRcom.003.png

Abb. 3: Interpretation der Bedeutung der Ergebnisse der Altersdatierung von Madoro Metals Corp.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Robert Johansing, M.Sc., Economic Geologist und einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

David Jones, Exploration Manager und Director von Madoro Metals, wird diese Ergebnisse bei der Discoveries Mining Conference von 5. bis 7. Oktober 2021 in der mexikanischen Bergbau-Hauptstadt Hermosillo im Bundesstaat Sonora präsentieren, wo er auch eine Rede halten wird (https://www.discoveriesconference.com). Jones wird in seiner Präsentation erörtern, was diese Ergebnisse für den aufstrebenden Gold-Silber-Gürtel mit mehreren Metallen im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca und das Potenzial für Explorationserfolge in den Konzessionsgebieten von Madoro Metals bedeuten.

Über Madoro Metals Corp.

Madoro Metals Corp. (TSX Venture Exchange: MDM, OTC: MSTXF) ist ein auf Mexiko fokussiertes Edelmetallunternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von drei Gold-Silber-Projekten im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca beschäftigt. Die Projekte Yautepec, Magdalena und Rama de Oro bestehen jeweils aus umfassenden epithermalen Systemen, die sich in einem strukturellen und geologischen Umfeld befinden, das jenem der nahe gelegenen produzierenden Minen ähnlich ist, und sind äußerst vielversprechend für Edelmetalle. Im Rahmen der systematischen Explorationen wurden zwei der Projekte in Richtung Bohrungen weiterentwickelt, um eine wirtschaftliche Minerallagerstätte zu entdecken.

