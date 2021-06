IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG meldet Hauptversammlungsergebnisse

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.: MAG meldet Hauptversammlungsergebnisse

Vancouver, BC -- MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) berichtet, dass die Aktionäre von MAG auf ihrer jährlichen Haupt- und Sonderversammlung (die "AGSM"), die am 21. Juni 2021 stattfand, mehrheitlich zugestimmt haben: alle sieben zur Wahl stehenden Direktoren zu wählen; Deloitte LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens wiederzubestellen; und den Ansatz des Unternehmens zur Vergütung der Führungskräfte zu unterstützen.

Das Unternehmen möchte Derek White, der sich bei der diesjährigen AGSM nicht zur Wiederwahl stellte, für seinen enormen Beitrag als Director von MAG herzlich danken. Peter Barnes, Vorsitzender des Boards, bemerkte: "Derek war fast 14 Jahre lang ein äußerst wertvolles Mitglied des MAG Boards, und wir werden ihn sehr vermissen. Wir wünschen ihm alles Gute bei seinen zukünftigen Unternehmungen.

Die detaillierten Ergebnisse der Gesamtanzahl der Aktien, die auf der Hauptversammlung abgestimmt wurden, sind im Folgenden zusammen mit den Abstimmungsergebnissen in Bezug auf Say on Pay aufgeführt.

Anträge:

Nominierte AbgegebStimmenEnthalte% % Entha

ene n Dafülten

StimmeDafür r

n

insges

amt

Peter Barnes 54,160,54,051,108,347 99.80.20

068 721 0

George Paspalas 54,160,54,105,54,129 99.90.10

068 939 0

Tim Baker 54,160,54,095,64,091 99.80.12

068 977 8

Jill Leversage 54,160,53,979,180,216 99.60.33

068 852 7

Selma Lussenburg 54,160,54,036,123,840 99.70.23

068 228 7

Daniel MacInnis 54,160,54,095,64,860 99.80.12

068 208 8

Susan Mathieu 54,160,54,087,72,239 99.80.13

068 829 7

AbgegebStimmenEnthaltu% % Entha

ene ng Dafülten

Stimmeinsgesa r

n mt

insges Dafür

amt

Ernennung Wirtschaf64,592,63,170,1,421,8097.82.20

tsprüfer 235 434 1 0

AbgegebStimmenGegensti% % Dageg

ene mmen Dafüen

StimmeDafür r

n

insges

amt

Mitsprache beim Geh54,160,53,352,807,338 98.51.49

alt 067 729 1

George Paspalas, Präsident und CEO von MAG, bedankt sich bei den Aktionären des Unternehmens für ihre anhaltend starke Unterstützung.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com )

MAG Silver Corp. (MAG: TSX / NYSE A) ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige, bezirksgroße, silberdominierte Projekte in Nord- und Südamerika erkundet und weiterentwickelt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44%), das in einer Joint-Venture-Partnerschaft mit Fresnillo Plc (56%), dem Betreiber, entwickelt wird. Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, und das Joint Venture erschließt derzeit eine Untertagemine und baut eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag, die voraussichtlich im vierten Quartal 2021 in Betrieb gehen wird. Die Produktion von Erschließungsmaterial in der Untertagemine begann im 3. Quartal 2020, und es läuft ein erweitertes Explorationsprogramm, das auf mehrere sehr aussichtsreiche Ziele abzielt, und zwar sowohl vom Joint Venture bei Juanicipio als auch von MAG beim 100%-igen Earn-in-Projekt Deer Trail in Utah.

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, VP Investor Relations und Kommunikation

Telefon:-+1(604) 630-1399

Gebührenfrei: -+1(866) 630-1399

Website:-www.magsilver.com

E-Mail: -info@magsilver.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, das Reservepotenzial, Explorationsbohrungen, Ausbeutungsaktivitäten und Ereignisse oder Entwicklungen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anpeilen", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Mineralproduktionsleistung, Ausbeutungs- und Explorationserfolge, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und beträchtliche zusätzliche Arbeiten erforderlich sein werden, um die weitere Evaluierung abzuschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und Investitionen. Der Leser wird auf die Einreichungen des Unternehmens bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden verwiesen, um sich über diese und andere Risikofaktoren zu informieren. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreten werden, und Investoren sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Hinweis: Investoren werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Einreichungen, die über das Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov zugänglich sind, genau zu beachten

LEI: 254900LGL904N7F3EL14

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59145

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59145&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55903Q1046

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.