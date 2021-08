IRW-News: Makara Mining Corp.: Makara Mining gibt die Ernennung eines neuen Direktors bekannt

IRW-PRESS: Makara Mining Corp.: Makara Mining gibt die Ernennung eines neuen Direktors bekannt

Vancouver, B.C. - 23. August 2021 - Makara Mining Corp. (CSE:MAKA)(FWB:MK0)(OTC

PINK:MAKAF) (Makara oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Jatinder Dhaliwal zum Direktor des Unternehmens bekanntzugeben. Herr Dhaliwal ersetzt Stefan Szary im Vorstand.

Herr Dhaliwal ist Direktor mehrerer börsennotierter Unternehmen. Er verfügt über umfassendes Wissen und große Erfahrung aus Positionen im Unternehmens- und Betriebsbereich in unterschiedlichen Industriesektoren. Herr Dhaliwal hat einen Abschluss als Bachelor of Pharmacy der Universität von British Columbia und einen Abschluss als Bachelor of Science in Biologie von der Universität Victoria.

Das Unternehmen freut sich auf Herrn Dhaliwals Beiträge im Vorstand und ist sicher, dass seine Erfahrung das Team weiter stärken, den Betrieb verbessern und das Wachstum des Unternehmens fördern werden.

Über Makara Mining Corp.:

Makara Mining Corp. (CSE:MAKA)(FWB:MK0)(OTC PINK:MAKAF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält die Konzessionsgebiete Rude Creek und Idaho Creek im Yukon sowie das Goldkonzessionsgebiet Kenora in Nordwest-Ontario in Option. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.makaramining.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Grant Hendrickson

Director & Chief Executive Officer

Tel: 604-372-3707

E-Mail: grant@makaramining.com

Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Meinung der Unternehmensführung zu künftigen Ereignissen, Erwartungen, Plänen und Prognosen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem die erwarteten Beiträge von Herrn Dhaliwal´s für das Unternehmen als Director. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann aber nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen werden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, weder aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse, Änderungen bei den Annahmen, Änderungen bei den solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussenden Faktoren, noch aus sonstigen Gründen.

