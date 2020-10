IRW-News: Manganese X Energy Corp.: KORREKTUR AUS DER QUELLE: Manganese X gibt Beteiligung eines strategischen Investors bekannt

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: KORREKTUR AUS DER QUELLE: Manganese X gibt Beteiligung eines strategischen Investors bekannt

Dieses Dokument korrigiert und ersetzt jene Pressemeldung, die von Manganese X Energy Corp. (Manganese oder das Unternehmen) heute morgen um 3:15 Uhr ET (Ostzeit) ausgesendet wurde. Der Fehler findet sich in der letzten Zeile des zweiten Absatzes und sollte heißen innerhalb eines Zeitraums von (2) Jahren nach dem Abschlussdatum und nicht innerhalb eines (1) Jahres.

Es folgt die korrigierte Pressemeldung in ungekürzter Fassung:

Manganese X Energy arrangiert Privatplatzierung für einen strategischen Investor

Montréal, Québec, Kanada, 13. Oktober 2020 - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC:MNXXF) (Manganese oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) in Höhe von 1.530.000 CAD durchzuführen, in deren Rahmen 6.000.000 Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 0,255 CAD pro Einheit an einen strategischen Einzelinvestor begeben werden.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Finanzierung und Forcierung der Entwicklung seiner patentierten HLK-Luftreinigungslösung (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) zur Bekämpfung von Bakterien und Viren zu verwenden. Zusätzlich sollen die Mittel in weitere, von der Tochtergesellschaft Disruptive Battery Corp. angedachte technologische Initiativen sowie in das Betriebskapital fließen.

Jede im Rahmen der Platzierung begebene Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens (jede eine Stammaktie) und einem Stammaktien-Kaufoptionsschein (jeder ein Optionsschein), wobei jeder Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,40 CAD berechtigt und innerhalb eines Zeitraums von (2) Jahren nach dem Abschlussdatum der Platzierung ausgeübt werden kann.

Das Unternehmen hat eine verbindliche Zusage von einem strategischen Einzelinvestor erhalten. Der Investor ist verpflichtet, eine Zeichnungsschein auszufüllen, mit der unter anderem bestätigt wird, dass eine Ausnahmeregelung von den Prospektanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze hinsichtlich des Verkaufs von Einheiten an einen solchen Käufer geltend gemacht werden kann.

Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer, die vier Monate und einen Tag nach Abschluss der Platzierung endet. Der Abschluss der Platzierung ist an eine Reihe von Bedingungen gebunden, zu denen ohne Einschränkung auch der Erhalt aller Genehmigungen seitens der Regulierungsbehörden, einschließlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die Börse), zählt.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz in der aktuellen Fassung (United States Securities Act von 1933 bzw. Gesetz von 1933) registriert und dürfen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung laut dem Gesetz von 1933 vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Staaten dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 21. Oktober 2020 abgeschlossen. In Zusammenhang mit der Platzierung werden keine Vermittlungsprovisionen bezahlt.

Über Manganese X Energy

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist Manganese X Energy bemüht, neue Methoden, die aus Technologien für umweltfreundliche und geographisch, ethisch und ökologisch vertretbare Emissionen entwickelt werden, einzusetzen und gleichzeitig Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors:

Martin Kepman

CEO & Director

martin@kepman.com

1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

