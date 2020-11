IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X begrüßt die Wahl einer US-Regierung, die den Umweltschutz und heimische Lieferketten unterstützt

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X begrüßt die Wahl einer US-Regierung, die den Umweltschutz und heimische Lieferketten unterstützt

Montréal, Québec, Kanada, 9. November 2020 - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC: MNXXF) (Manganese oder das Unternehmen). Manganese X freut sich, Joe Biden zum Gewinn der US-Wahl zu gratulieren.

In einem Beitrag der Financial Post heißt es: Joe Bidens Kampagne hat der US-Bergbauindustrie im Privaten mitgeteilt, dass sie die Steigerung der heimischen Produktion von Metallen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen, Solarpaneelen und anderen, für Bidens Klimaplan entscheidenden Produkten unterstützen wird. Dies ist aus drei mit der Thematik vertrauten Quellen zu vernehmen und als Segen für die Bergbauindustrie zu werten.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, meint dazu: Für Manganese X sind das klasse Neuigkeiten, nachdem wir das einzige Mangankonzessionsgebiet in ganz Nordamerika besitzen, das an der Schwelle zur Kommerzialisierung steht. Elon Musk hat angedeutet, dass Mangan in Teslas Zukunftsplänen für Elektrofahrzeugbatterien eine wesentliche und deutlich wichtigere Rolle als bisher spielen wird. Manganese X hat die Absicht, sich als Manganlieferant für die nordamerikanische Lieferkette der Elektrofahrzeughersteller zu etablieren. Damit wird die aktuelle Abhängigkeit vom ausländischen Import kritischer Metalle, die für die nordamerikanischen Produzenten enorm wichtig sind, abnehmen.

Herr Biden plant, 2 Billionen USD in die Infrastruktur für die Elektrofahrzeugherstellung sowie in weitere umweltfreundliche Projekte zu investieren. Dies schließt auch die Errichtung von über einer halben Million Ladestationen bis zum Jahr 2030 und die Wiederherstellung der vollen Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge mit ein.

Ein Analysten-Team von Bloomberg New Energy Finance unter der Leitung von Aleksandra ODonovan stellte in einem vergangene Woche veröffentlichten Bericht folgende Überlegungen an: Ein Sieg von Biden, verbunden mit einer Mehrheit der Demokraten im Senat, macht eine Verschiebung der Entwicklungskurve zugunsten von Elektrofahrzeugen über Jahre hinweg möglich und könnte gleichzeitig einen Teil des von der derzeitigen Regierung verursachten Schadens rückgängig machen.

Über Manganese X Energy

Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mangan-Bergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und voranzutreiben. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertmaterialien zu versorgen.

Außerdem ist das Unternehmen bemüht, neue Methoden zu entwickeln, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren hervorgehen und gleichzeitig Mangan zu niedrigen wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO & Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält " zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Explorationsergebnisse des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese und andere Risiken werden in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR offengelegt, die die Investoren vor jeder Transaktion, die die Wertpapiere des Unternehmens betrifft, überprüfen sollten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung zur Verfügung gestellt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, außer der gesetzlich vorgeschriebenen, jegliche zukunftsgerichtete Informationen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen werden, und der Leser wird davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54121

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54121&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5626781028

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.