IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X berichtet über aktuellen Stand der Privatplatzierung

Montréal, Québec, Kanada, 6. August 2020. - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (TRADEGATE: 9SC2) (OTC Pink: SNCGF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bedingungen der geplanten nicht vermittelten Privatplatzierung, die ursprünglich am 31. Juli 2020 angekündigt wurde, geändert hat. Im Rahmen der nicht vermittelten Privatplatzierung (die Platzierung) soll durch die Ausgabe von bis zu 12.500.000 Einheiten (jede eine Einheit) zu je 0,08 Dollar pro Einheit ein Erlös von bis zu 1.000.000 Dollar erzielt werden. Der Mindestwert der Platzierung beträgt 750.000 Dollar, was 9.375.000 Einheiten entspricht.

Jede Einheit der Platzierung besteht aus einer Stammaktie (jede eine Stammaktie) aus dem Aktienkapital des Unternehmens sowie einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant), der innerhalb von drei Jahren ab Abschluss zum Preis von 0,15 Dollar in eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht werden kann.

Die Einheiten werden bestehenden Aktionären des Unternehmens zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen, auf die unten Bezug genommen wird. Anleger können sich ohne eine derartige Einschränkung an der Platzierung beteiligen, sofern sie sich als akkreditierte Anleger gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen qualifizieren oder andere entsprechende Ausnahmeregelungen in Anspruch nehmen können. Jeder Käufer ist verpflichtet, eine Zeichnungsvereinbarung zu unterfertigen, mit der unter anderem bestätigt wird, dass eine Ausnahmeregelung von den Prospektanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze hinsichtlich des Verkaufs von Einheiten an einen solchen Käufer geltend gemacht werden kann.

Ausnahmeregelung für bestehende Aktionäre

Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze wird die Privatplatzierung allen bestehenden Aktionären, die zum Stichtag 23. Juli 2020 (der Stichtag) Stammaktien des Unternehmens hielten, unter anderem gemäß der Ausnahmeregelung für bestehende Aktionäre, die nach den Wertpapiergesetzen der meisten Rechtsprechungen in Kanada besteht, für einen begrenzten Zeitraum bis zum 31. August 2020 offen stehen. Im Rahmen der Ausnahmeregelung für bestehende Aktionäre ist die Investitionssumme für Anleger im Allgemeinen auf maximal 15.000 Dollar begrenzt, außer der jeweilige Anleger hat von einem registrierten Investmentdealer eine Empfehlung hinsichtlich der Anlageeignung erhalten.

Sollte die Platzierung überzeichnet sein und nicht erhöht werden können, werden Zeichnungen auf der Basis der Reihenfolge ihres Eingangs angenommen werden. Jede Person, die nach dem Stichtag Aktionär des Unternehmens wird, ist nicht berechtigt, gemäß der Ausnahmeregelung für bestehende Aktionäre an der Platzierung teilzunehmen, sie könnten jedoch andere Ausnahmeregelungen in Anspruch nehmen. Anleger, die nach dem Stichtag Aktionäre geworden sind, sollten ihre professionellen Berater konsultieren, um sicherzustellen, dass sie beim Ausfüllen des Zeichnungsformulars die korrekte Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen. Zeichnungsformulare können über die Website des Unternehmens, www.manganesexenergycorp.com, über den folgenden Link https://bit.ly/3g755T0 bzw. das Twitter- oder Facebook-Konto des Unternehmens angefordert werden. Es gibt keine nicht offengelegten wesentlichen Fakten oder wesentlichen Änderungen in Bezug auf das Unternehmen. Die beabsichtigte Verwendung des Erlöses aus der Platzierung wird nachstehend beschrieben. Die beabsichtigte Verwendung des Erlöses und/oder der Betriebskapitalbedarf des Unternehmens kann aufgrund einer Reihe von Faktoren variieren. Die geschätzte Aufteilung des Erlöses unter Annahme des maximalen Wertes der Platzierung verhält sich wie folgt:

Allgemeines Working Capital: 200.000 Dollar

Exploration und Bohrungen im Manganprojekt Woodstock Battery Hill des Unternehmens: 800.000 Dollar

Summe: 1.000.000 Dollar.

Das Unternehmen beabsichtigt die Aufnahme eines Diamantbohrprogramms in diesem Herbst, das sich den Empfehlungen entsprechend auf den Bereich Moody Hill (Battery Hill) konzentrieren wird, ebenso wie die Durchführung einer ökologischen Grundlagenstudie im Zuge der Weiterentwicklung des Projekts im Laufe von 2020/2021. Wie am 23. Juni 2020 angekündigt, ist die zweite Phase der metallurgischen Großuntersuchungen bei Kemetco Research Inc. (Kemetco) im Gange und die Ergebnisse im Rahmen der weiteren Entwicklung eines machbaren Gewinnungsverfahrens und Fließschemas sind sehr vielversprechend. Nach dem erfolgreichen Abschluss der im NI 43-101-konformen technischen Bericht empfohlenen Arbeitsprogramme werden die Arbeiten für die Durchführung einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) eingeleitet.

Die geschätzte Aufteilung des Erlöses unter Annahme des Mindestwertes der Platzierung verhält sich wie folgt:

Exploration und Bohrungen im Manganprojekt Woodstock Battery Hill: 750.000 Dollar

Summe: 750.000 Dollar

Das Unternehmen würde bei Einnahme des Mindesterlöses aus der Platzierung ein ähnliches Arbeitsprogramm durchführen, wie im Rahmen des maximalen Erlöses aus der Platzierung beschrieben, aber das Gesamtbudget um 50.000 Dollar reduzieren.

Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Platzierung abläuft. Der Abschluss der Platzierung ist von einer Reihe von Bedingungen abhängig, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen, darunter auch die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV). Keine der Wertpapiere, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden, werden nach dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) registriert. Solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 31. August 2020 geschlossen.

Über Manganese X Energy

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist Manganese X Energy bemüht, neue Methoden, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren entwickelt werden, einzusetzen und gleichzeitig Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors

Martin Kepman

CEO & Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf allgemeine und zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere dar und darf im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere nicht als verlässlich angesehen werden.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung dar und sind dementsprechend nach diesem Datum Änderungen vorbehalten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Explorationsleistung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren unter anderem auf Meinungen, Annahmen, Schätzungen und Analysen, die das Unternehmen zwar zum Zeitpunkt, an dem diese zukunftsgerichteten Informationen bereitgestellt werden, für vernünftig hält, die aber naturgemäß mit bedeutenden Risiken, Unsicherheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren behaftet sind. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Risiken, Unsicherheiten, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Erwartungen bewirken können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: (i) nachteilige Marktbedingungen; (ii) inhärente Risiken im Zusammenhang mit der Bergbaubranche im Allgemeinen; (iii) die Unfähigkeit des Unternehmens, die Platzierung abzuschließen; (iv) dass die TSXV die Platzierung nicht genehmigt; (v) Risiken, die im Allgemeinen mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbunden sind, wie in den öffentlich auf SEDAR eingereichten Unterlagen beschrieben. Die Leser werden angehalten, diese vor einer etwaigen Transaktion in Bezug auf die Wertpapiere des Unternehmens zu prüfen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den Erwartungen in solchen Informationen abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen oder mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie getätigt werden, und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt das Unternehmen nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine unangemessene Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen.

