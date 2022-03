IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy Corp. stellt aktuelle Informationen zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des Manganbergbauprojekts Battery Hill bereit

Montréal, Québec, Kanada, 29. März 2022, Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (OTC: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich, über den aktuellen Stand der PEA für sein Manganprojekt Battery Hill zu informieren. Vor Kurzem wurde ein zweiter Marktbericht in Auftrag gegeben, der hauptsächlich auf die nordamerikanischen Märkte ausgerichtet ist und als genauer gilt, da er den sich aufgrund der jüngsten Ereignisse weltweit verändernden Markt berücksichtigen wird.

Der Bericht Market Outlook for High-Purity Manganese Products (der Bericht) wird innerhalb weniger Tage erstellt; die PEA folgt in naher Zukunft von der PEA. Neben dem Fokus des Berichts auf den nordamerikanischen Markt wird er auch Informationen über die Weltmärkte enthalten. Als Ergebnis des Berichts wird die PEA eine genauere Reflexion der jüngsten erheblichen Preiserhöhung sein und die steigende Nachfrage nach hochreinen Manganprodukten berücksichtigen

Dieser Bericht, der neue Daten für wirtschaftliche Analysen bewertet und berechnet, ist besonders relevant für die PEA des Unternehmens. Darüber hinaus passt Wood PLC die Grubenoptimierung des Unternehmens an diese neuen Marktnachfrageprognosen und Marktpreisparameter an.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, sagte: Wir freuen uns sehr, dass die hochgelobte Firma Wood PLC unsere PEA für das Projekt Battery Hill in der Nähe von Woodstock (New Brunswick) durchführt; außerdem arbeiten wir sehr eng mit unserem metallurgischen Team bei Kemetco Research Inc. zusammen. Wir gehen davon aus, dass diese technische Studie unsere neuen kostensparenden metallurgischen Prozesse validieren wird, um ein wettbewerbsfähiges, sicheres, nachhaltiges, hochgradiges, EV-konformes Manganprodukt wirtschaftlich zu produzieren. Angesichts der Nachfrage nach der Schaffung einer Lieferkette zwischen den USA und Kanada, die den Bedarf an ausländischen Importen verringert, sowie der anhaltenden Verwendung von Mangan durch Elektrofahrzeuge und Energiespeicher schauen wir sehr optimistisch in die Zukunft.

Er fuhr fort: Mangan wurde früher als das vergessene Mineral bezeichnet, aber heutzutage ist es in aller Munde. Die jüngste Ankündigung der $5-Milliarden-Batteriezellenanlage, die Stellantis in Windsor (Ontario) plant, wird voraussichtlich das Interesse an Mangan noch steigern. Außerdem kommentierte Elon Musk von Tesla am 22. März, dass es interessantes Potenzial für Mangan gäbe. Wir alle wissen, dass Tesla eine vermehrte Verwendung von Mangan in seinen Batteriezellen untersucht hat.

Advisory Board

Das Unternehmen gibt die Einrichtung seines Advisory Boards und die Ernennung von Gordon Jang zum Gründungsmitglied bekannt. Das Advisory Board wird sich aus Branchenführern zusammensetzen, um innovative, unvoreingenommene Perspektiven zu bieten. Die Mitglieder des Advisory Boards werden Leitlinien zu bestehenden und zukünftigen Strategien bereitstellen, die als Katalysator für die Bemühungen des Unternehmens dienen sollen, das Geschäft zu skalieren und den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Gordon Jang, CPA, CMA, besitzt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie und auf den Kapitalmärkten, er hatte leitende Führungspositionen bei mittleren und großen Bergbauunternehmen wie Fortuna Silver Mines Inc., Augusta Resources Corporation, Lundin Mining Corporation, HudBay Minerals Inc. und Pan American Silver Corp. inne und er ist Absolvent des Finanzmanagementprogramms des British Columbia Institute of Technology. Herr Jang verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Unternehmensumstrukturierung, Sarbanes-Oxley-Compliance, externe Finanzberichterstattung, interne Kontrollen, Steuerplanung, Kostenanalyse und Prozessverbesserungen.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es Aktienoptionen zum Erwerb von insgesamt 5.500.000 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien und jede davon eine Aktie) zu einem Ausübungspreis von $0,40 je Aktie (die Aktienoptionen) gemäß dem 10%igen fortlaufenden Aktienoptionsplan gewährt hat.

Insgesamt wurden 3.700.000 dieser Aktienoptionen bestimmten Board-Mitgliedern und Führungskräften des Unternehmens gewährt. Alle Aktienoptionen wurden vollständig zugeteilt und können für eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 25. März 2027 ausgeübt werden. Alle Aktienoptionen, die vor dem 26. Juli 2022 ausgeübt werden, unterliegen einer Wiederverkaufsbeschränkung, die an diesem Datum ausläuft.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen. Das Unternehmen hegt die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen nach neuen umweltfreundlichen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen. Das Unternehmen ist das einzige börsennotierte Manganunternehmen in Nordamerika, das die schnelle Kommerzialisierung seiner Manganlagerstätte anstrebt.

Das Tochterunternehmen Disruptive Battery Corp. hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein HLK-(Heizung, Lüftung, Kühlung)-Luftreinigungssystem für sauberere und gesündere Luft zu entwickeln, mit dem Ziel, COVID-19 und andere Schadstoffe auf Oberflächen und in der Luft zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

