IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy setzt Weiterentwicklung von Batterieinitiativen fort

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy setzt Weiterentwicklung von Batterieinitiativen fort

Montreal (Quebec, Kanada), den 8. September 2020 - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN, FWB: 9SC2, OTC: MNXXF) (Manganese oder das Unternehmen) freut sich, ein Update seiner Projekte, Ziele und Errungenschaften zu präsentieren. Wir fühlen uns sehr ermutigt, da wir einige wichtige Meilensteine erreicht haben, und freuen uns auf ein noch besseres drittes Quartal.

Kemetco Research Inc.:

Das Unternehmen entwickelt seinen metallurgischen Prozess weiter und optimiert diesen, um ihn wirtschaftlicher zu machen.

Das Unternehmen hat die Phase 1 erfolgreich abgeschlossen, in der Mangansulfat mit einer Reinheit von über 99,95 Prozent und einem niedrigen Gehalt an Basis- sowie Alkalimetallen unter Verwendung von Material von seiner Battery Hill-Liegenschaft gewonnen wurde. Dies ist ein revolutionärer Erfolg, der beweist, dass das Ressourcenmaterial mit Elektrofahrzeugen und anderen Anforderungen kompatibel sein kann.

Die metallurgischen Phase-2-Massentests sind im Gange und deren Ergebnisse werden in den nächsten Wochen veröffentlicht.

Battery Hill-Liegenschaft (New Brunswick):

Das Unternehmen schreibt Bohrverträge für sein bevorstehendes Bohrprogramm aus. Wir planen ein Herbst-Bohrprogramm, um einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 zu erstellen, um unsere aktuelle Klassifizierung der Mineralisierung auf den Status einer abgeleiteten oder höheren Ressource hochzustufen. Der Schwerpunkt des Programms wird auf oberflächennahen, hochgradigeren Bereichen der Lagerstätte wie den Moody-Hill-Zonen liegen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Programme, die im früheren technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 empfohlen wurden, wird mit den Arbeiten an der Erstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, die PEA) begonnen.

Disruptive Battery Corp.

Disruptive Battery Corp. arbeitet mit einem US-amerikanischen Partner weiterhin an der Verfeinerung und Verbesserung unseres in den USA patentierten Systems zur Luftsterilisation. Dieses Desinfektionssystem ist so konzipiert, dass Luftdesinfektionsmittel durch das HLK-Verteilungssystem (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) eines Gebäudes zirkulieren. Zurzeit werden auch regierungskonforme Labortests durchgeführt, um die Eindämmung von Krankheitserregern zu bestätigen.

Die Gespräche mit potenziellen Batterietechnologie-Unternehmen werden mit der Absicht fortgesetzt, Partnerschaften einzugehen, einschließlich einer Aktienbeteiligung. Das Unternehmen ist auch bestrebt, sein Beratergremium (Advisory Board) um weltweit anerkannte Batterietechnik-Spezialisten zu erweitern.

Lac Aux Bouleau-Graphitprojekt (Quebec)

Manganese X Energy beabsichtigt, eine Ausgründung seiner Graphitliegenschaft Lac Aux Bouleaux (LAB) in der Provinz Quebec in ein separates, noch zu gründendes börsennotiertes Unternehmen (Pubco) abzuschließen. Die Ausgründungstransaktion, die voraussichtlich im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden wird, soll es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Fokus zu maximieren, und ihm die Flexibilität geben, seine einzigartigen Geschäftsanforderungen zu erfüllen und seine Entwicklungsstrategie voranzutreiben, während es gleichzeitig eine Dividende an seine Aktionäre ausschüttet.

Die Abtrennung der Graphitliegenschaft LAB zur Gründung eines unabhängigen börsennotierten Unternehmens wird den Aktionären einen größeren Wert bringen, eine schnellere und effizientere Entscheidungsfindung ermöglichen und es dem neuen Unternehmen erlauben, sich auf die Entwicklung der Graphitliegenschaft LAB zu konzentrieren, bei dem es sich um ein relativ fortgeschrittenes Explorationsprojekt handelt, sagte Dr. Luisa Moreno, vorgesehener Chief Executive Officer von Pubco.

Abschluss der Privatplatzierung

Das Unternehmen hat durch seine kürzlich abgeschlossene Privatplatzierung einen Bruttoerlös von 2 Millionen CAD erhalten und ist nun gut finanziert, um eine ehrgeizige Agenda bei der Entwicklung von Batterietechnologien und anderen umweltfreundlichen Initiativen zu verfolgen.

Martin Kepman, CEO von Manganese X Energy, sagte: Die Aufmerksamkeit der Investoren konzentriert sich auf globale grüne Initiativen und insbesondere auf die Bereiche Elektrofahrzeuge und Batterien. Wir sind davon überzeugt, dass wir über die richtigen Mittel verfügen, um diese seismische Verschiebung hin zu einer kohlenstofffreundlicheren Welt zu nutzen. Die Schaffung einer nordamerikanischen Lieferkette ist für nordamerikanische Autofirmen und insbesondere für Tesla von größter Bedeutung. Darüber hinaus ist die Luft, die wir in einer geschlossenen Umgebung atmen, während der aktuellen globalen Krise zu einer der wichtigsten Prioritäten geworden, und wir beschleunigen unser Bestreben, ein Produkt für HLK-Anlagen mit einem starken, konformen Sicherheitsprofil anzubieten.

Über Manganese X Energy

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und voranzutreiben. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertmaterialien zu versorgen.

Außerdem ist das Unternehmen bemüht, neue Methoden zu entwickeln, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren hervorgehen und gleichzeitig Mangan zu niedrigen wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors

Martin Kepman

CEO & Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53304/dddd All 44 News Release MANGANESE X ENERGY UPDATE JSeptember 8th th 2020 FINAL_DE KB_PRCOM1.001.png

https://twitter.com/XManganese?s=08

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53304/dddd All 44 News Release MANGANESE X ENERGY UPDATE JSeptember 8th th 2020 FINAL_DE KB_PRCOM1.002.png

https://www.facebook.com/Manganese-X-Energy-Corp-102953664741689/

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält " zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Explorationsergebnisse des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese und andere Risiken werden in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR offengelegt, die die Investoren vor jeder Transaktion, die die Wertpapiere des Unternehmens betrifft, überprüfen sollten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung zur Verfügung gestellt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, außer der gesetzlich vorgeschriebenen, jegliche zukunftsgerichtete Informationen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen werden, und der Leser wird davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

