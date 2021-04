IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold schließt Winterbohrkampagne bei Douay ab; erstes Bohrloch in der Westzone von Douay durchschneidet 3,80 g/t Gold auf 15 Metern und 2,98 g/t Gold auf 5 Metern

Vancouver, BC - (Newsfile Corp. - 29. April 2021) - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) ("Maple Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass eine ~10.000 Meter lange Winterbohrkampagne auf dem Goldprojekt Douay in Quebec, Kanada, abgeschlossen wurde, das von einem 50/50-Joint-Venture (das "JV") zwischen dem Unternehmen und Agnico Eagle Mines Limited gehalten wird. Das Unternehmen hat auch die ersten Untersuchungsergebnisse des ersten Bohrlochs der Kampagne erhalten und interpretiert. Dabei handelt es sich um ein Infill-Bohrloch, das auf der östlichen Seite der Zone Douay West ("DW") gebohrt wurde, und um das erste Bohrloch, das seit 2017 in dieser Zone gebohrt wurde.

Zu den Highlights von Bohrung DO-21-294 gehören:

- 3,80 g/t Au auf 15 m (ab 32 m Bohrloch), einschließlich 4,51 g/t Au auf 11 m (ab 32 m Bohrloch), was einer bekannten oberflächennahen Mineralisierung entspricht;

- 1,45 g/t Au über 3 m (aus 79 m Bohrlochtiefe); und

- 2,98 g/t Au auf 5 m (ab 234 m Bohrlochtiefe), was dem eigentlichen Bohrziel entspricht.

Fred Speidel, VP Exploration von Maple Gold, erklärte: "Diese neuesten Ergebnisse bestätigen nicht nur die Kontinuität der hochgradigen, oberflächennahen Mineralisierung in der Zone DW, sondern, was noch wichtiger ist, unterstützen die Interpretation des Vorhandenseins einer weiteren, niedrigeren Zone der Mineralisierung auf oder unterhalb der aktuellen konzeptionellen Grubensohle. Diese untere Zone wird als Teil eines separaten Mineralisierungstrends interpretiert, der in mehrere Richtungen offen bleibt, einschließlich in Richtung Ost-Südost, wo weitere Step-Out-Bohrungen auf Ressourcenerweiterungen abzielen könnten und die historischen Bohrungen noch weit auseinander liegen."

Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold, sagte: "Wir freuen uns, dass wir das ursprüngliche Ziel des JV von etwa 10.000 Metern während dieser Winterbohrkampagne trotz COVID- und wetterbedingter Herausforderungen erreicht haben und dass das erste Bohrloch so vielversprechende Ergebnisse lieferte. Unsere Winterkampagne wurde in enger Zusammenarbeit mit unserem JV-Partner mit dem Ziel konzipiert, die Ressourcen bei Douay zu erweitern, und wir erwarten in den kommenden Wochen weitere positive Ergebnisse aus dem Programm."

Winter 2021 Bohrprogramm

Das Bohrprogramm Winter 2021 war darauf ausgelegt, die bestehende Mineralressource Douay sowohl durch Step-out- und Entdeckungsbohrungen zu erweitern als auch die Ressourcen mit mehreren Infill-Bohrungen zu aktualisieren. Die Kampagne wurde am 19. April 2021 mit 22 Diamantbohrlöchern (19 neue Bohrlöcher und drei Erweiterungen zur Vertiefung von zuvor gebohrten Löchern) mit einer Gesamtlänge von etwa 10.000 Metern abgeschlossen (siehe Abbildung 1 für alle Bohrlochstandorte).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58127/29042021_DE_MGM_Winter_ProgramDW_resultsDE.001.jpeg

Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher des Bohrprogramms Winter 2021 in Draufsicht. Quer- und Längsschnittlinien für Abb. 2 und 3 in hellblauen bzw. roten Linien in der DW-Zone dargestellt.

Das erste Bohrloch der Zone DW (DO-21-294) diente in erster Linie dazu, die Ausrichtung und Kontinuität von zwei bedeutenden früheren Abschnitten zu erproben, die etwa 100 m voneinander entfernt sind und das Potenzial für eine untere Zone in der Nähe der Basis der aktuellen konzeptionellen Grube DW Zone RPA 2019 in einer vertikalen Tiefe von etwa 170 m unterstützen (Abb. 1):

1) Das frühere Bohrloch DO-17-150 (37 m SE von DO-21-294) durchschnitt 1,48 g/t Au auf 15 m aus 204 m Bohrlochlänge, einschließlich 3,12 g/t Au auf 3 m aus 214,5 m Bohrlochlänge (Abb. 2).

2) Das vergangene Bohrloch D-116 (das etwa 280 m SE von DO-21-294 angelegt wurde und interpretiert wird, dass es entlang der SE-Senke der unteren DW-Zone liegt) durchschnitt 7,63 g/t Au auf 6,5 m aus 206,5 m Bohrlochtiefe und 2,43 g/t Au auf 7,5 m aus 321 m Bohrlochtiefe (Abb. 3).

Der durchschnittliche Gehalt der Mineralisierung in der Zone DW ist deutlich höher als die gesamte Mineralressource Douay, mit grubengebundenen angezeigten Ressourcen von 286.000 Unzen mit einem Gehalt von 2,13 g/t Au und abgeleiteten Ressourcen von 72.000 Unzen mit einem Gehalt von 1,14 g/t Au (RPA 2019).

Die Ergebnisse von DO-21-294 unterstützen die Kontinuität des Trends der unteren Zone bei DW und rechtfertigen zusätzliche Step-Out-Bohrungen, um diese Zone weiter nach ESE zu erproben, wo die Bohrlochabstände lokal größer als 100 m sind (Abb. 3).

Zusätzliche Untersuchungsergebnisse für das Winterprogramm 2021 werden in den kommenden Monaten (Mai-Juli) in regelmäßigen Abständen veröffentlicht, sobald sie eingegangen, geprüft und interpretiert wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58127/29042021_DE_MGM_Winter_ProgramDW_resultsDE.002.jpeg

Abbildung 2: Querschnitt mit Blick nach Westen, Projektionskorridor von 35 m auf jeder Seite, beachten Sie, dass der obere Abschnitt Teil der bekannten oberflächennahen Ressource ist, während der untere Abschnitt noch weitläufig gebohrt wird, mit nur begrenzten

Bohrungen nördlich von Bohrloch DO-21-294 in diesem Abschnitt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58127/29042021_DE_MGM_Winter_ProgramDW_resultsDE.003.jpeg

Abbildung 3: Langer Schnitt mit Blick nach Nordosten, Projektionskorridor von 35 m auf jeder Seite, Hervorhebung der unteren Zone DO-21-294 und der unerprobten/offenen Bereiche für zukünftige Step-Out-Bohrungen (rote Ellipsen).

Tabelle 1: Zusammenfassung der Abschnitte in DO-21-294.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58127/29042021_DE_MGM_Winter_ProgramDW_resultsDE.004.png

Die wahren Mächtigkeiten liegen bei ca. 70-90% der angezeigten Bohrlochmündungen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc., P. Geo., Vice-President Exploration von Maple Gold, geprüft und erstellt. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den Explorationsinformationen, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, durch seine direkte Teilnahme an den Arbeiten überprüft.

Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Das JV implementiert strenge Qualitätssicherungs- ("QA") und Qualitätskontroll- ("QC") Protokolle bei Douay, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern im Feld, das Bohren und die Entnahme des Bohrkerns in NQ-Größe, die Vermessung des Bohrlochs, den Transport des Kerns zum Douay Camp, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Probenahme und das Verpacken des Kerns für die Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum SGS-Labor in Val-d'Or, QC, die Probenvorbereitung für die Untersuchung sowie die Analyse, die Aufzeichnung und die abschließende statistische Überprüfung der Ergebnisse umfassen. Für eine vollständige Beschreibung der Protokolle besuchen Sie bitte die QA/QC-Webseite des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com.

Über Maple Gold

Maple Gold Mines Ltd. ist ein fortschrittliches kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in einem 50/50-Joint-Venture mit Agnico Eagle Mines Limited befindet, um gemeinsam die bezirksgroßen Goldprojekte Douay und Joutel im produktiven Abitibi Greenstone Gold Belt in Quebec voranzutreiben. Die Projekte profitieren von einem außergewöhnlichen Zugang zur Infrastruktur und verfügen über ~400 km2 äußerst aussichtsreiches Gelände, einschließlich einer etablierten Goldressource (RPA 2019), die ein beträchtliches Expansionspotenzial aufweist, sowie der in der Vergangenheit produzierenden Mine Telbel.

Die Liegenschaft beherbergt auch eine beträchtliche Anzahl an regionalen Explorationszielen entlang einer 55 km langen Streichlänge der Casa Berardi Deformationszone, die noch nicht durch Bohrungen getestet wurden, was das Projekt reif für neue Gold- und Polymetallentdeckungen macht. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert und konzentriert sich derzeit auf die Durchführung von Explorations- und Bohrprogrammen, um die Ressourcen zu erweitern und neue Entdeckungen zu machen, um einen aufregenden neuen Goldbezirk im Herzen des Abitibi zu etablieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

IM AUFTRAG VON MAPLE GOLD MINES LTD.

"Matthew Hornor"

B. Matthew Hornor, Präsident & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shirley Anthony

Direktor, Unternehmenskommunikation

Handy: 778.999.2771

E-Mail: santhony@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Kanada, einschließlich Aussagen über Explorationsarbeiten und Ergebnisse aus aktuellen und zukünftigen Arbeitsprogrammen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Ungewissheiten und der bestmöglichen Einschätzung zukünftiger Ereignisse durch das Management. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Eine detailliertere Diskussion solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen von Maple Gold Mines Ltd. die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar sind. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58127

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58127&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5651271077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.