IRW-News: Marble Financial Inc.: Marble Financial startet Performance-Marketingprogramm mit 55Rush und dessen Parent Life Network

IRW-PRESS: Marble Financial Inc.: Marble Financial startet Performance-Marketingprogramm mit 55Rush und dessen Parent Life Network

Vancouver (British Columbia), 30. April 2021. Marble Financial Inc. (CSE: MRBL,

OTC: MRBLF, FWB: 2V0) (Marble oder das Unternehmen), ein KI-gestütztes Finanztechnologieunternehmen, das Kanadier ausbildet und ihnen hilft, ihren aktuellen Cashflow und ihre Kredite besser zu verstehen und zu verwalten, um ihnen eine bessere finanzielle Zukunft zu ermöglichen, freut sich, eine Online-Performance-Marketingpartnerschaft mit 55Rush und dessen Online-Community Parent Life Network, der größten auf Eltern ausgerichteten Performance-Marketing- und Medienplattform Kanadas, bekannt zu geben.

55Rush ist seit 2010 spezialisiert auf den Aufbau von kanadischen Online-Communitys, deren Ziel darin besteht, persönliche und wertvolle Verbindungen zwischen ihren 3,7 Millionen Mitgliedern und ihren Markenpartnern durch Tools zur Förderung von Bekanntheit, Daten und Einblicken zu pflegen. Parent Life Network, eine der vier Online-Communitys von 55Rush, hat über 1,1 Millionen Mitglieder und richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erstellung relevanter Inhalte für Hunderttausende kanadische Eltern. 55Rush wird es MyMarble, einem führenden Innovator im Bereich der Finanztechnologie, ermöglichen, seine Nutzerreichweite zu erhöhen und mehr Kundenkontakte zu generieren, indem es die Mitglieder des Parent Life Network durch bedeutsame gesponserte Inhalte wie Werbegeschenke, Angebote, Ressourcen und Foren dazu motiviert, ihre finanzielle Fitness zu verbessern. Parent Life Network verfügt über ein vielfältiges Publikum von Eltern, mit insgesamt 800.000 E-Mail-Abonnenten und 379.000 Followern in sozialen Netzwerken.

Eine Studie von Statistics Canada vom März 2021 ergab, dass das verfügbare Haushaltseinkommen von einkommensschwächeren und jüngeren Haushalten im zweiten Quartal 2020 deutlich gestiegen ist: plus 33,6 Prozent bei Beziehern des niedrigsten Einkommens und plus 20,1 Prozent bei den jüngsten Haushalten, insbesondere bedingt durch Unterstützungen in Zusammenhang mit COVID-19-Maßnahmen (1). Diese Daten zeigen den Bedarf und die Möglichkeit für eine Lösung wie MyMarble auf, um diesen Kanadiern dabei zu helfen, ihr Einkommen zu verwalten und optimal einzusetzen. Darüber hinaus kann Marble nun die auf Eltern ausgerichtete Performance-Marketingpartnerschaft mit 55Rush nutzen, um noch mehr kanadische Familien zu erreichen und sie dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, wie etwa die Anschaffung von Wohneigentum, den Kauf eines Fahrzeugs, das Abzahlen von Schulden, die Steigerung ihrer Kreditwürdigkeit oder das Sparen für einen College-Fonds.

Wir freuen uns über die Partnerschaft mit 55Rush und dessen Online-Community Parent Life Network, um ihren Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, ihre finanzielle Fitness mit MyMarble zu verbessern, sagt Karim Nanji, CEO von Marble. Diese aufregende Partnerschaft wird MyMarble der Nutzerbasis an 1,1 Millionen Eltern und Familien des Parent Life Network zugänglich machen und es Marble ermöglichen, den Kanadiern dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele durch finanzielle Bildung, Budgetierung, Schuldenmanagement und Steigerung der Kreditwürdigkeit zu erreichen.

Wir freuen uns, Marble Financial in der Partnerfamilie von 55Rush willkommen zu heißen, sagte T.J. Donnelly, CEO von 55 Rush. Wir sind der Auffassung, dass ihre Dienstleistungen für kanadische Familien unglaublich wertvoll sind, und wir freuen uns darauf, die Bekanntheit ihre Marke unter unseren Mitgliedern des Parent Life Network zu erweitern.

Darüber hinaus verzeichnet das Parent Life Network von 55Rush durchschnittlich 12.000 neue Mitglieder pro Monat und bietet MyMarble die Möglichkeit, sein Publikum durch nationale Vorzeigekampagnen, soziale Medien, kundenspezifische Erwerbskanäle und E-Mail-Marketing kontinuierlich zu erweitern. Durch die Nutzung der 55Rush-Community im ganzen Land wird es die Partnerschaft von Marble mit 55 Rush und Parent Life Network MyMarble ermöglichen, noch mehr Kanadier zu erreichen, indem der Zugang zur Plattform MyMarble ermöglicht wird, damit potenzielle Kunden die leistungsstarke Software für KI-Empfehlungen, finanzielle Bildung sowie Kredit- und Budgetverbesserung nutzen können.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS,

Karim Nanji, CEO

Über 55 Rush: 55 Rush ist die führende Performance-Marketing- und Medienplattform Kanadas, die wertvolle Verbindungen zwischen unseren Markenpartnern und Online-Communitys mit 3,2 Millionen Schülern und jungen Familien schafft. Marken, Schulen und Organisationen wie CIBC, H&R Block, Unilever, AIR MILES, Mindshare, York University, Philips, Amazon, Sun Life und viele mehr vertrauen auf unsere engagierten Mitglieder-Communitys, um Zielgruppen zu erweitern, Geschäftsergebnisse zu erzielen und Loyalität zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 55rush.com.

Über Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF, FWB: 2V0) Marbles firmeneigene Plattform MyMarble nutzt die Leistungsfähigkeit von maschinellem Lernen, Data Science und künstlicher Intelligenz, indem sie ihre bewährten datengesteuerten Strategien durch die Technologielösungen Fast-Track, Score-Up und Maestro einsetzt, um einen klaren Weg zu finanziellem Wohlergehen und einem aussagekräftigen Kreditscore einzuschlagen und zu navigieren. Marble ist stolz darauf, seit 2016 Tausende von benachteiligten Menschen zu einer positiven finanziellen Zukunft befähigt zu haben, und wir werden uns durch die Lizenzierung unserer proprietären Produkte auf der MyMarble-Plattform weiterhin als Marktführer im Bereich finanzielles Wohlbefinden (Financial Wellness) etablieren.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://mymarble.ca.

Mike Marrandino, Executive Chairman

Tel:(855) 661-2390 ext. 104

E-Mail: ir@marblefinancial.ca

Quelle (1): https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210301/dq210301b-eng.htm

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE HABEN DIESE PRESSEMELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR IHRE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem die Worte glauben, erwarten, vorhersehen, schätzen, beabsichtigen, planen oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Sie beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Abgesehen von historischen Fakten sind die Aussagen in dieser Pressemitteilung sowie mündliche Aussagen oder andere schriftliche Aussagen, die von Marble gemacht wurden oder noch gemacht werden, zukunftsorientiert und beinhalten Risiken und Ungewissheiten. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

