IRW-News: Marble Financial Inc.: Marble startet mit Mortgage Approval Help die persönliche Finanz-Wellness-Plattform MyMarble

IRW-PRESS: Marble Financial Inc.: Marble startet mit Mortgage Approval Help die persönliche Finanz-Wellness-Plattform MyMarble

Vancouver, BC, 8. APRIL 2021 - Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF;

FSE:2V0) (Marble oder das Unternehmen), ein KI-gestütztes Finanztechnologieunternehmen, das Kanadier informiert und ihnen dabei hilft, ihren aktuellen Cashflow und ihre Kredite besser zu verstehen und zu verwalten, um ihnen eine bessere finanzielle Zukunft zu ermöglichen, freut sich, einen Empfehlungsvertrag mit Mortgage Approval Help (MAH) bekannt zu geben, der seinen Kunden MyMarble, die KI-gesteuerte SaaS-Plattform für Finanzanwendungen von Marble, bereitstellt.

Marble, ein führender Innovator der Finanztechnologie, kündigt ein neues Empfehlungsprogramm mit MAH, eine Tochtergesellschaft von Home Owner Soon Financial Inc., an. MAH ist ein kanadisches FinTech-Unternehmen, das den Verbrauchern hilft, ihre finanzielle Situation zu verstehen und sie dann mit Hypothekenvergabepartnern verbindet, die für ihren Bedarf eine optimale Lösung zu den besten verfügbaren Zinssätzen bereitstellen. Seit 2012 hat MAH Tausenden von Kanadiern durch seine revolutionäre Hypothekenvergleichsplattform geholfen, Eigenheime zu erwerben. Der Zugang zu einer derart motivierten Kundenbasis bietet Marble einen beträchtlichen neuen Wachstumskanal, um Kanadiern durch seine ganzheitliche FinTech-Lösung für persönliche Finanzen präzise von Experten kuratierte Empfehlungen, Einblicke und finanzielle Kompetenz bietet.

Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erreichte der Verkauf von Privatimmobilien in Kanada im Februar 2021 einen neuen Rekordwert, ein Anstieg um 25 % gegenüber dem Vorjahr, so die Canadian Real Estate Association(1). Mit einer steigenden Nachfrage und dem Wunsch nach Eigenheimbesitz steigt der Bedarf an Unternehmen wie MAH, die besten Produkte und Anbieter zu finden, um ihre Ziele zu erreichen. Lösungen wie MyMarble werden dazu beitragen, MAH-Kunden bei der Suche nach den besten verfügbaren Tarifen für ihre zukünftigen finanziellen Projekte zu unterstützen.

Es wird hierfür die proprietäre Hypothekenvergleichsplattform von MAH genutzt, um jedem Kanadier unabhängig von seinem Kredit- oder Finanz-Score die bestmögliche Option zu bieten. Mit einer solch umfangreichen Datenbank von Kunden, die das Potenzial haben wird, niedrigere Hypothekenzinsen in Kombination mit Segmentierungsalgorithmen und Finanzdaten zu erzielen, wird MAH hochwertige Zielgruppen aufbauen, die perfekt für das Premium-Abonnement von MyMarble geeignet sind. Mit den KI-basierten Premium-Empfehlungen, Kreditverbesserungen, Coaching- und Budgetierungstechnologien kann MyMarble MAH-Kunden helfen, das finanzielle Fitness-Level zu erreichen, um sich viel früher für ein Finanzierungsprodukt zu qualifizieren.

Wir freuen uns sehr, MyMarble mit MAH auf den Markt zu bringen, einem führenden Innovator im Bereich Hypothekenvergleich, sagt Rich Elliott, Marketingdirektor von Marble. Diese aufregende neue Partnerschaft wird eine große Anzahl potenzieller Verbraucher in unsere Plattform einführen und entspricht strategisch unserer Mission, der unterversorgten Bevölkerung kanadischer Kunden zu helfen.

Wenn wir MyMarble unseren Kunden in unserem Netzwerk zur Verfügung stellen, können wir den Kunden genau dann mehr Optionen bieten, wenn sie sie am meisten benötigen: auf dem Weg zum Eigenheim, sagt Dale Tidd, Director of Marketing bei MAH. Wir verstehen, dass jeder Kunde seinen Weg zum Eigenheim an einem anderen Punkt antritt. MAH hat die Aufgabe sicherzustellen, dass kein Kunde zurückgelassen wird. Auch wenn es uns heute nicht möglich ist, jeden Kunden in ein Hypothekenprodukt zu integrieren, ist es unser Ziel, Lösungen durch die Unterstützung von geschätzten Partnern wie Marble anzubieten und sicherzustellen, dass jeder heute den Weg antreten kann, der in Zukunft zu Eigenheimbesitz führt. Terry Hepditch, Director of Marketing bei Home Owner Soon Financial, fügt hinzu: Unser Netzwerk bietet Kunden Zugang zu alternativen Finanzierungslösungen, die andernorts möglicherweise nicht ohne Weiteres verfügbar sind. Unser lösungsbasierter Ansatz und unsere Partnerschaft mit MyMarble werden es MAH und Home Owner Soon Financial Inc. ermöglichen, mehr Kunden dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Ziele heute und in Zukunft zu erreichen.

Das Unternehmen freut sich, den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von CAD1.303.000 an nicht abgesicherten Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen) für einen Bruttoerlös von CAD1.303.000 (die Privatplatzierung) bekannt zu geben. Die Direktoren des Unternehmens kauften $300.000 Schuldverschreibungen.

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 15 Monaten und werden mit einem einfachen Zinssatz von 10 % pro Jahr verzinst, der halbjährlich und nicht im Voraus zu entrichten ist. Der Nennbetrag der Schuldverschreibungen wird nach Wahl des Inhabers in Einheiten (Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von $0,30 pro Einheit umgewandelt. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede Basisaktie) und einem halben nicht übertragbaren Stammaktienkaufwarrant bestehen, wobei ein ganzer Warrant (jeder Warrant) den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) für einen Zeitraum von 21 Monaten ab Abschluss zu einem Preis von $0,45 berechtigt. Wenn die Stammaktien des Unternehmens zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss ist, an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Kurs von $0,60 oder mehr gehandelt oder geschlossen haben (oder einer anderen Börse, an der der Großteil des Handelsvolumens stattfindet), hat das Unternehmen nach eigenem Ermessen das Recht, die Umwandlung des gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Schuldverschreibungen in Einheiten zu einem Preis von $0,30 pro Einheit durch Mitteilung per Pressemitteilung zu erzwingen. Das Unternehmen kann jederzeit nach dem Datum, das 12 Monate nach dem Abschluss liegt, durch schriftliche Mitteilung an einen Inhaber den gesamten oder einen Teil des Nennbetrags einer Schuldverschreibung ohne Strafzahlung zurückzahlen.

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird zur Finanzierung des Erwerbs von Inverite Verification Inc. verwendet werden (siehe Pressemitteilung vom 18. Januar 2021), den das Unternehmen voraussichtlich in den nächsten Tagen abschließen wird sowie die laufende Entwicklung der Marble-Plattform, als allgemeines Betriebskapital und andere Unternehmenszwecke. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen insgesamt $40.150 Vermittlungsprovisionen und emittierte insgesamt 133.832 Finder-Warrants, die zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von $0,30 für einen Zeitraum von 15 Monaten nach dem Abschluss ausgeübt werden können, abhängig von der Beschleunigung des Eintretens bestimmter Ereignisse. Alle ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum.

Die Beteiligung der Direktoren an der Privatplatzierung stellt eine Transaktion mit nahverbundenen Parteien im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen (MI 61-101) und der Richtlinien der CSE dar. Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und (b) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101, auf der Grundlage, dass weder der Marktwert des Gegenstands noch der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, soweit sie interessierte Parteien (im Sinne VON MI 61-101) an der Privatplatzierung beteiligt, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt, die gemäß MI 61-101 berechnet wurde, und auf der Grundlage, dass keine Wertpapiere des Unternehmens gemäß MI 61-101 an einer Börse notiert oder notiert sind.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Karim Nanji, CEO

Über Mortgage Approval Help - MortgageApprovalHelp.ca ist kein Kreditgeber oder Hypothekenvermittlung. Wir sind nicht an oder durch bestimmte Kreditquellen gebunden. Wir werden nicht von den großen Banken geführt oder kontrolliert. Stellen Sie sich stattdessen Mortgageapprovalhelp.ca als ein Portal vor, das Ihre Situation versteht und Sie dann mit Kreditpartnern verbindet, die Ihre Bedarfskriterien am besten für eine Lösung zu den besten verfügbaren Tarifen erfüllen können. Unser Netzwerk verfügt über die Ressourcen, um die BESTEN Hypothekenzinsen und Lösungen für fast alle Anfragen, Situationen und Herausforderungen zu finden. Unsere Unternehmensmission ist es, jedem in der Klemme steckenden Kanadier dabei zu helfen, die Lösung zu finden, die er verdient - kein Kunde bleibt zurück! Sie sind nur wenige Klicks von einem umfangreichen Netzwerk von Wohn- und Geschäftslösungen entfernt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://mortgageapprovalhelp.ca/

Über Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF, FWB: 2V0) Marbles firmeneigene Plattform MyMarble nutzt die Leistungsfähigkeit von maschinellem Lernen, Data Science und künstlicher Intelligenz, indem sie ihre bewährten datengesteuerten Strategien durch die Technologielösungen Fast-Track, Score-Up und Maestro einsetzt, um einen klaren Weg zu finanziellem Wohlergehen und einem aussagekräftigen Kreditscore einzuschlagen und zu navigieren. Marble ist stolz darauf, seit 2016 Tausende von benachteiligten Menschen zu einer positiven finanziellen Zukunft befähigt zu haben, und wir werden uns durch die Lizenzierung unserer proprietären Produkte auf der MyMarble-Plattform weiterhin als Marktführer im Bereich finanzielles Wohlbefinden (Financial Wellness) etablieren.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://mymarble.ca.

Mike Marrandino, Executive Chairman

Tel:(855) 661-2390 ext. 104 E-Mail: ir@marblefinancial.ca

(1) Quelle: https://creastats.crea.ca/en-CA/

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE HABEN DIESE PRESSEMELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR IHRE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", wie dieser Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird, einschließlich Aussagen über die Mortgage Approval Help, das Emissionsangebot und die Verwendung der daraus resultierenden Erlöse. Die Verwendung der Wörter "Ziel", "Pläne", "antizipieren", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "sollten", "glauben" und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf den Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Pläne des Unternehmens zur Durchführung der Privatplatzierung und die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung.

Bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten wird, einschließlich der Genehmigung der kanadischen Wertpapierbörse für die Empfehlungsvereinbarung, für die Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und tatsächliche Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder unzutreffend sind, zählen unter anderem: das Scheitern der Privatplatzierung zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt, unvorhergesehene Verzögerungen bei der Erlangung oder Nicht-Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Genehmigungen der Canadian Securities Exchange; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; Änderungen der Finanzlage und der Entwicklungspläne des Unternehmens; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den jüngsten kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, dargelegt sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu berücksichtigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Kosten oder Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN DAR. DIE WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT GEMÄSS DEM US-AMERIKANISCHEN WERTPAPIERGESETZ VON 1933 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG (DAS "US-WERTPAPIERGESETZ") ODER DEN WERTPAPIERGESETZEN DER EINZELNEN BUNDESSTAATEN REGISTRIERT UND DÜRFEN NICHT INNERHALB DER USA ODER AN US-PERSONEN ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, ES SEI DENN, SIE SIND GEMÄSS DEM US-WERTPAPIERGESETZ UND DEN GELTENDEN WERTPAPIERGESETZEN DER EINZELNEN BUNDESSTAATEN REGISTRIERT ODER ES LIEGT EINE AUSNAHME VON DIESER REGISTRIERUNG VOR.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57763

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57763&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5660551097

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.