IRW-News: Maritime Resources Corp.: Maritime Resources erbohrt 1,4 g/t Au über 92,1 m bei Hammerdown

IRW-PRESS: Maritime Resources Corp.: Maritime Resources erbohrt 1,4 g/t Au über 92,1 m bei Hammerdown

TORONTO, Ontario (1. Februar 2021) - Maritime Resources Corp. (TSX.V: MAE) (Maritime oder das Unternehmen) freut sich, Analyseergebnisse aus dem Goldprojekt Hammerdown (Hammerdown oder dem Projekt) im Bergbaubezirk Baie Verte in Neufundland und Labrador (Kanada) bekannt zu geben. Diese neuesten Bohrergebnisse stammen aus dem Bohrprogramm 2020 in der Lagerstätte Hammerdown und dem nahe gelegenen VMS-Ziel Lochinvar (siehe Abbildung 1). Die Ergebnisse von weiteren 12 Bohrungen bei Hammerdown stehen noch aus.

Wichtigste Ergebnisse:

- Neue Entdeckung: 6,9 g/t Au und 12,9 g/t Ag über 6,0 m, einschließlich 19,9 g/t Au und 24,1 g/t Ag über 2,0 m in Bohrloch GA-20-35, 150 m östlich der Lagerstätte Hammerdown 145 m unter der Oberfläche.

- Hammerdown: 18,8 g/t Au über 2,1 m, einschließlich 24,4 g/t Au über 1,6 m in Bohrloch MP-20-156.

- Wisteria-Zone: 1,4 g/t Au über 92,1 m in Bohrloch MP-20-165.

- Wisteria-Zone: 1,1 g/t Au über 28,0 m in Bohrloch MP-20-163.

- VMS-Ziel Lochinvar: 0,4 g/t Au, 29,7 g/t Ag, 0,2 % Cu, 2, 0% Zn und 1,0 % Pb über 21,3 m, einschließlich 2,8 m mit 2,7 g/t Au, 178,3 g/t Ag, 0,7 % Cu, 12,7 % Zn und 6,8 % Pb in Bohrloch GA-20-33

Diese neuesten Ergebnisse aus Hammerdown zeigen das Potenzial, die Lagerstätte nach Osten auszudehnen, wo unsere Step-out-Bohrungen einen neuen hochgradigen Erzgang mit sichtbarem Gold und beachtlichen Silbergehalten durchteuften, kommentierte Garett Macdonald, President und CEO. Die Ergebnisse aus der Wisteria-Zone zeigen weiterhin mächtige Mineralisierungsabschnitte außerhalb der aktuellen Mineralressource, was sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken könnte, indem in diesem Gebiet das Abraumverhältnis in der Tagebaugrube reduziert wird. Unser Explorationsprogramm für 2021 wird diese Woche auf dem Goldprojekt Hammerdown mit zwei Bohrgeräten beginnen. Es sind Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 12.000 m zwischen den Lagerstätten Hammerdown und Orion geplant, wo wir vielversprechende Möglichkeiten für weitere Entdeckungen sehen, fuhr Macdonald fort.

Entdeckung einer neuen hochgradigen Mineralisierung im Streichen der Lagerstätte Hammerdown

Ein neuer mineralisierter Quarzgang, der Pyrit und reichlich sichtbares Gold enthält (Abbildung 2), wurde von Bohrloch GA-20-35 durchteuft und lieferte 6,9 g/t Au und 12,9 g/t Ag über 6,0 m, einschließlich 19,9 g/t Au und 24,1 g/t Ag über 2,0 m. Die angetroffene Mineralisierung ähnelt den bei Hammerdown häufig beobachteten Gängen und eröffnet ein nicht erkundetes Gebiet für eine mögliche Ressourcenerweiterung in Streichrichtung und in der Tiefe. Das Bohrloch GA-20-35 wurde in einem nicht erprobten Gebiet zwischen Hammerdown und dem VMS-Ziel Lochinvar bis in eine Tiefe von 100 m unter der Oberfläche, ungefähr 150 m östlich der aktuellen Lagerstätte Hammerdown niedergebracht. Dieser Bereich ist in alle Richtungen offen und für das erste Quartal 2021 sind Folgebohrungen geplant (Abbildung 3).

Die neuesten Bohrergebnisse aus dem Infill-Programm 2020 bei Hammerdown lieferten auch signifikantere Analyseergebnisse, einschließlich des Bohrlochs MP-20-156, das 18,8 g/t Au über 2,1 m, einschließlich 24,4 g/t Au über 1,6 m, im Kern des Tagebaugrubenmodells aus der PEA durchteufte (Abbildung 5). Die Gehalte und Mächtigkeiten sind mit jenen vergleichbar, die von Richmont Mines zwischen 2000 und 2004 abgebaut wurden.

Wisteria-Zone

Zusätzliche Infill-Bohrungen in der Wisteria-Zone lieferten mächtige Abschnitte einer Goldmineralisierung im Streichen und in der Tiefe (Abbildung 4). Die Wisteria-Zone befindet sich am südlichen Rand der Lagerstätte Hammerdown und stellt eine mächtige Zone in Zusammenhang mit gescherten mafischen und felsischen Vulkangesteinen mit starker Serizit- und Pyrit-Alteration dar. Die Analyseergebnisse umfassen das Bohrloch MP-20-165 mit 1,4 g/t Au über 92,1 m und das Bohrloch MP-20-164 mit 1,4 g/t Au über 15,5 m. Diese beiden Bohrlöcher wurden in südwestlicher Richtung niedergebracht, im Gegensatz zu früheren von Nord nach Süd ausgerichteten Bohrungen, und haben möglicherweise ein zuvor nicht erkanntes querschlägiges Mineralisierungsereignis durchteuft, was durch die erhöhte Anzahl hochgradiger Erzgänge in dem Bereich belegt wird. Weitere Bohrungen sind geplant, um diese Interpretation zu überprüfen.

Eine neue Mineralisierungszone, die Wisteria ähnelt, wurde ebenfalls 70 m östlich der Wisteria-Zone innerhalb der südlichen Grenze des PEA-Tagebaugrubenmodells identifiziert. Das Bohrloch MP-20-160 traf auf 0,5 g/t Au über 23,4 m ab Beginn der Bohrung und 40 m unterhalb dieses Abschnitts traf Bohrloch MP-20-144 auf 1,0 g/t Au über 4,2 m. Diese Abschnitte liegen außerhalb der bestehenden Mineralressourcen und stellen eine weitere neue Zone mit Goldmineralisierung dar (Abbildung 4).

VMS-Ziel Lochinvar

Die Bohrungen im VMS-Ziel Lochinvar liefern weiterhin zu mächtigen Abschnitten mit Gold-, Silber- und Basismetallmineralisierungen. Die jüngsten Ergebnisse umfassen 0,4 g/t Au, 29,7 g/t Ag, 0,2 % Cu, 2,0 % Zn und 1,0 % Pb über 21,3 m, einschließlich 2,8 m mit 2,7 g/t Au, 178,3 g/t Ag, 0,7 % Cu, 12,7 % Zn und 6,8% Pb in Bohrloch GA-20-33. Das VMS-Ziel Lochinvar befindet sich ungefähr 800 m nordöstlich der Goldlagerstätte Hammerdown. Zwei steil abtauchende, massive Sulfidlinsen wurden von der Oberfläche bis etwa 200 m unter die Oberfläche verfolgt, wo sie offenbleiben. Die Mineralisierung besteht aus stark disseminierter bis massiver Sphalerit, Bleiglanz, Chalkopyrit und Pyrit mit geringeren Mengen Baryt und signifikanten Gehalten von Tennantit und Elektrum.

Abbildung 1: Draufsicht der Bohrlöcher (zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken)

https://maritimeresourcescorp.com/site/assets/files/5273/rev-figure-1-plan-view-map-ddh-locations.pdf

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55445/PR_210201_HammerdownResults_Final_V3_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Foto des Kerns aus GA-20-35 mit sichtbarem Gold (zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55445/PR_210201_HammerdownResults_Final_V3_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 3: Querschnitt 555540 E (zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken)

https://maritimeresourcescorp.com/site/assets/files/5273/rev-figure-3_555540-e-cross-section.pdf

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55445/PR_210201_HammerdownResults_Final_V3_DEPRcom.003.png

Abbildung 4: Querschnitt 554830 E (zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken)

https://maritimeresourcescorp.com/site/assets/files/5273/rev_figure_4_554830-e-cross-section.pdf

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55445/PR_210201_HammerdownResults_Final_V3_DEPRcom.004.png

Abbildung 5: Querschnitt 554935 E (zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken)

https://maritimeresourcescorp.com/site/assets/files/5273/rev_figure_5_554935-e-cross-section.pdf

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55445/PR_210201_HammerdownResults_Final_V3_DEPRcom.005.png

Tabelle 1: Zusammenfassung der Analyseergebnisse

(Die wahre Mächtigkeit wird auf 60 bis 100 % der Probenabschnitte geschätzt; die Gehalte sind nicht gedeckelt)

Bohrloch-Nvon bis LängAu Ag gCu %Zn %Pb

r. (m) (m) e g / %

(m)/t t

HD-20-03 Keine nennenswerten Ergebnisse

HD-20-04 Keine nennenswerten Ergebnisse

MP-20-139 20,021,01,0 2,69,3

MP-20-139 27,728,00,3 1,11,4

MP-20-139 31,632,10,5 3,75,1

MP-20-139 56,556,80,2 1,81,1

MP-20-139 62,863,00,2 3,11,7

MP-20-139 84,685,30,7 1,30,8

MP-20-141 13,515,21,7 1,90,3

MP-20-141 29,631,82,2 1,10,3

MP-20-141 34,134,30,2 1,10,3

MP-20-141 68,569,00,5 1,60,2

MP-20-142 41,342,31,0 1,20,3

MP-20-142 51,651,80,2 3,30,5

MP-20-143 6,8 7,0 0,2 1,10,3

MP-20-143 24,925,40,5 1,21,7

MP-20-144 5,8 6,9 1,1 1,60,1

MP-20-144 43,547,74,2 1,00,2

MP-20-145 4,9 5,1 0,2 1,13,2

MP-20-145 31,832,10,3 1,71,2

MP-20-146 4,0 6,0 2,0 2,61,9

Geotech

MP-20-147 Keine nennenswerten Ergebnisse

Geotech

MP-20-148 7,1 7,3 0,2 10,4,1

3

MP-20-149 Keine nennenswerten Ergebnisse

MP-20-150 Keine nennenswerten Ergebnisse

MP-20-151 56,456,60,2 10,3,0

1

MP-20-151 61,463,31,9 5,11,7

Einschließ61,462,41,0 8,92,7

lich

MP-20-152 10,210,90,7 9,34,6

MP-20-153 2,0 2,2 0,2 11,8,3

9

MP-20-154-Keine nennenswerten Ergebnisse

Geotech

MP-20-155 13,613,90,3 4,02,8

MP-20-155 34,334,50,2 5,70,9

MP-20-155 121,121,0,3 3,91,9

1 4

MP-20-156 21,723,92,1 18,5,6

8

Einschließ21,723,41,6 24,7,2

lich 4

MP-20-157 44,045,01,0 1,10,1

MP-20-157 51,759,57,8 2,11,3

Einschließ57,059,52,5 5,23,5

lich

MP-20-157 63,463,60,2 8,26,3

MP-20-158 4,8 15,010,21,90,5

Einschließ4,8 6,0 1,2 7,11,8

lich

MP-20-159 13,113,80,7 6,51,2

Einschließ13,613,80,2 15,2,6

lich 3

MP-20-160 2,7 26,023,40,50,6

MP-20-161 25,225,40,2 6,70,8

MP-20-161 48,649,30,7 1,40,1

MP-20-161 70,570,80,3 2,92,5

MP-20-162 16,617,00,4 1,66,0

MP-20-162 80,580,70,2 1,70,3

MP-20-162 97,797,90,2 8,31,6

MP-20-162 108,109,1,7 2,51,7

0 7

Einschließ109,109,0,2 14,6,0

lich 5 7 2

MP-20-163 8,8 10,41,6 3,10,1

MP-20-163 85,0113,28,01,10,6

0

MP-20-164 13,529,015,51,40,6

MP-20-164 73,675,72,1 2,40,4

Einschließ74,374,80,5 17,1,0

lich 9

Einschließ75,375,70,4 12,2,0

lich 3

MP-20-165 8,0 11,03,0 5,52,0

MP-20-165 10,211,00,7 20,6,0

3

MP-20-165 18,618,80,2 5,86,0

MP-20-165 37,9130,92,11,40,5

0

Einschließ37,938,20,2 5,63,6

lich

Einschließ39,740,20,5 5,91,0

lich

Einschließ62,063,01,0 6,21,5

lich

Einschließ63,064,01,0 8,21,3

lich

Einschließ64,065,01,0 5,00,8

lich

Einschließ85,986,30,4 60,6,0

lich 3

Einschließ115,115,0,7 6,32,1

lich 0 7

Einschließ115,116,0,4 12,4,6

lich 7 1 1

Einschließ126,126,0,7 8,71,3

lich 0 7

Einschließ126,127,0,3 15,1,7

lich 7 0 4

GA-20-26 28,428,60,2 3,00,5 0,000,010,0

0

GA-20-26 138,148,10,00,14,9 0,030,280,1

0 0 8

GA-20-26 167,169,2,3 0,216,60,252,031,2

0 3 3

GA-20-28 53,076,023,00,18,5 0,030,320,1

6

Einschließ53,059,26,2 0,110,10,060,510,3

lich 1

GA-20-28 93,4145,51,60,214,40,100,590,3

0 4

Einschließ95,096,01,0 0,244,80,300,911,1

lich 4

Einschließ98,4101,2,6 0,682,60,415,622,8

lich 0 0

Einschließ105,110,4,5 0,748,10,622,391,4

lich 5 0 0

Einschließ125,126,1,0 0,245,60,120,130,0

lich 0 0 6

GA-20-29A 193,223,30,10,214,30,040,510,2

4 5 4

Einschließ210,221,11,50,231,70,101,170,5

lich 0 5 5

Einschließ210,215,5,0 0,356,00,111,080,5

lich 0 0 8

GA-20-30 151,157,5,4 0,128,20,152,721,5

8 2 3

Einschließ153,156,3,5 0,242,40,234,192,3

lich 0 5 5

GA-20-30 159,190,30,70,14,3 0,101,550,0

7 4 2

Einschließ159,160,0,6 0,316,20,110,120,1

lich 7 3 4

Einschließ164,168,4,0 0,18,8 0,050,500,2

lich 0 0 6

Einschließ172,176,4,0 0,04,8 0,253,030,2

lich 0 0 4

Einschließ179,182,3,0 0,05,4 0,172,130,0

lich 0 0 5

Einschließ186,190,4,4 0,16,0 0,225,720,1

lich 0 4 2

GA-20-31 Keine nennenswerten Ergebnisse

GA-20-32 Keine nennenswerten Ergebnisse

GA-20-33 18,428,09,6 0,13,3 0,000,030,1

7

Einschließ20,922,01,1 0,312,40,000,140,8

lich 6

GA-20-33 53,274,521,30,429,70,151,961,0

4

Einschließ53,256,02,8 2,7178,0,7412,66,7

lich 3 6 8

GA-20-33 86,0101,15,40,17,6 0,040,220,0

4 6

Einschließ93,097,04,0 0,218,50,120,380,0

lich 6

GA-20-34 91,391,80,6 0,215,90,010,320,2

6

GA-20-35 143,149,6,0 6,912,90,000,150,0

0 0 5

Einschließ145,147,2,0 19,24,10,000,870,3

lich 0 0 9

Tabelle 2: Angaben zum Standort und der Ausrichtung der Bohrlöcher

BohrlocRechtswHochwert HöhenlTiefBohrkraNeigu

h ert age e gen ng

-Nr.

(m) Azimut

HD-20-0554.6795.488.535210,9 451 137 -70

3

HD-20-0554.2065.488.582194,5 301 321 -52

4

MP-20-1555.2875.489.145195,3 121 160 -45

39

MP-20-1554.9855.489.050198,2 133 180 -44

41

MP-20-1554.9575.489.054197,7 76 182 -44

42

MP-20-1554.9575.489.038197,9 124 182 -44

43

MP-20-1554.9435.489.040198,3 61 178 -43

44

MP-20-1554.9355.489.064197,5 292 178 -44

45

MP-20-1554.8455.489.061193,6 152 178 -48

46

Geotec

h

MP-20-1554.7445.489.090191,7 157 268 51

47

Geotec

h

MP-20-1554.8755.489.055195,2 127 179 -50

48

MP-20-1554.8955.489.030197,3 76 181 -47

49

MP-20-1554.8755.489.020197,1 80 182 -50

50

MP-20-1554.8955.489.058193,5 122 182 -47

51

MP-20-1554.8955.489.084192,1 152 180 -50

52

MP-20-1554.8955.489.080192,1 152 183 -51

53

MP-20-1554.8035.489.186183,8 140 338 60

54

Geotec

h

MP-20-1555.0255.489.131193,8 152 182 -55

55

MP-20-1554.9355.489.082194,1 140 181 -51

56

MP-20-1554.8105.489.049194,0 101 181 -45

57

MP-20-1554.8305.489.025196,0 125 181 -44

58

MP-20-1555.0635.489.043202,3 52 181 -46

59

MP-20-1554.9495.489.003200,7 52 178 -47

60

MP-20-1554.9505.489.127193,0 109 182 -55

61

MP-20-1554.9505.489.137192,9 130 180 -54

62

MP-20-1554.8005.489.086191,4 130 182 -59

63

MP-20-1554.8595.489.060193,2 115 269 -45

64

MP-20-1554859.5.489.060193,2 139 245 -50

65 15

GA-20-2555.7875.489.493175,5 229 132 -50

6

GA-20-2555.8645.489.425177,5 151 136 -50

8

GA-20-2555.7535.489.534174,5 265 139 -55

9A

GA-20-3555.7545.489.484176,6 250 150 -48

0

GA-20-3555.8165.489.535173,1 58 137 -45

1

GA-20-3555.8605.489.605168,0 76 134 -44

2

GA-20-3555.8815.489.378172,0 112 138 -45

3

GA-20-3555.6805.489.380186,3 250 148 -42

4

GA-20-3555.5415.489.307187,1 211 146 -51

5

Analysemethoden

Alle Proben, die analysiert und in dieser Pressemitteilung mitgeteilt wurden, wurden von Eastern Analytical Limited (EAL) mit Sitz in Springdale (Neufundland und Labrador) untersucht. EAL ist ein nach der Norm ISO 17025:2005 akkreditiertes Labor, das eine genau definierte Auswahl an Verfahren anwenden darf. EAL steht in keinem Nahverhältnis zu Maritime Resources. Die Proben werden von den Feldteams von Maritime in Plastiksäcke verpackt und zu EAL gebracht, wo sie getrocknet, zerkleinert und gemahlen werden. Die Proben werden auf einen Siebdurchlauf von - 10 Mesh (80 %) zerkleinert und mit Hilfe eines Probenteilers in rund 250 Gramm schwere Teilproben unterteilt. In einer Ringwalzenmühle wird die Probe auf einen Siebdurchlauf von - 150 Mesh (95 %) weiter zerkleinert. Ausgeschiedenes Probenmaterial wird in einem sicheren Bereich am Standort von EAL für künftige Referenzzwecke eingelagert. Aus den 250 Gramm wird eine repräsentative Teilprobe von 30 Gramm zur Analyse ausgewählt; anschließend führt EAL eine Brandprobe gefolgt von einem Säureaufschluss und einer Atomabsorptionsanalyse durch, um den Goldgehalt zu ermitteln. Der Gehalt an weiteren Metallen wird mittels Säureaufschluss und einer abschließenden 34-Element-ICP-Analyse untersucht. EAL führt ein umfassendes Qualitätskontrollprogramm durch, bei dem jeder Probencharge Standard-, Doppel- und Leerproben hinzugefügt werden.

Über Maritime Resources Corp.

Maritime hält vorbehaltlich der Optionsvereinbarung, die das Unternehmen zum Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile berechtigen, eine direkte hundertprozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet Green Bay, das auch die ehemalige Goldmine Hammerdown und das Goldprojekt Orion sowie das Explorationsprojekt Whisker Valley einschließt, die alle im Bergbaugebiet Baie Verte und in der Ortschaft King's Point (Neufundland und Labrador) liegen. Das Goldprojekt Hammerdown zeichnet sich durch nahezu senkrechte, schmale mesothermale goldhaltige Quarzgänge in Zusammenhang mit Pyrit aus. Hammerdown wurde zuletzt zwischen 2000 und 2004 von Richmont Mines betrieben.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Explorationsaktivitäten im Goldprojekt Hammerdown und Whisker Valley werden vor Ort vom Explorationsleiter des Unternehmens, Larry Pilgrim, P.Geo., und dem technischen Berater Jeremy Niemi, P.Geo., geleitet. Larry Pilgrim, P.Geo., Explorationsleiter, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects des Unternehmens und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Einige der hierin gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne von National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, beabsichtigt, zeigt, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen bezüglich des Potenzials, die Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen zu erhöhen; der Entscheidung des Unternehmens, das Projekt wieder in Betrieb zu nehmen; der Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Tiefenerweiterung der Lagerstätte bei Hammerdown; der Pläne des Unternehmens hinsichtlich des Abschlusses zusätzlicher Ergänzungsbohrungen und Gehaltskontrolltests im Rahmen des PEA-Minenplans; sowie der Pläne des Unternehmens hinsichtlich der zuvor identifizierten Bohrziele; des voraussichtlichen Zeitpunkts der Genehmigung der provinziellen Umweltprüfung für Hammerdown; und der Entscheidung des Unternehmens, neue Konzessionsbeteiligungen und Aktiva, einschließlich des Goldkreislaufs Nugget Pond zu erwerben, sowie sonstige Geschäftsmöglichkeiten. Solche Aussagen sind unter anderem bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Information in gutem Glauben getroffen wurden. Solche Annahmen beinhalten, ohne Einschränkung, den Preis und die voraussichtlichen Kosten für die Gewinnung von Basismetallkonzentraten, Gold und Silber; das Vorhandensein und die Kontinuität solcher Mineralien mit modellierten Gehalten und Werten; die Kapazitäten verschiedener Maschinen und Anlagen; die Voraussetzung, dass die Verwendung von einer Erzsortiertechnologie positive Ergebnisse liefern wird; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Anlagen zu geschätzten Preisen; Mineralgewinnungsraten und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten Erwartungen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Zugang zu den Kapitalmärkten für Finanzierungen zu erhalten, die für den Erwerb, die Erhaltung und die Weiterentwicklung von Explorationskonzessionsgebieten oder Geschäftsmöglichkeiten erforderlich sind; globale finanzielle Bedingungen, einschließlich der Marktreaktion auf den Ausbruch des Coronavirus; Wettbewerb innerhalb der Branche, um aussichtsreiche Konzessionsgebiete oder neue Geschäftsmöglichkeiten zu erwerben; Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die über größere technische und finanzielle Ressourcen verfügen; Schwierigkeiten bei der Herbeiführung einer Erschließungsentscheidung bei Hammerdown und bei der Durchführung von Explorationsprogrammen bei seinen Konzessionsgebieten in Neufundland und Labrador gemäß den vom Unternehmen vorgeschlagenen Zeitplänen und im Rahmen seiner Kostenschätzungen, sei es aufgrund von Wetterbedingungen, Verfügbarkeit oder Unterbrechung der Stromversorgung, Leistungsproblemen der mechanischen Ausrüstung, Naturkatastrophen oder Pandemien in den Gebieten, in denen das Unternehmen tätig ist, zunehmend strengeren Umweltvorschriften und anderen genehmigungsrechtlichen Einschränkungen oder der Aufrechterhaltung des Eigentumsrechts oder aufgrund anderer Faktoren im Zusammenhang mit der Exploration seiner Grundstücke, wie z.B. der Verfügbarkeit wesentlicher Lieferungen und Dienstleistungen; Faktoren, die das Unternehmen nicht vorhersehen und kontrollieren kann, wie z.B. die Marktgängigkeit von Mineralprodukten, die in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hergestellt werden, die Ungewissheit, ob die Übernahme von Aktiva und neuer Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten einschließlich des Goldkreislaufs Nugget Gold auf die derzeit von den Parteien erwogenen Weise abgeschlossen werden kann, die Ungewissheit, ob Mineralressourcen jemals in Mineralreserven umgewandelt werden, wenn wirtschaftliche Überlegungen angewendet werden, die Ungewissheit, ob abgeleitete Mineralressourcen durch weitere Bohrungen in die gemessenen und angezeigten Kategorien oder in Mineralreserven umgewandelt werden, wenn wirtschaftliche Überlegungen angewendet werden, Regierungsbestimmungen in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sowie der Umfang von Lizenzgebühren und Steuern auf die Produktion; die Verfügbarkeit von erfahrenen Auftragnehmern und Fachpersonal für die Durchführung von Arbeiten in einem wettbewerbsorientierten Umfeld und die sich daraus ergebenden negativen Auswirkungen auf Kosten und Leistung sowie andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der in jedem Lagebericht, der den Geschäftsergebnissen beigelegt ist, beschriebenen. Darüber hinaus basieren zukunftsgerichtete Informationen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, ohne Einschränkung, Annahmen im Zusammenhang mit Explorationsergebnissen und -kosten sowie der Verfügbarkeit von Materialien und Fachkräften. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Maritime keine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange (die TSX-V) und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55445

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55445&tr=1

