IRW-News: Marvel Discovery Corp.: Marvel erwirbt Victoria Southwest eine an Falcon Gold, Benton und Sokoman JV angrenzende Liegenschaft

IRW-PRESS: Marvel Discovery Corp.: Marvel erwirbt Victoria Southwest eine an Falcon Gold, Benton und Sokoman JV angrenzende Liegenschaft

7. April 2022. Vancouver, B.C. - Marvel Discovery Corp. (TSX-V: MARV), (Frankfurt: O4T1), (MARVF: OTCQB); (das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, weiteren Boden westlich von Valentine Lake durch Abstecken erworben zu haben. Diese neue, Victoria Southwest genannte Landposition (die Liegenschaft) besteht aus 253 Konzessionen (6.325 Hektar) und grenzt an Falcon Gold Corp, Benton Resources, Buchan Minerals Corp und ein bedeutendes, von Shawn Ryan abgestecktes Landpaket an. Die Liegenschaft liegt 40 Kilometer (km) westlich des Goldvorkommens Valentine und 65 Kilometer südwestlich der Stadt Buchans. Das Goldvorkommen Valentine, das 6,8 Millionen Unzen Gold (Moz. Au) (alle Kategorien) enthält, wird derzeit erschlossen (https://marathon-gold.com/valentine-gold-project/). Falcon plant, nach Erhalt der Explorationsgenehmigungen sofort mit hochauflösenden magnetischen Untersuchungen zu beginnen.

Anfang 2011 führten Buchans Minerals und Benton Resources Schürfarbeiten unmittelbar in dem Gebiet, in dem zahlreiche mineralisierte Goldgänge mit Spuren von Sulfiden bis zu mehrprozentigem Sulfidgehalt identifiziert wurden, aus. Die Analyseergebnisse der Oberflächenproben lieferten von 1,65 bis 18,24 g/t Au und 5,4 bis 87,1 g/t Ag aus Intrusivgestein. Oberflächenproben aus Ausbissen ergaben bis zu 8,52 g/t Au und 30,7 g/t Ag. (Oberflächenproben sind ausgewählte Proben und nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung in der Liegenschaft). Von besonderem Interesse in diesem unmittelbaren Gebiet sind Flotationsproben, die aus kantigen Findlingen von bis zu 106,4 g/t Au und 364,3 g/t Ag bestehen. Es scheint, dass weitere Prüfarbeiten in diesem Gebiet die Quelle dieser hochgradigen Probe nicht bestimmen konnten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65139/MARV_040722_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Regionale geologische und strukturelle Lage des Goldprojekts Victoria Lake.

Herr Karim Rayani, President und CEO kommentierte: Die Zeit, zu der Marvel sich in dieses Camp begab, könnte sich als ideal erweisen, da jüngste Arbeiten Highlights im Schürfprogramm Buchans-Benton ergaben. Hochgradige Goldproben liegen innerhalb von 2,4 Kilometern unserer Konzessionsgrenze, und die Quelle dieses Findlings scheint nie entdeckt worden zu sein. Unsere hauseigenen Studien weisen darauf hin, dass die Strukturkontrollen der Mineralisierung in diesem unmittelbaren Gebiet kaum verstanden werden, und wir beabsichtigen, hochauflösende magnetische Untersuchungen über dem gesamten Gebiet zu fliegen und eingehende lithologische Strukturuntersuchungen und Untersuchungen zur Zielgenerierung folgen zu lassen.

Die Liegenschaft Victoria Southwest

Strukturkontrollierte orogenetische Goldvorkommen in Neufundland sind mit kristallinen Verwerfungszonen innerhalb des Goldgürtels von Zentralneufundland verbunden. Diese großen Verwerfungszonen beinhalten die Baie Verte-Brompton-Line, die Verwerfungszone Cape Ray, die Red Indian-Line und die Scherzone Victoria Lake (Abbildung 2). Das größte bekannte Goldvorkommen in Neufundland tritt in Valentine Lake (Marathon Gold Corp,), im Liegenden der Scherzone Victoria Lake, auf. Bisher entdeckte Marathon Gold fünf (5) Vorkommen entlang eines 20 Kilometer langen Trends, und gemeinsam stellen diese Vorkommen die größten, nicht entwickelten Ressourcen im atlantischen Kanada dar, mit Reserven und Ressourcen von 6,8 Millionen Unzen Gold. Ebenfalls bemerkenswert in diesem Gebiet ist das Matador Mining-Vorkommen Cape Ray, das 837.000 Unzen Gold enthält (https://matadormining.com.au/cape-ray/). Neueste Strukturinterpretationen aus weitflächigen geophysikalischen Untersuchungen veranlassten Marvel Discovery zum Abstecken dieses Landpakets aufgrund zahlreicher interpretierter geneigter Trends und tertiärer Abspaltungszonen, die als hoch aussichtsreich für Goldmineralisierung gelten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65139/MARV_040722_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Lage von Marvels Goldprojekt Victoria Lake

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Mike Kilbourne, P. Geo, eine unabhängige qualifizierte Person (QP) gemäß National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung im Namen des Unternehmens geprüft und genehmigt. Die QP hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen über das Grundstück zu verifizieren.

Über Marvel Discovery Corp.

Die bereits seit mehr als 25 Jahren an der TSX Venture Exchange gelistete Firma Marvel ist ein aufstrebendes kanadisches Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen widmet sich der systematischen Exploration seiner umfangreichen Konzessionsgebiete in:

- Neufundland (Projekte Slip, Gander North, Gander South, Victoria Lake, Baie Verte und Hope Brook - Goldprospektionsgebiete)

- Atikokan, Ontario (BlackFly - Goldprospektionsgebiet)

- Elliot Lake, Ontario (East Bull - Ni-Cu-PGE-Entdeckung)

- Quebec (Duhamel - Ni-Cu-Co-Prospektionsgebiet & Titan-, Vanadium- und Chromprospektionsgebiete)

- Prince George, British Columbia (Wicheeda North - Prospektionsgebiet mit Seltenen Erden)

Webseite des Unternehmens: https://marveldiscovery.ca/

IM AUFTRAG DES BOARDS

Marvel Discovery Corp.

Karim Rayani

Karim Rayani

President/Chief Executive Officer, Director

Tel: +1 604 716 0551

E-Mail: k@r7.capital

Marvel Discovery Corp.

#615 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

VANCOUVER TEL: (604) 670-0019

TORONTO TEL: (416) 477-1220

www.marveldiscovery.com

info@marveldiscovery.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich u.a. auf den Abschluss des geplanten Arrangements. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Es gibt keine Garantie dafür, dass alle Bedingungen für den Abschluss erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen über diese Zeiten verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65139

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65139&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA57383V1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.