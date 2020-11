IRW-News: Mawson Gold Ltd.: Mawson bohrt 1,3 Meter @ 25,3 g/t Gold und 0,5 Meter @ 23,0 g/t Gold Auf Joki East

IRW-PRESS: Mawson Gold Ltd.: Mawson bohrt 1,3 Meter @ 25,3 g/t Gold und 0,5 Meter @ 23,0 g/t Gold Auf Joki East

Vancouver, Kanada - 25. November 2020 - MawsonGoldLimited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es auf dem Grundstück Joki East auf dem zu 100% unternehmenseigenen Projekt Rajapalot in Finnland weitere hochgradige Goldbohrungen durchschnitten hat. Joki East befindet sich 1.600 Meter nordöstlich des Ressourcengebiets Raja und ist das ganze Jahr über für Bohrungen zugänglich (Abbildung 1).

Höhepunkte:

- PAL0245 ergab 1,3 Meter mit 25,3 g/t Gold aus 177,1 Metern, 0,5 Meter mit 23,0 g/t Gold aus 191,0 Metern und 1,7 Meter mit 3,4 g/t Gold aus 194,8 Metern;

o Erste Beobachtung von mehreren Mineralisierungsebenen bei Joki East;

o Ermutigende Dicke und Kontinuität, die sich nach unten hin entwickeln;

o PAL0245 wurde 60 Meter nordwestlich von PAL0241, dem Entdeckungsbohrloch bei Joki East, gebohrt, das 1,6 Meter mit28,3 g/t Gold aus 168,6 Metern durchschnitt (Pressemitteilung vom 10. November 2020) und 80 Meter nordwestlich von PAL0242 ergab 1,6 Meter mit 19,2 g/t Gold aus 155,0 Metern (Pressemitteilung vom 18. November 2020) (Abbildung 1);

- Erste Kobaltuntersuchungen, die von Joki East zurückkamen und zu den zuvor veröffentlichten reinen Golduntersuchungen hinzukamen, zeigen eine universelle Kobaltanreicherung:

o PAL0241 durchschnitt 1,6 Meter mit 28,3 g/t Gold und 1.190ppm Kobalt (29,2 g/t Goldäquivalent ("AuEQ")) auf 168,6 Metern;

o PAL0242 ergab 1,6 Meter mit 19,2 g/t Gold und 1.478ppm Kobalt (20,3 g/t AuEQ) aus 155,0 Metern;

o Ein bereits zuvor gemeldeter niedrig gradiger Goldabschnitt in PAL0240 durchschnitt signifikante Kobaltabschnitte auf 2,4 Metern mit 0,1 g/t Gold und 1.187 ppm Kobalt (1,0 g/t AuEQ) auf 165,1 Metern, was die Kontinuität des Wirtspaketes und des Mineralsystems außerhalb der goldreichen Gebiete zeigt;

- Bei Joki East wurden insgesamt acht Bohrlöcher abgeschlossen. Sichtbares Gold wurde in 4 der 8 Bohrlöcher identifiziert, einschließlich des hier gemeldeten Bohrlochs PAL0245 und des sichtbaren goldhaltigen Bohrlochs PAL0247, über das noch nicht berichtet wurde. Die bisher gebohrten Löcher definieren einen Körper von 50-60 Metern über die Streichlänge und tauchen 120 Meter tief in eine modellierte elektromagnetische ("EM") Platte mit Abmessungen von 300 mal 140 Metern ein. Die Mineralisierung bleibt in alle Richtungen offen. Der Körper fällt in einem Winkel von 25 Grad zum NW ein, eine ähnliche Tendenz wie die mineralisierten Körper, die in den anderen Ressourcengebieten bei Rajapalot definiert wurden. Die Mineralisierung ist bisher dünn, aber hochgradig und scheint sich nach unten hin zu verdicken.

Herr Hudson, Vorsitzender und CEO, erklärt: "Joki East liefert weiterhin hohe Grade mit erhöhter Kontinuität mit den hier berichteten größeren 60-Meter-Ausstiegen. Gold ist nun auf 3 verschiedenen Ebenen zu sehen, die sich gut für eine zunehmende Mächtigkeit nach unten hin ausdehnen. Mit hohen Kobaltwerten, die ebenfalls zum ersten Mal beobachtet wurden, liefert Joki East weiterhin äußerst positive Ergebnisse. Wir freuen uns auf weitere Bohrproben und darauf, dass die Bohrungen in den kommenden Wochen wieder aufgenommen werden.

Insgesamt wurden während des Herbstprogramms, wie ursprünglich am 23. September 2020 angekündigt, 11 Diamantbohrlöcher über 2.344,6 Meter abgeschlossen. Dazu gehörten acht Bohrlöcher bei Joki East (PAL0240-247) über 2.084,7 Meter, während bei Hirvimaa ebenfalls 2 Bohrlöcher (PAL0237-238) über 218,2 Meter gebohrt wurden. PAL0239 wurde bei Joki Ost auf 41,7 Metern aufgegeben und als PAL0240 neu gebohrt. Die Bohrungen zielten auf den abgeleiteten Standort des stratigrafischen Wirts der Gold-Kobalt-Mineralisierung ab, auf Querstrukturen in Kombination mit Goldanomalien im Bohrloch, deren Leiter zuerst in luftgestützten elektromagnetischen Systemen ("VTEMplus") erkannt und dann durch EM-Bodenuntersuchungen weiterverfolgt wurden (Abbildung 1).

Hier werden zwei Bohrlöcher für reine Golduntersuchungen (PAL0234, PAL0245) und drei bereits früher gemeldete Goldbohrlöcher mit Kobaltuntersuchungen (PAL0240, PAL0241 und PAL0242) gemeldet. PAL0245 ergab 1,3 Meter mit 25,3 g/t Gold aus 177,1 Metern, einschließlich 0,9 Meter mit 36,6 g/t Gold aus 177,5 Metern, 0,5 Meter mit 23,0 g/t Gold aus 191,0 Metern und 1,7 Meter mit 3,4 g/t Gold aus 194,8 Metern. PAL0245 wurde 60 Meter nordwestlich von PAL0241, dem Entdeckungsbohrloch bei Joki East, gebohrt, das 1,6 Meter mit 28,3 g/t Gold aus 168,6 Metern durchschnitt (Pressemitteilung vom 10. November 2020) und 80 Meter nordwestlich von PAL0242 ergab 1,6 Meter mit 19,2 g/t Gold aus 155,0 Metern (Pressemitteilung vom 18. November 2020) (Abbildung 1). PAL0243 meldete hier ebenfalls, dass die Bohrungen 32 Meter nordöstlich von PAL0245 nur 0,5 Meter mit 2,1 g/t Gold aus 193,9 Metern ergaben.

Ein Bohrgerät wird Anfang Dezember nach Rajapalot zurückkehren (und auf den ersten Frost warten, um die wassergetränkten Gleise zu verfestigen), während 3 weitere Bohrgeräte Ende Dezember 2020/Anfang Januar 2021 mobilisiert werden sollen. Weitere Bohrergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind. Elektromagnetische ("EM") geophysikalische Untersuchungen sind weiterhin im Gange und decken den gesamten 2 Kilometer langen Trend bei Joki East und anderen aussichtsreichen Gebieten ab (Abbildung 1).

Das Muttergestein der Goldmineralisierung bei Joki East ähnelt der Mineralisierung, die 1,6 Kilometer weiter westlich in den Ressourcengebieten Raja und Palokas beobachtet wurde, und umfasst Sulfide (Pyrrhotit>>Pyrit) mit Biotit-Albit-Schiefern und Mg-Fe-Amphibol-Biotit-Chlorit-Gestein +/- Scheelit. Ader- und Bruchfüllmineralien umfassen Pyrrhotit, Pyrit und kleinere Chalkopyritgesteine (+/- Quarz, sichtbares Gold). Retrogrades Chlorit nach Amphibole und aderkontrolliertes Chlorit-Biotit sind ebenfalls vorhanden. Alteriertes Gestein, das das mineralisierte Paket umschließt, enthält lokal geringfügig Talk.

Für das Bohrprogramm wurde ein Bohrgerät von NivalanTimanttikairausOy mit Wasserrückführung und Bohrkleinsammelsystemen eingesetzt. Der Kerndurchmesser beträgt NQ2 (50,7 mm). Die Kernausbeute ist ausgezeichnet und liegt im frischen Gestein im Durchschnitt nahe 100%. Nach dem Fotografieren und Protokollieren in den Anlagen von Mawson in Rovaniemi werden die Kernabschnitte mit durchschnittlich 1 Meter für mineralisierte Proben und 2 Meter für unfruchtbare Proben in den Kernanlagen des Geological Survey of Finland (GTK) in Rovaniemi, Finnland, halbiert. Die verbleibende Hälfte des Kerns wird zu Verifizierungs- und Referenzzwecken aufbewahrt. Die Analyseproben werden mit einem kommerziellen Transport vom Standort zur CRS Minlab Oy-Anlage in Kempele, Finnland, transportiert. Die Proben wurden mit der PAL1000-Technik auf Gold vorbereitet und analysiert, bei der die Probe in Stahltöpfen mit Schleifmitteln in Gegenwart von Zyanid geschliffen und anschließend das Gold in Lösung mit Flammen-AAS-Geräten gemessen wird. Proben für die Multielementanalyse (einschließlich Kobalt) werden im CRS Minlab zerkleinert, dann per Luft zu den MSA-Labors in Vancouver, Kanada, transportiert und mit vier Säureaufschluss-ICP-MS-Methoden analysiert. Das QA/QC-Programm von Mawson besteht aus der systematischen Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Doppelproben durch Vierteln des Kerns und Leerproben des innerhalb interpretierten mineralisierten Gesteins. Darüber hinaus fügt CRS Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

Die Tabellen 1-2 enthalten Collar- und Assay-Daten. Unter der Annahme einer vorherrschenden Stratabound-Kontrolle wird die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts als ungefähr 90% der beprobten Mächtigkeit interpretiert. Reine Goldabschnitte werden mit einem unteren Abschnitt von 0,5 g/t Gold über eine Mächtigkeit von 1 Meter gemeldet. Es wurde kein oberer Cutoff-Gehalt angewandt.

Alle Karten wurden innerhalb des einheitlichen finnischen Koordinatensystems KKJ3/Finnland (EPSG:2393) erstellt.

Technischer Bericht gemäß NI 43-101: Am 14. September 2020 wurde eine aktualisierte Ressourcenschätzung von Rodney Webster von AMC in Melbourne, Australien, und Dr. Kurt Simon Forrester von Arn Perspective in Surrey, England, abgeschlossen. Sowohl Rodney Webster als auch Dr. Forrester sind unabhängige "qualifizierte Personen" gemäß der Definition von NI 43-101. Der NI 43-101-konforme technische Bericht trägt den Titel "Rajapalot Property Mineral Resource Estimate NI 43-101 Technical Report" und datiert vom 14. September 2020 (der "aktualisierte technische Bericht"). Der aktualisierte technische Bericht kann auf der Website des Unternehmens unter www.mawsongold.com oder unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden. Den Lesern wird empfohlen, den gesamten Aktualisierten Technischen Bericht zu lesen.

Der Wert des Goldäquivalents ("AuEq") wurde anhand der folgenden Formel berechnet: AuEq g/t = Au g/t + (Co ppm/1430) mit angenommenen Preisen von US$ 1.694 pro Unze für Gold und US$ 17,28/lb für Kobalt.

Qualifizierte Person

Dr. Nick Cook (FAusIMM), Chefgeologe des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure or Mineral Projects und hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung vorbereitet oder überprüft.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes nordisches Arktis-Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobaltprojekt Rajapalot in Finnland profiliert. In jüngerer Zeit hat es drei bedeutende epizonale Goldfelder mit einem großen Pachtportfolio von 471 Quadratkilometern in den australischen Victorian Goldfields erworben, das ein strategisches und diversifiziertes Portfolio von hochwertigen Goldexplorationsaktiva in zwei sicheren Gerichtsbarkeiten bietet. Das Unternehmen wird bis Ende 2020 über neun Bohrgeräte verfügen, die bei vier globalen Goldprojekten eingesetzt werden.

Im Namen des Vorstandes,

"Michael Hudson"--

Michael Hudson, Vorsitzender & CEO

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin, +1 (604) 685 9316, info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorausschauende Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie: glauben, erwarten, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson warnt Investoren davor, dass jegliche vorausblickenden Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in vorausblickenden Aussagen abweichen können, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Zeitplans und des erfolgreichen Abschlusses geplanter Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, die Erwartungen des Unternehmens, zusätzliche Ressourcengebiete zu finden und die Mineralressource in Finnland im September 2020 zu erweitern, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potentiellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des aktuellen Ausbruchs des neuartigen Coronavirus, bekannt als COVID-19, auf das Geschäft des Unternehmens, geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Geräteausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu lokalen Gemeinden, Geschäfte mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungserteilungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons neuestem Jahresinformationsformular, das auf www.sedar.com eingereicht wurde. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und, sofern nicht durch die anwendbaren Wertpapiergesetze erforderlich, lehnt Mawson jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung einer zukunftsgerichteten Aussage ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Abbildung 1: Der Planstandort des Rajapalot-Projekts zeigt die Bohrlöcher, die während des Bohrprogramms im Herbst 2020 gebohrt wurden, geerdete TEM-leitende Platten bei Joki East, Ressourcen-Drahtgitter aus der Ressourcenschätzung vom September 2020, modellierte anomale Bohrlöcher mit EM-Platten im Sockelbereich (BOT) und die im Sommer erlaubten Zielgebiete Joki East und Hirvimaa.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54408/MAW_251120_DEPRcom.001.png

Tabelle 1: Collar-Informationen Bohrungen im Herbst 2020 bei den Aussichten Joki East und Hirvimaa beim Rajapalot-Projekt (Finnish Grid, Projektion KKJ3).

HoleIOstenNordeRL DipAzTiefe ProspKommentar

D n (m) ekt

PAL023409673745180.-612268.5 Hirvi2 Meter bei 95,9 ppm

37 90 70 406 0 maa Kobalt aus 42,1

Metern

PAL023409673746181.-7722149.65Hirvi2 Meter bei 101,8 ppm

38 63 13 126 0 maa Kobalt aus

86

,0 Metern

PAL023410373726151 -666041.7 Joki-Verlassen

39 03 43 Ost

PAL023410373726151.-6660281.65Joki-1 Metermit 0,9 g/t Gold

40 05 44 203 Ost auf 148,8 Metern

und 2,4 Meter mit 0,1 g/t

Gold und 1.187ppm Kobalt

(1,0g/t AuEQ) auf 165,1

Metern

PAL023410373726151.-6660236.4 Joki-1,6 Meter mit 28,3 g/t

41 36 60 709 Ost Gold und 1.190ppm Kobalt

(29,2g/t AuEQ) aus 168,6

Metern;

PAL023410373726150.-6660236.8 Joki-1,6 Meter mit 19,2 g/t

42 63 74 709 Ost Gold und 1.478ppm Kobalt

(20,3g/t AuEQ) aus 155,0

Metern;

PAL023410373727151.-6860239.7 Joki-0,5 Meter mit 2,1 g/t Gold

43 09 08 383 Ost aus 193,9

Metern

PAL023410373727151.-6862251.7 Joki-Ergebnisse TBA

44 37 26 616 Ost

PAL023410273726151.-6660257.5 Joki-1,3 Meter mit 25,3 g/t

45 75 90 473 Ost Gold aus 177,1 Metern,

einschließlich 0,9 Meter

mit 36,6 g/t Gold aus

177,5 Metern, 0,5 Meter

mit 23,0 g/t Gold aus

191,0 Metern und 1,7

Meter mit 3,4 g/t Gold

aus 194,8

Metern

PAL023410273727152.-7160287.55Joki-Ergebnisse TBA

46 67 45 58 Ost

PAL023410273727151.-6561293.4 Joki-Ergebnisse TBA, sichtbares

47 11 28 791 Ost Gold

identifiziert

Tabelle 2: Einzelne Untersuchungsdaten von Bohrlöchern, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird.

HoleID Von (m) Zu (m) Länge (m)Au g/t Co ppm

PAL0240 165.05 166.05 1 0.1 755.5

PAL0240 166.05 166.7 0.65 0.2 1928.3

PAL0240 166.7 167.45 0.75 0.1 1118.7

PAL0240 167.45 168.45 1 -0.1 1186.6

PAL0241 168.55 169.4 0.85 22.0 603.6

PAL0241 169.4 170.15 0.75 35.5 1854.6

PAL0242 154 155 1 1.2 243.8

PAL0242 155 156 1 26.0 1681.7

PAL0242 156 156.6 0.6 7.9 1137.8

PAL0242 156.6 157 0.4 0.1 707.4

PAL0242 157 157.55 0.55 0.5 621.5

PAL0242 157.55 158.45 0.9 0.3 41.8

PAL0243 192.95 193.25 0.3 0.3

PAL0243 193.25 193.85 0.6 <0.05

PAL0243 193.85 194.35 0.5 2.0

PAL0243 194.35 195 0.65 0.1

PAL0243 195 195.85 0.85 0.5

PAL0245 177.1 177.5 0.4 1.5

PAL0245 177.5 178.35 0.85 36.6

PAL0245 190.95 191.45 0.5 23.0

PAL0245 191.45 192.45 1 <0.05

PAL0245 192.45 193.8 1.35 <0.05

PAL0245 193.8 194.8 1 <0.05

PAL0245 194.8 195.7 0.9 1.2

PAL0245 195.7 196.45 0.75 6.1

PAL0245 196.45 196.9 0.45 0.4

