IRW-News: Mawson Gold Ltd.: Mawson bohrt 15,3 Metren mit 2,2 g/t Gold und 2,1 % Antimony auf Sunday Creek auf Victoria vorkommen in Australien

IRW-PRESS: Mawson Gold Ltd.: Mawson bohrt 15,3 Metren mit 2,2 g/t Gold und 2,1 % Antimony auf Sunday Creek auf Victoria vorkommen in Australien

Vancouver, Kanada - MawsonGoldLimited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) freut sich, die Untersuchungsergebnisse von drei weiteren Bohrlöchern (MDDSC013A-15A) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in den Victorian Goldfields in Australien bekannt zu geben. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Goldvorkommen im Epizonalen Stil, das sich 56 Kilometer nördlich von Melbourne befindet und innerhalb von 19.365 Hektar an bewilligten Explorationspachtgebieten liegt.

Highlights:

- Das Diamantbohrloch MDDSC015A, das bisher tiefste Bohrloch im Minengebiet Apollo (Tabellen 1-3, Abbildungen 1-3), durchteufte (unterer Schnitt von 0,3 g/t Au auf einer Breite von 2,0 Metern, wobei höhere Gehalte mit einem Schnitt von 5 g/t Au auf 1,0 Metern gemeldet wurden):

o 4,6 Meter @ 1,6 g/t Au und 0,1% Sb (1,7 g/t AuEQ) aus 222 Metern; und

o 15,3 Meter @ 2,2 g/t Au und 2,1% Sb (4,3 g/t AuEQ) aus 231,4 Metern

§ Einschließlich 0,8 Meter @ 1,1 g/t Au und 6,8 % Sb (7,8 g/t AuEQ) aus 232,3 Metern

§ einschließlich 0,5 Meter mit 6,6 g/t Au und 15,3 % Sb (21,9 g/t AuEQ) aus 238,1 Metern

§ Einschließlich 2,8 Meter @ 5,7 g/t Au und 5,5% Sb (11,1 g/t AuEQ) aus 241,3 Metern

§ Einschließlich 0,5 Meter @ 10,1 g/t Au und 0,7% Sb (10,8 g/t AuEQ) aus 245,6 Metern

- Das Diamantbohrloch MDDSC013A, das südöstlichste Bohrloch bei Apollo, durchteufte (Tabellen 1-3, Abbildungen 1-3):

o 5,3 Meter @ 3,1 g/t Au und 1,1% Sb (4,2 g/t AuEQ) aus 111,1 Metern

§ einschließlich 0,6 Meter mit 14,4 g/t Au und 9,6 % Sb (24,0 g/t AuEQ) aus 111,1 Metern

§ Einschließlich 0,6 Meter @ 8,4 g/t Au und 0,01% Sb (8,4 g/t AuEQ) aus 113,5 Metern

- Achtzehn Bohrlöcher (MDDSC001-018) über 2.968 Meter wurden nun auf dem Goldprojekt Sunday Creek abgeschlossen. Die Bohrungen werden fortgesetzt;

Michael Hudson, CEO, erklärte: "Unser Victoria-Portfolio ist bei Sunday Creek weiterhin erfolgreich, wobei das bisher tiefste Bohrloch eine breite Mineralisierung mit mehreren beeindruckenden hochgradigen Zonen durchschneidet, darunter 15,3 Meter mit 2,2 g/t Au und 2,1 % Sb (4,3 g/t AuEQ), die 50 Meter neigungsabwärts von unserem nächsten Bohrloch liegen. Wir sind weiterhin von der Kontinuität der Goldmineralisierung beeindruckt, während wir in die Tiefe bohren, ebenso wie von den steigenden Antimongehalten. Die Bohrungen werden fortgesetzt, während wir auf eine erste Ressource hinarbeiten.

MDDSC015A wurde 50 Meter unterhalb des zuvor gemeldeten Bohrlochs MDDSC012 von Mawson gebohrt, das 36,4 Meter mit 2,4 g/t Au und 0,4 % Sb, 2,8 g/t AuEQ aus 177 Metern durchteufte, was die Beständigkeit der Mineralisierung in der Tiefe belegt (Abbildung 2 und 3). MDDSC013 wurde 50 Meter SE von MDDSC015A gebohrt und unterstützt die Interpretation, dass die hochgradige Mineralisierung steil nach NW abfällt. MDDSC014, das unterhalb der zentralen Zone gebohrt wurde, durchteufte eine niedrig gradige Mineralisierung mit einem oberflächennahen besten Ergebnis von 1 Meter @ 0,6 g/t Au aus 8,2 Metern. MDDSC013 und MDDSC015 wurden in geringer Tiefe aufgrund von Bohrlochabweichungen in der Nähe ihrer Mündungen aufgegeben und als MDDSC013A bzw. MDDSC015A neu gebohrt.

Mawson hat nun achtzehn Bohrlöcher (MDDSC001-018) über 2.968 Meter auf dem Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek abgeschlossen. Die Bohrungen werden fortgesetzt und die Untersuchungsergebnisse von 15 der 18 abgeschlossenen Bohrlöcher wurden bereits veröffentlicht. Geophysikalische Untersuchungen (3D induzierte Polarisation und Bodenmagnetik) und detaillierte LiDAR-Untersuchungen wurden abgeschlossen. Ein 2.500 Punkte umfassendes Bodenprobenprogramm bei Sunday Creek steht kurz vor dem Abschluss und erstreckt sich von den Bohrgebieten aus in Richtung Ost-Nordost, um den 11 Kilometer langen Trend der historischen, von epizonalen Dykes beherbergten Mineralisierung innerhalb der von Mawson gepachteten Gebiete zu testen. Die Integration der LiDAR-Daten, der Bodenproben, der Gesteinsspäne und der Geophysik ist der Schlüssel für die Erweiterung des Projekts entlang des Streichs.

Bei Sunday Creek wurde zwischen 1880 und 1920 auf einer Streichlänge von mehr als 11 Kilometern historisch Gold abgebaut. Die Bohrungen in den Jahren 1990 bis 2000 konzentrierten sich auf oberflächennahe, zuvor abgebaute Tagebauten, die ein Gebiet mit einer Breite von 100 Metern und einer Länge von 800 Metern abdeckten, jedoch nur bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 80 Metern. Somit bleibt das gesamte Feld entlang des Streichs und in der Tiefe offen. Apollo war der ursprünglich tiefste Schacht bis 100 Meter in den späten 1800er Jahren in einer Reihe von schichtförmigen, stibnitreichen Adern, die vorwiegend innerhalb einer Zone von felsischen Erzgängen und damit verbundenen Alterationen liegen, die die Goldverteilung weitgehend kontrollieren.

Die Mineralisierung bei Sunday Creek befindet sich in Schiefer- und Schluffsteinen aus dem späten Silur bis frühen Devon, die eine Reihe von Gesteinsgängen mit felsisch-intermediärer Zusammensetzung enthalten. Das Gold ist hauptsächlich in und um die nach Norden einfallenden und OW bis NO-SW streichenden felsischen Erzgänge und den Halo der damit verbundenen, mit den Erzgängen verbundenen Serizit-Pyrit-Alteration vor der Mineralisierung konzentriert. Die Mineralisierung liegt im Allgemeinen innerhalb von brüchigen, mehrfach geschichteten Adern und kataklastischen Zonen. Einzelne NW-streichende hochgradige Quarz-Stibnit-Adern bei Apollo und Golden Dyke sowie kataklastische Zonen bei Gladys waren der Schwerpunkt des historischen Bergbaus bei Sunday Creek. Es wurde nachgewiesen, dass sich diese Zonen in der Tiefe fortsetzen, und zwar durch Mawson. Breitere aderhaltige und kataklastische Mineralisierungen mit einem Gehalt von weniger als 15 g/t Gold scheinen von den historischen Bergleuten unberührt zu sein.

Technischer und ökologischer Hintergrund

Die Tabellen 1-3 enthalten Kragen- und Analysedaten. Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts wird auf etwa 70 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Die reinen Goldabschnitte werden mit einem unteren Cutoff von 0,5 g/t Gold auf einer Breite von 2,5 Metern gemeldet, außer am Rand der berechneten Abschnitte, wo 1 Meter @ > 2,0 g/t Gold angewandt wurde. Es wurde kein oberer Cutoff-Wert angewandt.

Für das Programm wurde ein Diamantbohrgerät des Auftragnehmers Starwest Pty Ltd verwendet. Der Kerndurchmesser ist HQ (63,5 mm) und orientiert mit einer hervorragenden Kernausbeute von durchschnittlich fast 100 % sowohl im oxidierten als auch im frischen Gestein. Nach dem Fotografieren und Protokollieren in Mawsons Kernprotokollierungseinrichtungen in Nagambie wurden die Intervalle von Mawsons Personal mit Diamanten in zwei Hälften gesägt. Der halbe Kern wird zu Verifizierungs- und Referenzzwecken aufbewahrt. Die analytischen Proben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach NATA-Qualitätssystemen arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit der Brandprobenmethode (25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Proben für die Multi-Element-Analyse verwenden Königswasser-Aufschluss- und ICP-MS-Methoden. Das QA/QC-Programm von Mawson besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt und Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins. Zusätzlich werden vor Ort Leerwerte und Standards in den analytischen Prozess eingefügt.

Goldäquivalentberechnung

Mawson ist der Meinung, dass alle Elemente, die in der Metalläquivalentberechnung enthalten sind, ein angemessenes Potenzial zur Gewinnung aufweisen. Das Goldäquivalent (AuEQ) wurde auf Basis der Rohstoffpreise vom 21. März 2021 berechnet. Die AuEQ-Formel lautet wie folgt: AuEQ(g/t) = (Aug/t) + (XX * Sb%), wobei XX = (US$5.600/100) / (US$1.750/31,1035) und der Goldpreis = US$1.750/oz und der Antimonpreis = US$5.600/Tonne.

Qualifizierte Person

Herr Michael Hudson (FAusMM), Chairman und CEO des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure or Mineral Projects und hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung vorbereitet oder überprüft.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

MawsonGoldLimited ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland liegt. Mawson besitzt auch drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 Quadratkilometern in Victoria, Australien, oder ist an Joint Ventures beteiligt und ist gut aufgestellt, um seine bereits bedeutenden Gold-Kobalt-Ressourcen in Finnland zu erweitern.

Im Namen des Vorstandes,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Vorsitzender & CEO

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Corporate Secretary, +1 (604) 685 9316, info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie: glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Zeitplans und des erfolgreichen Abschlusses der bei Sunday Creek geplanten Bohrprogramme, der Kapital- und sonstigen Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, der Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, der Veränderungen auf den Aktienmärkten, der potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Gesundheitswesen, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschriebenen Fälle lehnt Mawson jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Abbildung 1: Lageplan der historischen Minen des Sunday Creek Projekts und Standort der Mawson-Bohrungen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59329/06072021_DE_MAW210706_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Längsschnitt ("Long") des Minengebiets Apollo mit den hier berichteten Mawson-Bohrlöchern MDDSC0013 und MDDSC0015A.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59329/06072021_DE_MAW210706_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Querschnitt durch das Minengebiet von Gladys bis Apollo mit den Mawson-Bohrlöchern MDDSC0013 und MDDSC0015A, über die hier berichtet wird, sowie mit der Oberfläche, die die Mineralisierung umschließt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59329/06072021_DE_MAW210706_DEPRcom.003.png

Tabelle 1: Informationen zu den Bohrungen von Mawson auf dem Projekt Sunday Creek

Koordinatenreferenzsystem GDA94, Zone 55 (EPSG:28355)

Bereich Bohrung_ÖstlicNordenDipAzimutRL Tiefe (Datum der

ID he (m) m) Meldung

Ausri

chtung

ZentraleMDDSC001331080586776-55283.3 318 67 07.

9 .5 Oktober

2020

ZentraleMDDSC002331085586777-65241.9 318 150.3 27.

1 .6 Oktober

2020

AufgehenMDDSC003330776586789-65240.2 295 127.7 27.

de 2 .2 Oktober

Sonne 2020

GoldenerMDDSC004330637586782-44240.5 321 280 Januar 05,

Deich 2 2021

Apollo MDDSC005331029586779-4589.6 311 160.1 Januar 05,

8 .5 2021

Gladys MDDSC006331023586779-39237.1 311 99.6 Februar 11

9 .4 ,

2021

Gladys MDDSC007330985586771-4270 321.5150.8 Februar 11

2 ,

2021

Gladys MDDSC008331044586776-52253.2 320 99.2 Februar 11

3 ,

2021

Gladys MDDSC009331013586779-50260 311 105.9 Februar 11

9 ,

2021

Gladys MDDSC010331033586779-60214 310.5151.3 Februar 11

8 ,

2021

Gladys MDDSC011331042586779-55270 310 215.8 22. März

8 2021

Apollo MDDSC012331172586784-60252.4 309 262.9 22. März

2 2021

Apollo MDDSC013331170586784-68223 309 43.4 Verlassen

2

Apollo MDDSC013331170586784-68223 309 270 Hier

A 2

Apollo MDDSC014330985586771-7541.4 303.7300 Hier

2

Apollo MDDSC015331191586786-65253 306.729.8 Verlassen

.6 0

Apollo MDDSC015331191586786-65253 306.7423.2 Hier

A .6 0

Apollo MDDSC016331104586782-66236 308.315.74 Verlassen

.4 2

Apollo MDDSC016331104586782-66236 308.3252.5 TBA

A .4 2

Apollo MDDSC017331196586785-72260 307.6450 TBA

.4 6

GoldenerMDDSC018330548586789-55195 307.6300 TBA

Deich 1

Hinweis: (1) Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Intervalls wird mit etwa 70 % der beprobten Mächtigkeit interpretiert.

Tabelle 2: Abschnitte der Bohrungen von Mawson auf dem Projekt Sunday Creek. Die Abschnitte werden mit einem unteren Schnitt von 0,3 g/t Au auf einer Breite von 2,0 Metern gemeldet, wobei höhere Gehalte mit einem Schnitt von 5 g/t Au auf 1,0 Metern gemeldet werden.

Bohrung_Von Bis (mBreiteAu g/tSb% AuEQ g

ID (m) ) ( /t

1) (m)

MDDSC0010.0 15.2 15.2 3.7 0.2 3.9

einschli2.0 2.8 0.8 9.4 0.4 9.7

eßlich

einschli6.0 6.2 0.1 15.8 0.1 15.9

eßlich

einschli8.0 8.7 0.7 5.7 0.1 5.8

eßlich

einschli10.0 11.6 1.6 11.3 0.3 11.5

eßlich

MDDSC00156.0 56.9 0.9 2.2 0.0 2.2

MDDSC00164.0 65.4 1.4 0.6 0.1 0.7

MDDSC00216.0 17.5 1.5 1.2 0.3 1.4

MDDSC00226.0 26.3 0.3 6.3 0.2 6.4

MDDSC00239.0 41.0 2.0 1.4 0.0 1.4

MDDSC00250.0 59.0 9.0 3.2 0.5 3.7

einschli54.0 54.3 0.3 82.8 13.8 96.5

eßlich

MDDSC00276.0 76.5 0.5 1.0 0.0 1.1

MDDSC00296.0 96.6 0.6 2.2 0.3 2.5

MDDSC002109.0 110.1 1.1 21.4 3.3 24.7

MDDSC002113.0 113.3 0.3 10.6 1.1 11.7

MDDSC002116.0 130.3 14.3 2.9 0.5 3.3

einschli116.0 116.3 0.3 25.6 0.0 25.6

eßlich

einschli117.0 117.4 0.4 18.0 2.8 20.8

eßlich

einschli119.0 119.6 0.5 7.0 7.3 14.3

eßlich

einschli123.0 124.1 1.1 5.2 0.8 6.0

eßlich

einschli128.0 128.2 0.2 7.1 0.0 7.1

eßlich

MDDSC002135.0 136.0 1.0 0.6 0.0 0.6

MDDSC002143.0 144.0 1.0 1.8 0.0 1.8

MDDSC00372.0 73.5 1.5 3.6 0.3 3.9

einschli72.0 72.9 0.9 5.3 0.5 5.7

eßlich

MDDSC00376.0 81.5 5.5 1.6 1.4 3.0

einschli79.0 79.6 0.6 5.9 10.0 15.8

eßlich

MDDSC00384.0 84.9 0.9 1.0 0.0 1.0

MDDSC00391.0 92.4 1.3 0.4 0.6 1.0

MDDSC003116.0 119.1 3.1 0.6 0.0 0.6

MDDSC00515.0 15.3 0.3 0.7 0.0 0.7

MDDSC00588.0 92.2 4.2 3.4 0.1 3.5

einschli89.0 89.2 0.1 7.1 0.7 7.9

eßlich

MDDSC00599.0 99.2 0.2 1.3 0.4 1.6

MDDSC005107.0 112.7 5.7 0.6 0.6 1.2

einschli109.0 109.2 0.2 3.0 11.2 14.1

eßlich

MDDSC005120.0 135.7 15.7 2.6 1.0 3.6

einschli124.0 124.1 0.1 52.6 7.5 60.0

eßlich

einschli128.0 128.6 0.6 13.0 2.0 15.0

eßlich

einschli131.0 131.4 0.4 8.3 5.1 13.4

eßlich

einschli133.0 134.7 1.7 8.6 4.9 13.5

eßlich

MDDSC00629.0 30.0 1.0 2.3 0.0 2.3

MDDSC00633.0 33.8 0.8 0.9 0.0 0.9

MDDSC00657.0 57.6 0.6 0.0 4.4 4.4

MDDSC00776.0 81.8 5.8 2.2 0.4 2.6

MDDSC00776.0 76.3 0.3 7.8 2.4 10.2

MDDSC00779.0 79.4 0.4 22.8 3.2 26.0

MDDSC00785.0 90.4 5.4 0.6 0.0 0.6

MDDSC00796.0 96.8 0.8 0.6 0.0 0.6

MDDSC00813.0 14.0 1.0 1.0 0.0 1.0

MDDSC00826.0 26.9 0.9 1.3 0.0 1.3

MDDSC00832.0 33.8 1.8 1.2 0.0 1.2

MDDSC00868.0 68.7 0.7 20.6 5.0 25.6

MDDSC00895.0 95.2 0.2 8.4 3.9 12.3

MDDSC00926.0 26.4 0.4 0.8 0.0 0.8

MDDSC00929.0 30.7 1.7 0.6 0.4 1.0

MDDSC00951.0 53.0 2.0 0.6 0.0 0.6

MDDSC00967.0 68.7 1.7 2.5 0.0 2.5

MDDSC00984.0 85.0 1.0 1.0 0.0 1.0

MDDSC01041.0 41.6 0.6 20.6 0.0 20.6

MDDSC01047.0 48.9 1.9 1.0 0.0 1.0

MDDSC01059.0 59.5 0.5 0.6 0.0 0.6

MDDSC01070.0 79.0 9.0 4.7 0.1 4.8

einschli74.0 76.0 2.0 18.6 0.5 19.1

eßlich

MDDSC01082.0 84.3 2.3 0.9 0.0 0.9

MDDSC01093.0 95.5 2.5 0.9 0.1 1.0

MDDSC01098.0 101.1 3.1 10.8 1.6 12.4

einschli100.0 101.2 1.2 25.7 4.1 29.8

eßlich

MDDSC010120.0 121.4 1.4 1.0 0.0 1.0

MDDSC01155.0 56.0 1.0 0.9 0.0 0.9

MDDSC01179.0 82.0 3.0 0.4 0.0 0.4

MDDSC01199.0 101.0 2.0 2.0 0.0 2.0

MDDSC011184.0 187.8 3.8 0.6 0.0 0.6

MDDSC01274.0 74.7 0.7 0.9 0.2 1.1

MDDSC01276.0 78.2 2.2 0.4 0.3 0.7

MDDSC012141.0 141.6 0.6 0.7 0.1 0.8

MDDSC012155.0 155.3 0.3 0.2 0.8 1.0

MDDSC012178.0 180.8 2.8 4.0 0.3 4.3

einschli178.0 178.8 0.8 11.4 0.9 12.3

eßlich

MDDSC012184.0 189.9 5.9 1.7 0.1 1.8

einschli185.0 186.0 1.0 4.3 0.8 5.1

eßlich

MDDSC012196.0 200.3 4.3 2.2 0.2 2.4

einschli196.0 197.0 1.0 5.9 0.3 6.2

eßlich

MDDSC012203.0 213.4 10.4 5.4 1.0 6.4

einschli207.0 207.2 0.2 37.3 12.0 49.2

eßlich

einschli209.0 211.2 2.2 15.8 3.3 19.2

eßlich

MDDSC012226.0 227.1 1.1 1.4 0.0 1.4

MDDSC013111.1 116.3 5.3 3.08 1.13 4.21

A

einschli111.1 111.7 0.6 14.40 9.64 24.00

eßlich

einschli113.5 114.1 0.6 8.39 0.01 8.40

eßlich

MDDSC013125.4 126.4 1.0 0.39 0.00 0.39

A

MDDSC013182.7 183.7 1.0 0.43 0.00 0.43

A

MDDSC0148.2 9.2 1.0 0.58 0.00 0.58

MDDSC015202.0 204.7 2.7 0.49 0.01 0.50

A

MDDSC015222.0 226.5 4.6 1.62 0.07 1.69

A

einschli222.7 223.3 0.6 5.50 0.34 5.84

eßlich

MDDSC015231.4 246.7 15.3 2.16 2.10 4.25

A

einschli232.3 233.2 0.8 1.11 6.76 7.84

eßlich

einschli238.1 238.6 0.5 6.63 15.30 21.86

eßlich

einschli241.3 244.1 2.8 5.70 5.46 11.14

eßlich

einschli245.6 246.1 0.5 10.10 0.65 10.75

eßlich

MDDSC015259.8 260.6 0.8 0.53 0.01 0.54

A

Hinweis: (1) Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Intervalls wird mit etwa 70 % der beprobten Mächtigkeit interpretiert.

Tabelle 3: Einzelne Untersuchungsdaten (Au>0,2g/t) der Bohrlöcher, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird.

Bohrung_Von Bis (Breite Au Sb%

ID (m) m) (m) g/t

MDDSC013110.1110.60.5 0.260.01

A

MDDSC013111.1111.70.6 14.49.64

A 0

MDDSC013111.7112.10.5 1.470.14

A

MDDSC013112.1113.11.0 0.280.04

A

MDDSC013113.1113.50.4 1.570.02

A

MDDSC013113.5114.10.6 8.390.01

A

MDDSC013114.1114.30.2 0.330.01

A

MDDSC013114.3115.31.0 0.560.00

A

MDDSC013115.3116.31.0 0.300.05

A

MDDSC013125.4126.41.0 0.390.00

A

MDDSC013158.1158.90.8 0.280.00

A

MDDSC013182.7183.71.0 0.430.00

A

MDDSC013210.2210.80.6 0.240.00

A

MDDSC0148.2 9.2 1.0 0.580.00

MDDSC015113.0114.01.0 0.270.00

A

MDDSC015123.7124.20.5 0.240.01

A

MDDSC015202.0202.60.6 0.670.01

A

MDDSC015202.6203.30.8 0.390.02

A

MDDSC015203.3203.90.6 0.510.02

A

MDDSC015203.9204.70.8 0.440.00

A

MDDSC015210.0210.60.6 0.210.01

A

MDDSC015222.0222.70.8 0.390.01

A

MDDSC015222.7223.30.6 5.500.34

A

MDDSC015223.3223.80.5 1.620.05

A

MDDSC015223.8224.50.7 3.220.11

A

MDDSC015224.5225.00.5 0.610.01

A

MDDSC015225.0225.80.8 0.420.00

A

MDDSC015225.8226.50.7 0.310.00

A

MDDSC015231.4232.30.9 0.811.19

A

MDDSC015232.3233.20.8 1.116.76

A

MDDSC015233.2234.21.0 1.150.08

A

MDDSC015234.2234.50.4 0.330.01

A

MDDSC015234.5235.30.8 0.980.05

A

MDDSC015235.3235.80.5 0.860.30

A

MDDSC015235.8236.60.8 0.610.03

A

MDDSC015236.6237.30.7 0.320.01

A

MDDSC015237.3238.10.7 0.320.01

A

MDDSC015238.1238.60.6 6.6315.3

A 0

MDDSC015238.6239.10.5 0.560.01

A

MDDSC015239.1239.50.4 0.611.95

A

MDDSC015239.5240.00.5 0.390.01

A

MDDSC015240.0240.60.6 1.270.20

A

MDDSC015240.6241.30.7 0.690.11

A

MDDSC015241.3241.60.3 7.853.90

A

MDDSC015241.6242.20.7 6.7912.1

A 0

MDDSC015242.2242.80.6 2.903.23

A

MDDSC015242.8243.40.6 4.832.96

A

MDDSC015242.8243.40.6 3.272.46

A

MDDSC015243.4244.10.7 4.051.76

A

MDDSC015244.1244.50.4 1.470.21

A

MDDSC015245.6246.10.5 10.10.65

A 0

MDDSC015246.1246.70.6 0.330.00

A

MDDSC015246.7247.50.8 0.260.00

A

MDDSC015259.8260.60.8 0.530.01

A

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59329

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59329&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5777891006

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.