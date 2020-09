IRW-PRESS: Mawson Gold Ltd.: Mawson schließt drei Bohrlöcher auf Sunday Creek ab und beginnt mit Bohrungen auf hochgradigem Redcastle-Goldprojekt in Victoria in Australien

Vancouver, Kanada - Mawson Resources Limited ("Mawson") oder (das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINSBLÄTTER: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ ) freut sich, eine Aktualisierung der Explorationsaktivitäten in Australien bekannt zu geben. Die ersten Bohrungen bei Sunday Creek wurden abgeschlossen; die ersten Ergebnisse sollen noch vor Ende des Monats vorliegen. Das Bohrgerät ist zum Redcastle-Projekt umgezogen und ein zweites Bohrgerät wird nächste Woche zu den Projekten auf Victoria von Mawson mobilisiert werden. Mehrere geophysikalische Crews sind auf dem Goldprojekt Redcastle aktiv.

Kernpunkte:

- Auf dem Goldprojekt Sunday Creek in den Victoria Goldfeldern wurden drei erste Bohrlöcher über 345 Meter abgeschlossen . Das Ziel war eine hochgradige Aderung mit zugehörigen mineralisierten Halos, typisch für die epizonalartige Goldmineralisierung auf dem Apollo-Golden Dyke-Projekt.

- Erste Ergebnisse werden noch vor Monatsende erwartet;

- Das Bohrgerät ist zum hochgradigen Goldprojekt Redcastle umgezogen, wo auf einem 4,5 x 7 Quadratkilometer großen Gebiet mit über 24 historischen Bergbaugebieten extrem hohe Goldgehalte abgebaut wurden. Dazu gehört auch die Welcome Group mit Minen, die von 1859-1865 über eine Streichlänge von 2 Kilometern bis in eine maximale Tiefe von 125 Metern ausgebeutet wurden und 20.583 Unzen mit 254,6 g/t Gold förderten ;

- Es wird erwartet, dass nächste Woche eine zweite Diamantbohranlage für Mawsons Victoria Projekte mobilisiert wird. Ein Gesamtprogramm von 5.000 Metern ist für den Rest des Jahres 2020 in Victoria geplant; und

- Auf dem Goldprojekt Redcastle sind geophysikalische Untersuchungen mit zwei Teams für induzierte Polarisierung und einem Team für magnetische Bodenuntersuchungen im Gange. Dipol-IP und detaillierte Gravitationsuntersuchungen werden ebenfalls in Redcastle durchgeführt, bevor die Crews nach Sunday Creek umziehen, um in den kommenden Monaten Gradienten-IP, 3D-IP und Bodenmagnetik durchzuführen.

Herr Hudson, Vorsitzender und CEO, erklärte: "Auf der Suche nach der nächsten hochgradigen epizonalen Goldlagerstätte werden wir Programme in Australien durchführen. Wir freuen uns, die ersten gezielten Diamantbohrlöcher durch die mineralisierte Zone bei Sunday Creek abgeschlossen zu haben und die Ergebnisse werden ab Ende September vorliegen.

Beim Goldprojekt Sunday Creek handelt es sich auf dem Ziel um hochgradige Adern mit zugehörigen mineralisierten Halos, die typisch für die epizonal artige Goldmineralisierung auf dem Apollo-Golden Dyke-Projekt sind.

- Historische Goldminen bei Sunday Creek kommen in einem mehr als 11 Kilometer langen Trend vor. Die modernen Bohrungen bei Sunday Creek konzentrierten sich auf seichte, zuvor abgebaute Oberflächenabbaustätten bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 80 Metern. Ausgewählte historische Bohrergebnisse umfassen: CRC013: 21 Meter mit 4,8 g/t Gold aus 9 Metern, einschließlich 2 Meter mit 28,8 g/t Gold aus 15 Metern, und VCRC022: 8 Meter mit 11,3 g/t Gold aus 66 Metern, einschließlich 2 Meter mit 40,3 g/t Gold aus 70 Metern;

Bei Redcastle die Tiefenerweiterungen von vier historischen Aderbereichen im Laufe des nächsten Monats zum ersten Mal seit der Einstellung des Bergbaus in den letzten 1890er Jahren mit Diamantbohrungen getestet. Darüber hinaus werden auf dem Goldprojekt Redcastle geophysikalische Untersuchungen mit 2 Teams für induzierte Polarisierung und einem Team für magnetische Bodenuntersuchungen durchgeführt. Dipol-Dipol-IP und detaillierte Gravitationsuntersuchungen werden ebenfalls in Redcastle durchgeführt, bevor die Crews auf den Sunday Creek gehen, um in den kommenden Monaten Gradienten-IP, 3D-IP und Bodenmagnetik durchzuführen.

- Bei Redcastle wurden auf einem 4,5 x 7 Quadratkilometer großen Gebiet, das über 24 historische Bergbaugebiete umfasst, extrem hohe Goldgehalte abgebaut. Dazu gehört auch die Welcome Group mit Minen, die von 1859-1865 über eine Streichlänge von 2 Kilometern bis in eine maximale Tiefe von 125 Metern ausgebeutet wurden und 20.583 Unzen mit 254,6 g/t Gold produzierten.

Victoria hat mehr als 80 Millionen Unzen Gold produziert und drei Boomjahre erlebt: die 1850er, die frühen 1900er und die letzten drei Jahre. In Victoria herrschen zwei verschiedene Arten der Goldmineralisierung vor. Der tief orogene ("mesozonale") Stil und der flach orogene "epizonale" Stil. Der mesozonale Stil ist in den Regionen Bendigo und Ballarat gut vertreten, die oft durch riesige Mineralisierungssysteme mit reichlich Nuggety Gold repräsentiert werden, die in modernen Ressourcenberechnungen normalerweise äußerst schwierig genau zu modellieren sind. Mawson konzentriert sich stark auf den hochgradigen epizonalen Stil (d.h. den Fosterville-Stil).

Michael Hudson (FAusMM), Chairman und CEO des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure oder Mineralprojekte und hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung vorbereitet oder überprüft.

Keine der Bohr- und Grabungsdaten wurden bisher von Mawson unabhängig verifiziert. Die historischen Daten datieren aus der Zeit vor der Einführung von NI 43 101 und werden nur zu Informationszwecken zitiert. Die Bohr- und Grabendaten von Sunday Creek von CRA Exploration, Ausminde und Beadell Resources hatten eine Vielzahl von Untersuchungsergebnissen und Kontrolluntersuchungen, über die in den historischen Berichten berichtet wurde. Es wird berichtet, dass die primäre Analyse auf Gold durch eine Brandprobe mit einem atomischen Adsorptionsabschluss durch NATA-registrierte Labors abgeschlossen wurde. Für Antimon wurden XRF-Untersuchungen durchgeführt.

Über Mawson Resources Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Resources Limited ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen und hat sich als führendes Explorationsunternehmen mit Fokus auf ihr Flaggschiffgoldprojekt Rajapalot im arktischen Norden in Finnland deutlich abgesetzt. Der Erwerb der australischen Goldvorkommen bietet Mawson ein strategisches und diversifiziertes Portfolio an hochwertigen Goldexplorationsaktiva in zwei sicheren Gerichtsbarkeiten.

Im Namen des Vorstandes,

"Michael Hudson"-

Michael Hudson, Vorsitzender & CEO

