IRW-PRESS: Max Resource Corp.: Max Resource berichtet über Höhepunkte für 2021 und Meilensteine für 2022 für sein Kupfer-Silber-Projekt CESAR in Kolumbien

Vancouver B.C., 21. Dezember 2021 - MAX RESOURCE CORP. (Max oder das Unternehmen) (TSX.V: MXR; OTC: MXROF; Frankfurt: M1D2) freut sich, die im Jahr 2021 erzielten bedeutenden Meilensteine und die Explorationsstrategie für 2022 für das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Silber-Projekt CESAR zu präsentieren.

Höhepunkte des Jahres 2021

- Zwei große Entdeckungen: Die Zonen URU und CONEJO, beide von beträchtlicher Größe mit hochgradigen Kupfer-Silber-Ergebnissen, erweitern den Gürtel CESAR North auf eine Länge von über 90 Kilometern.

- Entdeckung URU

o Höchstwerte: 14,8 % Kupfer und 132 g/t Silber

o Erweiterung auf 48 km² über einen großen Strukturkorridor, Streichlänge seit der ersten Entdeckung um 300 % erweitert

o Erhalt der ersten Bergbaukonzessionen mit 70 km2 Fläche

o Beauftragung von DigitalWorld Mapping mit der Durchführung einer LiDAR-Messung über 290 km²

o Bestätigung der weitläufigen Größe: Ermittlung von 5 bedeutenden Bohrzielen auf 15 km Streichlänge mit Mächtigkeiten von 10-25 Metern auf 500 Metern in vertikaler Ausdehnung

- Entdeckung CONEJO

o Höchstwerte: 12,5 % Kupfer und 84 g/t Silber

o Erweiterung auf 3,7 km Streichlänge mit Durchschnittsgehalten von 4,9 % Kupfer (Cutoff-Wert von 2 % Cu)

o Vorbereitung eines Bohrprogramms für 2022

Exploration 2022

- Schwerpunkt der Exploration: Zone URU

- Infill-Kartierungen und Modellierung der LiDAR-Daten

- 3-D-Planung und Genehmigung der Bohrungen

- Durchführung des allerersten Bohrprogramms, das auf große Kupferlagerstätten im CESAR-Becken abzielt

- Fortsetzung des regionalen Explorationsprogramms im Bereich des Cesar-Beckens

- Einholung zusätzlicher Bergbaukonzessionen für Bohrungen bei CONEJO

Max möchte seinem inländischen Feldteam für die bahnbrechenden Entdeckungen einer Reihe von hochgradigen Kupfer-Silber-Zonen im Jahr 2021 Anerkennung aussprechen. Unser Erfolg war ein direktes Ergebnis der harten Arbeit der Explorationsteams von Max und der gezielten Explorationsprogramme im gesamten, zuvor unbekannten Kupfer-Silber-Gürtel, erklärt Brett Matich, CEO von Max.

Wir haben im Jahr 2021 einen erstaunlichen Weg hinter uns gelegt, was durch die Entdeckungen URU und CONEJO hervorgehoben wird. Bei URU wird das erste Bohrprogramm von Max in Kolumbien stattfinden, welches auch das erste bedeutende Bohrereignis der Region seit der Entdeckung von Cerrejón, der größten Kohlemine Südamerikas und Grund für einen Großteil der kritischen Infrastruktur im Cesar-Becken, darstellt, so Matich weiter.

Darüber hinaus haben die Kupferpreise 2021 mehrjährige Höchststände erreicht. Die Aktionäre von Max sind gut aufgestellt, um 2022 von der Bohrphase zu profitieren, mit der wir das wahre bezirksweite Potenzial des CESAR-Projektes von Max erschließen wollen, sagt er abschließend.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63305/MXR-NR-21Dec2021_DEPRcom.001.jpeg

Qualifizierter Sachverständiger

Die Angaben des Unternehmens fachlicher oder wissenschaftlicher Art in dieser Pressemeldung wurden von Tim Henneberry, P Geo (British Columbia), einem Mitglied des Advisory Board von Max Resource, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

ÜBER MAX RESOURCE CORP.

Max Resource Corp. (TSXV: MXR) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Ausbau seines neu entdeckten Kupfer-Silber-Projekts CESAR (zu 100 % im Besitz des Unternehmens) in Kolumbien befasst.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über das hochgradige und möglicherweise umfassende Goldprojekt RT (Earn-in für 100 %) in Peru. Ein historisches Bohrprogramm im Jahr 2001 lieferte Werte von 3,1 bis 118,1 g/t Gold auf Kernlängen von 2,2 bis 36,0 m.

Quelle: NI 43:101-konformer geologischer Bericht für das Goldprojekt Rio Tabaconas, erstellt von George Sivertz im Auftrag von Golden Alliance Resources Corp., 3. Oktober 2011.

Nähere Informationen erhalten Sie unter https://www.maxresource.com/.

Kontakt für weitere Informationen:

Max Resource Corp.

Tim McNulty

E-Mail: info@maxresource.com -

Tel.: (604) 290-8100

Hudes Communications International

Nelson Hudes

E-Mail: nelson@hudescommunications.com

Tel.: (905) 660-9155

