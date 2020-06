IRW-News: Media Central Corporation Inc.: MediaCentral bringt ECentralSports auf den Markt, während sich Werbeausgaben in Videospielen verdoppeln1

IRW-PRESS: Media Central Corporation Inc.: MediaCentral bringt ECentralSports auf den Markt, während sich Werbeausgaben in Videospielen verdoppeln1

Verlagshaus setzt Erweiterung seines einflussreichen Publikums durch Diversifizierung von Inhalten und Ausrichtung auf globale aufstrebende Märkte fort

- MediaCentral erweitert mit Einführung von ECentralSports seine Liste an alternativen Medienmarken

- ECentralSports soll sich geschätzten Gaming-Markt in Höhe von 148,8 Mrd. US$2 gezielt zunutze machen

- Neue Website zur Integration mit aktuellen MediaCentral-Titeln, einschließlich der Vorzeigemarken NOW Magazine und Straight, die das bestehende Publikum von 6,5 Mio. Menschen nutzen, um rasch eine Fangemeinde aufzubauen

Toronto (Ontario), 2. Juni 2020. Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT) (MediaCentral oder das Unternehmen) meldete heute den Launch seiner neuesten digitalen Medienplattform ECentralSports.com (ECentralSports oder ECentral). ECentralSports ist eine dynamische digitale Anlaufstelle für E-Sport-Fans, die auf der Suche nach den neuesten Nachrichten, Berichten über Gaming-Wettbewerbe, Analysen, Veranstaltungen, Lifestyle-Features und Gaming-Kultur sind. Angesichts einer starken Schwerpunktlegung auf die Abdeckung umfassender kultureller, künstlerischer und sozialer Themen der E-Sport-Welt stellt ECentral den ultimativen führenden Insider der aufstrebenden Industrie dar.

ECentralSports wird vom globalen Gaming- und E-Sport-Phänomen profitieren - einem Markt, der zurzeit auf 148,8 Milliarden US-Dollar2 geschätzt wird und weiter wächst. Zwischen Januar und März 2020 wurden alleine in den USA 10,86 Milliarden Dollar an Verbraucherausgaben für Videospiele verzeichnet - eine Steigerung von neun Prozent gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres3. Eine andere von MediaRadar durchgeführte Studie ergab, dass die Werbeausgaben in der Gaming-Kategorie alleine zwischen Januar und April 2020 um fast 55 Prozent gestiegen sind1, was eine Verlagerung des Medienkonsums bestätigt.

Die E-Sport-Welt hat sich zu einer enormen Industrie mit einer eigenen Hierarchie von Superstars entwickelt. E-Sports ist angetreten, um jene Lücke zu füllen, die durch die Abwesenheit von Profi-Eishockey, Autorennen und anderen traditionellen Sportveranstaltungen entstanden ist - und wenn uns die letzten Monate etwas gelehrt haben, dann, dass das potenzielle Publikum dafür größer ist, als man je gedacht hätte. Dieses globale Phänomen reicht über die Gaming-Community hinaus bis in die Mainstream-Popkultur als Ganzes, sagte der ECentralSports-Herausgeber John Lucas, ein ehemaliger Redakteur von Straight. Dies ist ein aufregender Moment und ECentralSports befindet sich in einer günstigen Position, um zu einem Informationszentrum für E-Sport-Fans zu werden.

ECentralSports wird den Gaming-Fans die neuesten Informationen über Branchenupdates, Einblicke von Experten, Zugang zu virtuellen Veranstaltungen und Statistiken bieten. Die Website wird auch lokale Erlebnisratgeber anbieten, die den Fans Neuigkeiten über lokale Veranstaltungen und Aktivitäten bieten. Die tägliche Berichterstattung umfasst aktuelle Nachrichten, Kommentare und Twitch-Streams aus der Welt von Overwatch, PUBG, League of Legends, Fortnite, Dota 2, Valorant, Rainbow Six Siege, CS:GO und mehr.

ECentralSports ist nach der Einführung von Canncentral.com, einer digitalen Cannabis-Lifestyle-Publikation, im Herbst 2019 die zweite digitale Plattform, die von MediaCentral konzipiert wurde. Das Unternehmen besitzt auch die legendären alternativen Publikationen NOW Magazine (NOW oder NOW Magazine) aus Toronto sowie Georgia Straight (Straight) aus Vancouver, die es beide in den vergangen sechs Monaten erworben hat. Insgesamt erreicht MediaCentral 6,5 Millionen aktive Verbraucher in ganz Kanada und das Unternehmen plant, dieses Publikum für den Aufbau von ECentralSports zu nutzen.

Wir haben MediaCentral mit einem intensiven Plan zur Produktion und zum Erwerb hochwertiger Publikationen gestartet, um ein Publikum von über 100 Millionen einflussreichen Lesern in ganz Nordamerika zu konsolidieren, zu digitalisieren und zu monetarisieren, sagte Brian Kalish, CEO von MediaCentral. ECentralSports.com ist eine natürliche Erweiterung unserer aktuellen Liste, zumal wir versuchen, trendige Nischenmärkte zu nutzen, um das Wachstum des Publikums weiterzuentwickeln und erhebliche Werbegelder anzuziehen. Unser Team hat bereits Schritte gesetzt, um den Verkehr zu ECentralSports zu steigern, indem es die Plattform in unsere bestehenden Titel integriert und somit unser einflussreiches Publikum von 6,5 Millionen Kanadiern erschließt. Dies eröffnet unmittelbare Möglichkeiten, den Kanal zu monetarisieren, indem den wichtigsten Akteuren des globalen Gaming-Marktes ganzheitliche Marketinglösungen angeboten werden.

Quellen:

1. AdAge

2. Newzoo

3. The NPD Group Dynamiken des Spielemarkts, 1. Quartal 2020: US-Bericht

- ENDE -

Über Media Central Corporation Inc.

Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FWB: 3AT) ist ein alternativer Medienkonzern, der sich mit der Übernahme und der Entwicklung hochwertiger Publikationen befasst - angefangen mit der kürzlichen Übernahme der Vancouver Free Press Corp und dem Kauf von NOW Communications Inc. und der Einführung der digitalen Cannabis-Plattform CannCentral.com. MediaCentral bringt die mehr als 100 Millionen begehrten Premium-Konsumenten von rund 100 alternativen urbanen Wochenzeitungen in ganz Nordamerika zusammen und setzt sich für ihre Monetarisierung im Digitalbereich ein. Dadurch schafft MediaCentral das einflussreichste Publikum von Influencern.

www.mediacentralcorp.com

Instagram: @mediacentralcorp

Twitter: @mediacentralc

Facebook: Media Central Corp.

Über ECentralSports

ECentralSports ist eine dynamische digitale Anlaufstelle für E-Sport-Fans, die auf der Suche nach den neuesten Nachrichten, Berichten über Gaming-Wettbewerbe, Analysen, Veranstaltungen, Lifestyle-Features und Gaming-Kultur sind. Angesichts einer starken Schwerpunktlegung auf die Abdeckung umfassender kultureller, künstlerischer und sozialer Themen der E-Sport-Welt stellt ECentral den ultimativen führenden Insider der Industrie dar. ECentralSports ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY,

FWB: 3AT).

https://ecentralsports.com/

Instagram: @ecentralsports

Twitter: @ecentralsports

Facebook: @ecentralsports

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig an Begriffen wie können, sollen, rechnen mit, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder Verneinungen dieser Begriffe bzw. an ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten möglicherweise, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über interne Erwartungen, Erwartungen zu geschätzten Margen, Kostenstrukturen und Kostenstrukturen in der Medienbranche. Zukunftsgerichtete Aussagen sind zwangsläufig bekannten und unbekannten Risiken unterworfen; dazu gehören unter anderem Risiken in Zusammenhang mit der allgemeinen Marktlage; nachteilige Ereignisse in der Branche; Marketingkosten; der Verlust von Märkten; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten, und/oder die Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; die Medienbranche im Allgemeinen; Einkommensteuer- und regulatorische Angelegenheiten; das Vermögen von MediaCentral, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Wechselkurs- und Zinsschwankungen sowie andere Risiken.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt; sie sollten die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den auf SEDAR eingereichten Unterlagen des Unternehmens identifiziert werden, sorgfältig prüfen. Den Lesern wird außerdem empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, könnten sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, anschließenden Ereignissen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt.

QUELLE: Media Central Corporation Inc.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brian Kalish

Chief Executive Officer

647-363-7717 DW: 7

Investor Relations:

Investors@mediacentralcorp.com

Medienkontakt:

Faulhaber Communications, Lexi Pathak, media@mediacentralcorp.com

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52091/eCentralSports LIVE_final_de_PRCOM.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52091/eCentralSports LIVE_final_de_PRCOM.002.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52091/eCentralSports LIVE_final_de_PRCOM.003.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52091/eCentralSports LIVE_final_de_PRCOM.004.png

www.mediacentralcorp.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52091

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52091&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA58440B1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.