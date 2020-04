IRW-News: Media Central Corporation Inc.: MediaCentral erweitert Berichterstattung über COVID-19 auf neue Inhaltsbereiche

IRW-PRESS: Media Central Corporation Inc.: MediaCentral erweitert Berichterstattung über COVID-19 auf neue Inhaltsbereiche

Medienunternehmen informiert landesweites Publikum von 6,5 Millionen Lesern weiterhin über globale Pandemie aus lokaler Perspektive

Toronto (Ontario), 9. April 2020. Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY,

FWB: 3AT) (MediaCentral oder das Unternehmen) versorgt seine 6,5 Millionen Leser über das NOW Magazine und Georgia Straight weiterhin mit den neuesten Informationen über COVID-19.

Die Redaktionsteams von NOW und Straight haben von ursprünglich geplanten Beiträgen abgesehen und richten ihr Hauptaugenmerk nun auf Artikel, die für die aktuelle, durch die globale Pandemie hervorgerufene Situation relevant sind. Von Nachrichten und Gesundheitsupdates über Heimtraining und neue Kochrezepte bis hin zu den wirtschaftlichen Auswirkungen, die COVID-19 auf die lokalen Gemeinden hat, sowie lokalen Haushalts- und Modetipps, wie etwa hinsichtlich der Herstellung seiner eigenen Maske - MediaCentral möchte seine Leser mit den besten Informationen des Landes versorgen.

In Vancouver hat Straight sein redaktionelles Engagement in den Bereichen Unterhaltung, Kunst und Kultur aufrechterhalten und gleichzeitig die Berichterstattung über andere Bereiche, die während der Pandemie transformative Veränderungen erfahren, wie etwa Gesundheit, Bildung, E-Sport und Technologie, beträchtlich erweitert. Die Titelgeschichte dieser Woche befasst sich damit, wie manche Millennials versuchen, die Märkte in einer prekären Zeit zu ihren Gunsten zu nutzen.

Die COVID-19-Geschichte hat sich auf praktisch alle Aspekte des Lebens in Kanada ausgewirkt. Es ist eine Krise der öffentlichen Gesundheit, doch sie hat auch die Wirtschaft, Kunst und Kultur, das Bildungswesen und das Leben von Eltern mit kleinen Kindern, ganz zu schweigen von älteren Kanadiern, grundlegend verändert, sagte Redakteur Charlie Smith. Bei Straight arbeitet die gesamte Belegschaft daran, über diese Pandemie auf eine Weise zu berichten, die unsere Leser anspricht.

Auch das NOW Magazine aus Toronto hat seine Berichterstattung über COVID-19 erweitert. Ein Live-Blog mit den neuesten Nachrichten über COVID-19 wird sieben bis zwölf Mal täglich aktualisiert und stellt Informationen bereit, die für die Bewohner des Großraums Toronto am wichtigsten sind. Die Publikation hat auch einen Podcast über das Leben in der Zeit des Coronavirus ins Leben gerufen, der vom leitenden Filmautor Norman Wilner moderiert wird. Der Podcast veröffentlicht jeden Dienstag und Freitag neue Folgen und ist auf Apple Podcasts oder Spotify verfügbar. Zu den nächsten Gästen zählen Leilani Farha von der UNO und Schitts Creek-Darstellerin Emily Hampshire. Im Mittelpunkt der Titelgeschichte dieser Woche steht die Frage, wie man in Selbstisolation gesund bleibt - eine Reihe von Geschichten, die Geschichten aus der Ich-Perspektive und Ratgeber zu den Themen psychische Gesundheit, Körperpositivität, Online-Therapie, Fitness und Sex kombiniert.

Die COVID-19-Pandemie hat die Realität, wie wir sie kennen, verändert, indem ganze Nationen isoliert wurden. Es ist das Richtige, doch wir fühlen uns alle ein wenig voneinander abgeschnitten, sagte Redakteur Kevin Richie. Aus diesem Grund haben wir NOW What, unseren neuen Podcast, ins Leben gerufen, um darüber zu berichten, wie die Torontonians mit dieser neuen Realität zurechtkommen. Unsere Autoren werden auch Empfehlungen darüber abgeben, was man sich ansehen, lesen und anhören sollte, während man sich in Selbstisolation befindet.

Von 1. Februar bis 8. April bezogen sich 100 Prozent der fünf Top-Artikel in NOW auf COVID-19. Darüber hinaus hat die Online-Plattform von NOW im März eine Steigerung der Benutzerzahlen von 48 Prozent verzeichnet, wobei über eine Million Menschen nowtoronto.com aufgerufen haben, um Informationen und Unterhaltung zu erhalten.

Im Rahmen des strategischen Plans von MediaCentral hinsichtlich der Digitalisierung seiner Publikationen hatte das Unternehmen bereits geplant, die Häufigkeit digitaler Inhalte zu erhöhen, in neue Bereiche wie E-Sport zu investieren und neue Kanäle zur Verbreitung von Inhalten einzuführen, wie etwa Podcasts und aktualisierte Newsletter.

Wir sind ein äußerst zukunftsorientiertes und flexibles Team. Aus diesem Grund konnten wir unsere Pläne hinsichtlich der Integration der Inhalte unserer Marken beschleunigen, neue redaktionelle Streams entwickeln und die Verbreitung von Inhalten über alle Kanäle vorantreiben. Dies hat sich sowohl für unsere Leser als auch für unsere Werbepartner als wertvoll erwiesen, zumal wir ein beträchtliches Wachstum unseres digitalen Profils verzeichnen konnten, sagte Brian Kalish, CEO von MediaCentral. Wir sind sehr darauf bedacht, die richtige Mischung aus informativen Inhalten zum Thema COVID-19 und unterhaltsameren Inhalten anzubieten, die unseren Lesern Abwechslung bieten, während sie zu Hause isoliert sind.

Im März veröffentlichten das NOW Magazine und Straight ihre erste integrierte landesweite Titelgeschichte über COVID-19. Diese Integration wird fortgesetzt und ist Teil der umfassenderen Strategie von MediaCentral, die 100 urbanen Publikationen in ganz Nordamerika zu konsolidieren, zu digitalisieren und zu monetarisieren.

ENDE

