IRW-News: Medigene AG: Medigene AG: Präsentation und Poster zu klinischer Forschung von Medigene auf der ASH Konferenz

IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG: Präsentation und Poster zu klinischer Forschung von Medigene auf der ASH Konferenz

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planegg/Martinsried (05.11.2020) - 5. November 2020. Die Medigene AG (Medigene,

FWB: MDG1, Prime Standard), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, freut sich bekannt zu geben, dass eine mündliche und eine Poster-Präsentation auf der 62. Jahrestagung und Konferenz der American Society of Hematology (ASH) vom 5. bis 8. Dezember 2020 gehalten werden. Die diesjährige ASH-Konferenz wird aufgrund der anhaltenden COVID 19 Pandemie in einem rein virtuellen Format abgehalten.

In beiden Präsentationen werden Daten zur klinischen Forschung von Medigene vorgestellt; zum einen detaillierte Ergebnisse der klinischen Phase-I/II-Studie des dendritischen Zell (dendritic cell, DC)-Impfstoffs, die Anfang dieses Jahres abgeschlossen wurde (präsentiert vom leitenden Prüfarzt der Studie, Dr. Yngvar Floisand), zum anderen präklinische Daten zur Auswertung der PRAME-Expression und der HLA-Genotyp-Verteilung bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) oder myelodysplastischem Syndrom (MDS).

Die vollständigen Abstracts wurden heute um 9:00 Uhr EST (15:00 UHR MEZ) online veröffentlicht.

Vortrag

Titel A WT-1 and PRAME "Fast-DC" Immunotherapy As a

Potential Post-Remission Strategy for

AML

Nummer 166

AutorenYngvar Floisand, MD, PhD, Iris Bigalke, MD, Dag

Josefsen, MD, PhD, Silke Raffegerst, PhD,

Frauke Schnorfeil, PhD, Richard Addo, MD, PhD,

Dolores J. Schendel, PhD, Kai Pinkernell, MD,

Gunnar Kvalheim, MD,

PhD

ReferenDr. Yngvar Floisand, Department of Cellular

t Therapy/Hematology, Oslo University

Hospital

Session616. Acute Myeloid Leukemia: Novel Therapy,

excluding Transplantation: Advances in

immunotherapeutics for management of

AML

Termin Samstag, 5. Dezember 2020, 12:00 - 13:30 Uhr PT

(21:00 - 22:30 Uhr

MEZ)

Präsent12:15 Uhr PT (21:15 Uhr MEZ)

ation

Poster

TitelPRAME mRNA Expression in AML/MDS and HLA Genotype

Analysis: Impact on Population Coverage and

Design of TCR-Based

Immunotherapies

Numme2881

r

AutorRichard Addo, MD, PhD, Kathrin Davari, PhD, Silke

en Raffegerst, PhD, Dolores Schendel, PhD, Kai

Pinkernell, MD, Simone Thomas,

MD

ReferDr. Richard Addo, Medigene

ent

Sessi617. Acute Myeloid Leukemia: Biology,

on Cytogenetics, and Molecular Markers in Diagnosis

and Prognosis: Poster

III

TermiMontag, 7. Dezember 2020, 7:00 - 15:30 Uhr PT

n (Montag, 7. Dezember 2020, 16:00 Uhr - Dienstag,

8. Dezember 2020, 0:30 Uhr

MEZ)

Ende der Pressemitteilung

Über Medigene

Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, ISIN DE000A1X3W00 ,) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.

Weitere Informationen unter www.medigene.de

Über Medigenes DC-Impfstoffe

Neben Medigenes Entwicklungsschwerpunkt, den T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zellen (TCR-Ts) hat das Unternehmen eine neue Generation Antigen-spezifischer dendritischer Zell-Impfstoffe entwickelt.

Dendritische Zellen (dendritic cell, DC) sind in der Lage, Antigene aufzunehmen, zu prozessieren und sie auf ihrer Zelloberfläche so zu präsentieren, dass Antigen-spezifische T-Zellen aktiviert und dadurch zur Reifung und Teilung angeregt werden. Die T-Zellen werden dadurch in die Lage versetzt, Tumorzellen zu erkennen und zu eliminieren, die das gleiche Antigen auf ihrer Oberfläche tragen. Ebenso können dendritische Zellen natürliche Killerzellen (NK-Zellen) dazu aktivieren, Tumorzellen anzugreifen. Das wissenschaftliche Team von Medigene hat neue, schnelle und wirksame Verfahren entwickelt, um autologe, d.h. körpereigene, dendritische Zellen reifen zu lassen und so aufzubereiten, dass sie eine besonders starke T-Zell- wie auch NK-Zell-Immunantwort generieren. Die dendritischen Zellen können mit unterschiedlichen Tumorantigenen versehen werden, um so verschiedene Tumorarten zu behandeln. Da sich hierbei eine Immunantwort über die Gesamtzeit der Gabe des DC-Impfstoffes aufbaut, eignet sich diese Form der Therapie insbesondere für Patienten, die an einer Tumorerkrankung leiden, diese aber mit Chemotherapie soweit reduziert wurde, dass die Verhinderung des Wiederausbruchs der Tumorerkrankung im Mittelpunkt steht.

Über akute myeloische Leukämie (AML)

AML ist eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems und tritt überwiegend bei Erwachsenen über 60 Jahren auf. In Deutschland werden pro Jahr etwa 3.600 Neuerkrankungen registriert.

Krankheitsursache ist das unkontrollierte Wachstum funktionsunfähiger blutbildender Vorläuferzellen im Knochenmark. Diese Zellen behindern die Bildung gesunder blutbildender Zellen und führen dadurch u.a. zu einem Mangel an Erythrozyten und Blutplättchen. Typische Symptome der AML sind Anämie, Fieber, verstärkte Infektanfälligkeit und Blutungen. Die Erkrankung entwickelt sich rasch und kann unbehandelt innerhalb weniger Wochen oder Monate zum Tod führen.

Die AML-Therapie wird meist mit einer intensiven Chemotherapie begonnen, oft gefolgt von einer Konsolidierungstherapie, mit oder ohne einer allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation. Leider ist bei einer signifikanten Anzahl von Patienten mit einem Rückfall der Erkrankung zu rechen. Das Langzeitüberleben unter der Erkrankung ist abhängig von dem biologischen Risikoprofil der Erkrankung, dem Alter und der Begleiterkrankungen und ist damit sehr unterschiedlich.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Kontakt

Dr. Gary Waanders, Dr. Anna Niedl

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com), wir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.

(Ende)

Aussender: Medigene AG

Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg/Martinsried

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54097

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54097&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A1X3W00

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.