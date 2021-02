IRW-PRESS: Metallica Metals Corp. : Metallica Metals gibt seine Explorationspläne für das Gold-Silber-Projekt Starr im Bergbaugebiet Thunder Bay bekannt

Vancouver, British Columbia - 3. Februar 2021 - Metallica Metals Corp. (CSE: MM) (OTC: MTALF) (FWB: SY7P) (das Unternehmen oder Metallica Metals) freut sich, sein Gold-Silber-Projekt Starr (Starr oder das Projekt) und Explorationspläne für dieses Projekt während der Feldsaison 2021 zu erläutern. Das Projekt, an dem das Unternehmen eine Beteiligung von bis zu 100 % erwerben kann, umfasst eine große Landposition von 5.991 Hektar, die mehrere hochgradige Gold- und Silbervorkommen innerhalb eines 20 km langen Abschnitts des südwestlichen Abschnitts des Shebandowan Grünsteingürtels im Bergbaugebiet Thunder Bay in Ontario umfasst. Das Projekt ist ganzjährig über Autobahnen und Forststraßen erreichbar und befindet sich in unmittelbarer Nähe der Goldlagerstätte Moss Lake, das sich im Besitz von Wesdome Gold Mines Ltd. befindet, und des Goldvorkommens Huronian, das sich im Besitz von Kesselrun Resources Ltd. befindet (Abbildung 1).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55478/MetallicaMetals_030221_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lage des Gold-Silber-Projekts Starr von Metallic Metals in Bezug auf angrenzende Konzessionsgebiete, einschließlich der Goldlagerstätte Moss Lake (Datenquellen: Technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 und PEA 2013 für das Projekt Moss Lake - siehe weitere Referenzdetails unten; Pressemitteilung von Kesselrun Resources vom 7. Oktober 2020)

Die angrenzende Goldlagerstätte Moss Lake beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 39.797.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,1 g/t Au für 1.377.300 angedeutete Unzen Gold und eine vermutete Mineralressource von 50.364.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,1 g/t Au für 1.751.600 enthaltene Unzen Gold, und ist derzeit stillgelegt (Quelle: Technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 und PEA für das Projekt Moss Lake mit einem Gültigkeitsdatum vom 31. Mai 2013 und eingereicht auf SEDAR unter Moss Lake Gold Mines Ltd., jetzt Wesdome Gold Mines Ltd.). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralisierungen und Mineralressourcenschätzungen auf angrenzenden und/oder nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf eine entsprechende Mineralisierung auf dem Projekt Starr hinweisen (bitte beachten Sie die zusätzlichen Warnhinweise weiter unten).

Explorationspläne für das Starr-Projekt:

Metallica Metals plant, wie unten beschrieben und in Abbildung 2 dargestellt, seine ersten Explorationsbemühungen auf drei historische hochgradige Gold- und Silbermineralvorkommen innerhalb des Projekts Starr zu konzentrieren:

- Die Lakeshore Oberflächenmineralisierung wurde 1934 entdeckt und sporadisch von Unternehmen wie Hemlo Gold Mines, Band-Ore Resources, Benton Resources und Teck Cominco bearbeitet. Gold wird von einem vertikal einfallenden Quarzgang mit einer Mächtigkeit von etwa 25 cm und an N90E stoßend, der neben Gold-Silber-Telluriden auch geringfügigen Pyrit enthält. Im Jahr 1999 wurde eine 423 kg schwere Massenprobe aus selektiv erprobten hochgradigen Erzgangmaterialien entnommen und ergab einen gewichteten Durchschnittsgehalt von 356,3 g/t Au und 850 g/t Ag (Quelle: Mineral Deposit Inventory für Ontario MDI0000001080 - Goldvorkommen Cunniah Lake 2011 und Goldvorkommen Lakeshore 2014). Darüber hinaus wurden im Jahr 1999 von Whalen Resources Ltd. begrenzte Diamantbohrungen auf der Lakeshore Oberflächenmineralisierung durchgeführt, wobei ein Bohrabschnitt oberflächennah auf 25,5 g/t Au und 92,0 g/t Ag über 1,1 m stieß (Quelle siehe oben). Seitdem wurden keine weiteren Bohrungen durchgeführt.

- Die Starr Zone wurde 1991 von Wye Resources entdeckt. Seitdem wurden bedeutende Explorationsarbeiten durchgeführt, einschließlich magnetischer Bodenuntersuchungen und induzierter Polarisationsuntersuchungen (IP), geologische Kartierungen, Aufgrabungen, Schlitzproben und Diamantbohrungen. Gold wird sowohl in albitisiertem metavulkanischen Gestein gefunden, wo hydrothermaler Pyrit mit disseminiertem Gold assoziiert ist, als auch in Quarzadern, wo hochgradigeres Gold identifiziert wurde. Bedeutende Bohrabschnitte umfassen 5,69 g/t Au auf 20 m (Teck Cominco, 2006) und 5,51 g/t Au auf 8,2 m (Benton Resources, 2012) (Quelle: Mineral Deposit Inventory für Ontario MDI000000001717 - Starr Zone 1991). Seitdem wurden keine weiteren Bohrungen durchgeführt.

- Die Powell Zone wurde 1934 von den Gebrüdern Powell (Prospektoren) aus Saganaga Lake entdeckt. Seitdem wurden zahlreiche Explorationsprogramme durchgeführt, darunter Tagebau, Kartierungen, Schlitzproben, geophysikalische Boden- und Luftmessungen sowie Diamantbohrungen. Ein goldhaltiger Quarzgang mit 40-55 Grad Mächtigkeit von 0,9 bis 6 m wurde auf einer Streichlänge von 121 m freigelegt. Die Goldmineralisierung wurde in einer dicken stratigraphischen Tuffsequenz mit signifikanter Karbonat- und Kieselsäure-Alteration identifiziert. Die Bohrungen von Benton Resources im Jahr 2009 ergaben Bohrabschnitte von bis zu 2,5 g/t Au auf 4,25 m und 2,3 g/t Au auf 4,85 m (Quelle: Mineral Deposit Inventory für Ontario MDI52B07SW00007 - Powell Vorkommen 1934). Seitdem wurden keine weiteren Bohrungen durchgeführt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55478/MetallicaMetals_030221_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Standort bedeutender Gold- und Silbermineralvorkommen innerhalb des Starr-Projekts

Neben der Konzentration seiner Bodenexplorationsbemühungen auf die oben erwähnten hochgradigen Gold- und Silbermineralvorkommen, plant das Unternehmen außerdem, eine hochauflösende EM-Flugvermessung im gesamten Starr-Projektgebiet durchzuführen, um neue Explorations- und Bohrziele zu generieren und das Wissen des Unternehmens über die strukturelle Geologie des Projekts zu erweitern. Die Explorationsarbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr und Sommer 2021 beginnen.

Datenverifizierung und vorsorgliche Hinweise:

Ein qualifizierter Sachverständiger hat die historischen Ergebnisse, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird, einschließlich sämtlicher diesen Informationen zugrunde liegenden Probe-, Analyse- und Testergebnissen, nicht vollständig verifiziert, abgesehen von einer Überprüfung der geologischen Informationen und Explorationsergebnisse, die in den Bewertungsdateien früherer Betreiber im Ontario Mineral Deposit Inventory enthalten sind und auf die oben in Bezug auf das Projekt Starr verwiesen wurde, sowie anderer öffentlich verfügbarer Informationen, darunter auch NI 43-101-konforme technische Bericht. Das Unternehmen und ein qualifizierter Sachverständiger planen die Durchführung einer eingehenden Prüfung und die Verifizierung der für das Projekt Starr verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Informationen im Rahmen seiner Explorationsplanungen in den nächsten Monaten. Auf Grundlage einer vorläufigen Bewertung dieser historischen Informationen scheint es doch, dass die jüngsten Bohrungen und Analysen von Teck Cominco und Benton Resources unter Anwendung der zum damaligen Zeitpunkt bewährten Verfahren/Praktiken der Bergbaubranche und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolle durchgeführt worden sind. Die historischen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung bieten Anhaltspunkte für das Explorationspotenzial des Projekts Starr, sind aber möglicherweise nicht repräsentativ für die erwarteten Ergebnisse, wenn das Unternehmen seine eigenen Explorationsprogramm im Projekt Starr absolviert.

Diese Pressemeldung enthält auch wissenschaftliche und technische Informationen in Bezug auf benachbarte oder mit dem Projekt Starr vergleichbare Mineralkonzessionsgebiete, an denen das Unternehmen nicht beteiligt ist oder Explorationsrechte hält. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Informationen über Mineralressourcen, Geologie und Mineralisierungen in benachbarten oder vergleichbaren Konzessionsgebieten nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Qualifizierter Sachverständiger

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Paul Ténière, M.Sc. und P.Geo., CEO und Director von Metallica Metals Corp., geprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101.

