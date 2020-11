IRW-News: MetalsTech Limited: MetalsTech Limited: Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung in der Goldmine Sturec

IRW-PRESS: MetalsTech Limited: MetalsTech Limited: Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung in der Goldmine Sturec

** 32 m mit 4,62 g/t Au und 17,5 g/t Ag **

* Bonanza-Werte von bis zu 80,3 g/t Au *

Eckdaten

- In Bohrloch UGA-05 wurde eine mächtige, durchgehend mineralisierte Zone mit 4,62 g/t Au und 17,5 g/t Ag auf 32 m ab einer Tiefe von 70 m durchteuft (Cutoff-Wert 0,3 g/t Au, Bohrlochmächtigkeit), in der folgende Teilabschnitte enthalten sind:

o 9 m mit 14,53 g/t Au und 48,2 g/t Ag ab 90 m Tiefe (Cutoff-Wert: 2 g/t Au) und

o 1 m mit 80,3 g/t Au und 136,0 g/t Ag ab 97 m Tiefe

- Bohrloch UGA-05 erweitert die mutmaßliche Mineralisierungszone entlang des Streichens um weitere 30 m ausgehend von UGA-04, wo entlang des Hängenden der mutmaßlichen Mineralisierungszone und rund 55 m entlang der Randzone des Liegenden auf 90 m Erzgehalte von 3,88 g/t Au und 13,9 g/t Ag durchteuft wurden.

- Gemeinsam decken die Löcher UGA-04 und UGA-05 eine Streichlänge von mehr als 150 m außerhalb der bestehenden JORC (2012)-konformen Mineralressourcen der Mine Sturec (über 1 Mio. Unzen) ab; die Mineralisierung ist entlang des Streichens und im Einfallen offen.

- In Loch UGA-06 wurde sichtbares Gold durchörtert, die Analyseergebnisse werden in Kürze erwartet.

- Loch UGA-07 wurde bis in eine Tiefe von 130,00 m gebohrt und ist eine Ergänzungsbohrung (Stepout-Bohrung), die rund 30 Meter abseits von Loch UGA-06 im Einfallen entlang des Hängenden der mutmaßlichen Mineralisierungszone und rund 70 m entlang der Randzone des Liegenden niedergebracht wurde.

Russell Moran, Chairman von MetalsTech, erklärt im Hinblick auf die Ergebnisse aus Loch UGA-05 Folgendes:

Im Zuge der weit abseits von den bestehenden Ressourcen der Mine Sturec gelegenen Bohrungen stoßen wir nach wie vor auf eine hochgradige Goldmineralisierung. Die Zielzone scheint sich außerhalb der Gebiete zu befinden, wo in der Vergangenheit die untertägigen Abbauarbeiten stattfanden; vermutlich finden wir aus diesem Grund deutlich höhere Erzgehalte. Wir warten schon gespannt auf die Analyseergebnisse aus Loch UGA-06, die in Kürze vorliegen werden.

MetalsTech Limited (ASX: MTC) (das Unternehmen oder MTC) freut sich, den Stakeholdern ein Update zu seinem Diamantbohrprogramm in der zu 100 % unternehmenseigenen Goldmine Sturec in der Slowakei (Sturec) zukommen zu lassen. Bisher hat das Unternehmen sieben Diamantbohrlöcher als Teil des ersten Untertagebohrprogramms des Unternehmens innerhalb des Andrej-Stollens abgeschlossen. Das aktuelle Bohrprogramm wurde konzipiert, um nach südlichen Erweiterungen der hochgradigen abfallenden Zone innerhalb der bestehenden Mineralressource Sturec zu suchen.

Die Einzelheiten zu den Bohrlochkragen sind in Tabelle 1 unten aufgeführt.

BohrloOstausriNordausriRL BezugspunAzimut FallwinLochende

chnamechtung chtung (m)kt ( kel (EOH)

(m) (m) °TN) (°)

Tiefe

(m)

UGA-01-435,852-1.230,20656 S-JTSK/ K017 -53 346,05

4 rovak

UGA-0-435,852-1.230,20656 S-JTSK/ K022 -46 293,46

2 4 rovak

UGA-03-435,852-1.230,20656 S-JTSK/ K007 -45 287,25

4 rovak

UGA-04-435,852-1.230,20656 S-JTSK/ K297 -80 140,90

4 rovak

UGA-05-435,852-1.230,20656 S-JTSK/ K200 -60 140,46

4 rovak

UGA-06-435,852-1.230,20656 S-JTSK/ K350 -60 116,50

4 rovak

UGA-07-435,852-1.230,20656 S-JTSK/ K355 -70 130,00

4 rovak

Tabelle 1: Bohrlochdaten

Untersuchungsergebnisse der Bohrungen von UGA-05

Die Bohrungen von UGA-05 wurden bis in eine Tiefe von 140,46 m abgeschlossen. Das Bohrloch UGA-05 durchteufte die interpretierte mineralisierte Zone entlang des Streichens, etwa 30 Meter südlich von UGA-04 entlang des Hangenden der interpretierten mineralisierten Zone und etwa 55 Meter entlang des Randes des Liegenden; etwa 130 Meter entlang des Streichens von der südlichen Ausdehnung der Mineralressource Sturec JORC (2012) entlang des Hangenden und über 150 Meter entlang des Liegenden der interpretierten mineralisierten Zone; und etwa 50 Meter neigungsabwärts von dort, wo in der Vergangenheit im Andrej-Stollen abgebaut wurde.

UGA-05 durchschnitt quarzdurchzogene Ader-/Stockwork-/Brekzienstrukturen, die unterschiedlich reich an fein- bis sehr feinkörnigen Sulfiden (hauptsächlich Pyrit/Markasit) sind und sich in stark tonartig alteriertem Andesit-Wirtsgestein in einer Tiefe von etwa 0 m bis 102 m (*nicht tatsächliche Mächtigkeit) befinden.

Die Ergebnisse der Proben aus Bohrloch UGA-05 dürften laut Auswertung unter Berücksichtigung eines Cutoff-Werts von 0,3 g/t Au eine durchgehende Mineralisierung zwischen 70 m und 102 m ergeben. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Abschnitte aus Bohrloch UGA-05 ist in der nachstehenden Tabelle 2 ersichtlich.

Bild 1 zeigt die hochgradige Zone innerhalb des breiteren Bohrabschnitts.

Loch Mächtigk Au Ag von (m)bis (m)Cut-off (%)

eit (m) (g/t) (g/

t)

(Loch

tiefe)

(Lochti(Lochti

efe) efe)

UGA-032,00 @ 4,62 17,570,00 102,00 Cutoff-Wert

5 0,3 g/t Au

und interne

Verwässerung

max. 3

m

einschließlich

9,00 @ 14,53 48,290,00 99,00 Cutoff-Wert 2

g/t Au und

interne

Verwässerung

3

m

Tabelle 2: Wichtige Durchschneidungen in Loch UGA - 05

Aktualisierung der Bohrungen: UGA-06

Die Bohrungen von UGA-06 wurde in einer Tiefe von 116,50 m abgeschlossen. Bohrloch UGA-06 sollte die mineralisierte Zone zwischen UGA-03 und UGA-04 durchschneiden, um die potenzielle Ressourcentonnage zwischen den beiden Schnittpunkten zu erhöhen, wo die Ader Schramen am Liegenden durchschnitten wurde.

UGA-06 durchschnitt 68 m quarzdurchzogene Ader-/Stockwork/Brekzienstrukturen, die unterschiedlich reich an fein- bis sehr feinkörnigen Sulfiden (hauptsächlich Pyrit/Markasit) sind und sich in stark tonartig alteriertem Andesit-Wirtsgestein von etwa 36,5 m bis 104,5 m in der Bohrlochtiefe befinden (*nicht tatsächliche Mächtigkeit). Das Unternehmen freut sich darauf, ihnen ein Update zu UGA-06 zu geben, da der Kern beprobt und zur Eilanalyse an das Labor geschickt wurde.

Aktueller Stand der Bohrungenin Loch UGA-07

In Bohrloch UGA-07 erreichten die Bohrungen vor kurzem eine Tiefe von 130,00 m. Laut Plan sollte in Bohrloch UGA-07 Mineralisierungszone rund 30 Meter abseits von Loch UGA-06 im Einfallen entlang des Hängenden der mutmaßlichen Mineralisierungszone und rund 70 m entlang der Randzone des Liegenden durchschnitten werden.

Mineralressourcenschätzung - Goldmine Sturec

Mineralressourcenschätzung Sturec

Ressourcenschätzung, Cutoff-Wert über 0,40 g/t Au,

innerhalb des optimierten

Tagebaumodells

RessourcenkatTonnenDichteAu Ag Au-ÄquAu Ag Au-Äqu

egorie (Tsd. (t/m (g/t (g/t. (Tsd. (Tsd.

) 3) ) ) 1 (g/t Unzen. 1

) ) Unze

n)

(Tsd.

Unzen

)

nachgewiesene 3.0002,17 1,69 13,5 1,79 161 1291 171

R.

angedeutete R 11.202,24 1,79 14,9 1,90 643 5373 685

. 0

nachgewiesene 14.202,23 1,77 14,6 1,87 804 6664 856

+ 0

ange

deutete R.

vermutete R. 7.0002,33 0,97 5,6 1,01 222 1280 230

GESAMT 21.202,26 1,50 11,6 1,59 1026 7944 1086

0

Ressourcenschätzung, Cutoff-Wert über 2,85 g/t Au,

außerhalb des optimierten

Tagebaumodells

RessourcenkatTonnenDichteAu Ag Au-ÄquAu Ag Au-Äqu

egorie (Tsd. (t/m (g/t (g/t. (Tsd. (Tsd.

) 3) ) ) 1 (g/t Unzen. 1 (Tsd

) ) Unze.

n) Unzen

)

nachgewiesene- - - - - - - -

R.

angedeutete 114 2,28 3,39 25,6 3,57 12 94 13

R.

nachgewiesene114 2,28 3,39 25,6 3,57 12 94 13

+

angedeutete

R.

vermutete R. 274 2,34 3,47 19,9 3,61 31 176 32

GESAMT 388 2,34 3,45 21,6 3,60 43 270 45

AuÄq g/t = ((Au g/t Gehalt*Met. Gew.*Au Preis/g) + (Ag g/t Gehalt*Met. Gew.*Ag Preis/g)) / (Met. Gew.*Au Preis/g)

Langfristige Prognose des Gold- und Silberpreises USD/oz. (Quelle: Weltbank, JP Morgan): 1.500 bzw. 20 USD.

Gold- und Silbergewinnung aus den 2014 durchgeführten metallurgischen Testarbeiten mit Thiosulfat: 90,5 % bzw. 48,9 %.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Silber ein vernünftiges Potenzial haben, aus dem Sturec-Erz mittels von Thiosulfat-Laugung/Elektrogewinnung gemäß den angegebenen Ausbeuten gewonnen und verkauft zu werden.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

Stellungnahme der Sachverständigen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Datenmaterial, das von Dr. Quinton Hills Ph.D., M.Sc., B.Sc. zusammengestellt wurde. Dr. Hills ist der technische Berater von MetalsTech Limited und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 991225). Dr. Hills hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Dr Hills stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, denen diese Aussage über die Mineralressourcen für die Goldlagerstätte Sturec hinzugefügt wurde, basieren auf Datenmaterial, das von Herrn Chris Grove, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 310106), zusammengestellt wurde. Herr Grove ist ein vollbeschäftigter Mitarbeiter von Measured Group Pty Ltd. und hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen Herr Grove stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

