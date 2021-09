IRW-News: MetalsTech Limited: MetalsTech Limited: Neuigkeiten über den Anspruch auf Ausgliederung von Lithiumprojekten

IRW-PRESS: MetalsTech Limited: MetalsTech Limited: Neuigkeiten über den Anspruch auf Ausgliederung von Lithiumprojekten

Eckdaten

- MTC hat seine Einberufungsmitteilung zur Aktionärsversammlung sowie auch seinen Kurzprospekt eingereicht und mit dem Versand an die Aktionäre zur Abstimmung über die Ausgliederung der Lithiumprojekte an die Firma Winsome Resources (ASX.WR1) begonnen.

- Die Großaktionäre haben ihre Zustimmung zur Ausgliederung und separaten ASX-Notierung von WR1 signalisiert.

- Die Aktionärsversammlung wurde für Montag, den 4. Oktober 2021 anberaumt und wird sowohl als physische als auch als virtuelle Veranstaltung (d.h. als Hybridversammlung) durchgeführt.

- Sofern die Aktionäre einen positiven Beschluss fassen, wird der Stichtag für die In-Specie-Ausschüttung mit 7. Oktober 2021 festgesetzt; Anleger, welche die In-Specie-Aktien von WR1 im Rahmen der Ausgliederung erhalten möchten, müssen ihre Aktienbeteiligung an MTC bis zu diesem Datum darlegen.

- Die MTC-Aktionäre erhalten im Rahmen des Spinouts Aktien im Wert von 9 Millionen Dollar über eine In-Specie-Ausschüttung von 45 Millionen WR1-Aktien im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an MTC zum Stichtag; MTC hat derzeit 158,6 Millionen Aktien im Umlauf (d.h. die Aktionäre erhalten in etwa 1 WR1-Gratisaktie im Wert von 20 Cent für jeweils 3,5 Anteile an den von ihnen gehaltenen MTC-Aktien ausgehend von den derzeitigen ausgegebenen Aktien.)

- Winsome Resources wird sich auf die Erschließung der Lithiumprojekte Cancet, Adina und Sirmac-Clapier in der kanadischen Provinz Quebec konzentrieren. Das Projekt Cancet punktet mit einem JORC-konformen Explorationsziel# im Umfang von 15 bis 25 Millionen Tonnen mit einem Erzgehalt zwischen 1,0 % und 2,0 % Li2O bzw. zwischen 100 ppm und 250 ppm Ta2O5 (siehe ASX-Mitteilung vom 9. November 2017 mit dem Originaltitel Significant Exploration Target Defined at Cancet Project).

# Das Explorationsziel wurde im Anschluss an eine unabhängige Überprüfung der Explorationsergebnisse des Unternehmens formuliert, die aus Diamantkernbohrungen, Probenanalysen, Feldkartierungen, Grabungen, Probenahmen aus Gesteinsmasse sowie Schlitzproben, magnetischen Messungen und LiDAR-Messungen resultieren. Die potentiellen Mengen und Erzgehalte des Explorationsziels haben rein konzeptionellen Charakter. Die bisher durchgeführten Explorationsarbeiten reichen für eine Mineralressourcenschätzung nicht aus und es ist ungewiss, ob die weiteren Explorationsaktivitäten zu einer Mineralressourcenschätzung führen werden.

Für nähere Informationen über Winsome Resources (ASX.WR1), einschließlich Anfragen von Anlegern und Brokern im Hinblick auf den Börsengang (IPO), wenden Sie sich bitte an:

Chris Evans - Executive Director

Winsome Resources Limited

M: +61 419 853 904

E: cevans@winsomeresources.com.au --

ENDE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:

Russell Moran

Chairman

M +61 415 493 993

russell@metalstech.net

Nathan Ryan

Investor Relations

M +61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

Gino DAnna

Director

M: +61 400 408 878

gino@metalstech.net

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen.. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf Annahmen und Erwartungen der Firmenführung, die vom Unternehmen als angemessen betrachtet werden, jedoch Unsicherheiten und Risiken in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftliche Lage, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61279

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61279&tr=1

