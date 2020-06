IRW-News: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals: Feldcrew erreicht das Portal der Goldmine Heino-Money und das Bohrkernlager mit dem Hubschrauber

IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals: Feldcrew erreicht das Portal der Goldmine Heino-Money und das Bohrkernlager mit dem Hubschrauber

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 1. Juni 2020 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FWB: 1MG / OTC: MGXMF) freut sich, bekannt zu geben, dass eine Feldcrew das Minenportal bei der Lagerstätte Heino-Money und das Bohrkernlager erreicht hat. Die Feldcrew hatte zuvor eine elf Kilometer lange Zufahrtsstraße zur Mine am Ende einer 14 Kilometer langen aktiven Forststraße geräumt, die an das Highway-Netz von British Columbia angeschlossen ist, und das zuvor errichtete Feldlager für 75 Personen erreicht. Schneeschichten von bis zu acht Fuß auf der Zugangsstraße verhinderten weitere Fortschritte am Boden. Mithilfe von Hubschraubern, die in Nakusp (British Columbia) stationiert sind, konnte die Feldcrew das Gebiet erkunden und am Standort des Kernlagers landen. Die Feldcrew hat mehr als 30 Gestelle für die Lagerung von Bohrkern mit jeweils bis zu 10 mal 10 Bohrkernbehältern (Abbildung 1) vorgefunden. Ein großer Teil des Bohrkerns scheint gekennzeichnet, nach Jahren geordnet und in gutem Zustand mit sichtbarer Mineralisierung zu sein (Abbildung 2). Berichten zufolge wurden über 400 Diamantbohrlöcher über mehr als 40.000 Meter von früheren Eigentümern abgeschlossen, von denen etwa die Hälfte von fünf unterirdisch erschlossenen Ebenen aus gebohrt wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52088/MGX PR 6-1-2020v2_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Luftaufnahme des Bohrkernlagers

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52088/MGX PR 6-1-2020v2_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. 4 Inch langer Abschnitt eines mineralisierten Bohrkerns* (die Mineralisierung stammt aus einem willkürlich gewählten Abschnitt und ist nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet)

Minenportal bei der Goldlagerstätte Heino-Money

Das Portal der Goldmine Heino-Money wurde ausfindig gemacht. Das Portal befindet sich rund 800 Meter entlang eines steilen Grats vom Bohrkernlager entfernt. Die zur Mine gehörigen Strukturen, Schienen und Rohrleitungen, die von Schnee bedeckt waren, wurden entdeckt und lieferten die genaue Position des Portals. Der Standort bietet Zugang zur oberen Ebene der Mine, wo vorherige Bohrungen und Massenprobenahmen stattgefunden haben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52088/MGX PR 6-1-2020v2_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Portal der Mine Heino-Money

Aktivitäten am Standort

Die Feldcrew ist bestrebt, in den kommenden Wochen mit der Katalogisierung des Bohrkerns, der Öffnung des Zugangs zur Mine und der Identifizierung weiterer Minenportale zu beginnen. Die aktuellen Aktivitäten vor Ort unterstützen einen technischen Bericht (Technical Report) und eine Ressourcenschätzung, die von SRK Consulting (Canada) voraussichtlich gemäß den Anforderungen von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt werden, sowie die Vorbereitung der strukturtechnischen Prüfung zum Zweck von Untertage-Massenprobenahmen. Die frühere Produktion im Konzessionsgebiet beinhaltete eine Massenprobe von 5.503 Tonnen mit einem Gehalt von 0,599 Unzen pro Tonne aus der Zone Heino-Money aus dem Jahr 1993, die mittels Gravitationstrennung und Flotation verarbeitet wurde. Siehe British Columbia MINFILE 082FNW234 für detaillierte Informationen über die Lagerstätte und die Schürfrechte.

Qualifizierter Sachverständiger

Andris Kikauka, P.Geo., Vice President of Exploration von MGX Minerals, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Herr Kikauka ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, der in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen steht.

Berater

Kingsdale Advisors fungiert als strategischer Aktionär und Kommunikationsberater, während Norton Rose Fulbright Canada LLP als Rechtsberater von MGX Minerals Inc. fungiert.

Über MGX Minerals Inc.

MGX Minerals Inc. investiert in Rohstoff- und Technologieunternehmen sowie in Projekte, die auf Batterie- und Energiemassenspeicher-Technologien, die Gewinnung von Mineralien aus Flüssigkeiten sowie auf die Exploration von Industriemineralien und Edelmetallen fokussiert sind.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Pläne für die Bewertung und andere Aktivitäten, die bei der Lagerstätte Heino-Money und in den Schürfrechten Tillicum durchgeführt und geplant werden, die Vorbereitung und Einreichung des technischen Berichts und die Vorbereitung der strukturtechnischen Prüfung zum Zweck von Untertage-Massenprobenahmen. Zukunftsgerichtete Informationen können im Allgemeinen, aber nicht immer, anhand der Wörter erwartet, plant, antizipiert, im Falle, wenn, glaubt, behauptet, Position, beabsichtigt, vorsieht, geht davon aus, empfiehlt, schätzt, annähernd, projiziert, potentiell, zeigt an und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren auf den entsprechenden Annahmen und Faktoren, die das Unternehmens zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, basierend auf den Informationen, die dem Unternehmen zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt notwendiger Genehmigungen, Lizenzen und behördlicher Zustimmungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Risikofaktoren erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem geologische und ökologische Faktoren, betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung in Betracht gezogenen Aktivitäten, die allgemeine Wirtschaftslage oder die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Für eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen werden die Leser angehalten, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren. Sofern nicht von den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, beabsichtigt das Unternehmen nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

