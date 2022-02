IRW-News: Mobilum Technologies Inc.: Mobilum Technologies kündigt Partnerschaft mit Crypto.com an, um Token-Liquiditätsdienste anzubieten

IRW-PRESS: Mobilum Technologies Inc.: Mobilum Technologies kündigt Partnerschaft mit Crypto.com an, um Token-Liquiditätsdienste anzubieten

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 22. Februar 2022 - Mobilum Technologies Inc. (Mobilum' oder das Unternehmen) (CSE: MBLM) (OTC: MBLMF) (FWB: C0B), ein technologieorientiertes Unternehmen, das über eine traditionelle Finanz- und Zahlungsinfrastruktur den Zugang zu digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen ermöglicht und sich als erster Anbieter einer Lösung für Fiat-to-Dex-Token präsentiert, freut sich bekannt zu geben, dass mit Crypto.com eine strategische Dienstleistungsvereinbarung zur Bereitstellung von Liquiditätsdiensten für Token unter Verwendung der algorithmischen Tradingplattform von Mobilum unterzeichnet wurde.

Mobilum wird seine algorithmische Tradingplattform einsetzen, um Forschungs- und Ausführungsleistungen im Trading anzubieten und so das schon jetzt hervorragende Trading-Erlebnis mit Crypto.com noch weiter zu optimieren. Außerdem wird Mobilum Crypto.com regelmäßig mit Berichten wie Zusammenfassungen und Statistiken über die Marktaktivitäten versorgen. Mobilum erhält für die Dauer des Vertrages ein monatliches Honorar. Crypto.com hat Mobilum einen zinsenlosen Kredit in Höhe von 2 Millionen US-Dollar gewährt, der mit einer Sicherheitsleistung in Höhe von 400.000 US-Dollar belegt ist.

Crypto.com ist die wachstumsstärkste Krypto-Börse der Welt mit über 10 Millionen Nutzern, die mehr als 200 Kryptowährungen mit mehr als 20 Fiatwährungen durch Banküberweisungen oder Transaktionen mittels Kredit-/Debitkarte kaufen und verkaufen. Die Börse Crypto.com verfügt über eine extrem schnelle Matching-Engine mit einer Transaktionsrate von 2,7 Millionen pro Sekunde, einer Kernlatenz von 50 Mikrosekunden und einer End-to-End-Kundenzeit von 5 Millisekunden. Crypto.com ist außerdem Entwickler von Crypto.com Visa Card, dem weltweit größten Krypto-Kartenprogramm, und von Crypto.com DeFi Wallet. Der vor kurzem lancierte NFT-Marktplatz von Crypto.com ist die erste Plattform für das Sammeln und den Handel mit sorgfältig kuratierten NFTs aus der Welt der Kunst, des Designs, der Unterhaltung und des Sports.

Die Unterzeichnung eines strategischen Partnerschaftsabkommens mit einer namhaften Börse wie Crypto.com eröffnet Mobilum eine neue Einnahmequelle und ermöglicht es dem Unternehmen, als Dienstleister für andere Gesellschaften aufzutreten, die auf der Suche nach hochwertigen Liquiditätsdienstleistungen sind, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen sowie der Beweis für die Qualität unseres Teams und für das Leistungsangebot, mit dem Mobilum den Markt versorgt, um seine Kunden und Partner mit einer innovativen, effizienten, skalierbaren und sicheren digitalen Zahlungsplattform zu begeistern, erklärt Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft mit Crypto.com und werden die von uns entwickelte algorithmische Trading-Plattform dahingehend nutzen, der Crypto.com-Plattform und anderen Token/Kunden, die ein Listing auf dieser Plattform anstreben, entsprechende Liquiditätsdienste anzubieten, fügt Herr Kaszycki hinzu.

Am 1. Oktober 2021 brachte Mobilum seine proprietäre automatisierte Multi-Market-Engine für den Hochfrequenzhandel auf den Markt, um den intelligenten Kryptowährungshandel zu erleichtern, und stellte Piotr Majka als Chief Trading Officer ein, der mit der Verwaltung, der Testung, dem Trading und der Optimierung der Algo-Tradingplattform des Unternehmens betraut wurde. Herr Majka hat als Kapitalmarktexperte mehr als 20 Jahre umfassende Erfahrung im Finanzwesen. 15 Jahre davon war er als leitender Angestellter bei internationalen und heimischen Banken tätig und leitete deren Handelsabteilungen. Herr Majka war einer der ersten in der Branche, der den DMA- und ALGO-Handel erfolgreich bei institutionellen Kunden einführte.

Die interne automatisierte Trading-Engine von Mobilum verwendet vorab festgelegte quantitative Daten, um innerhalb von Millisekunden Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen an mehreren Börsen zu kaufen und zu verkaufen. Durch die Verwendung von quantitativen Daten, die aus der technischen und fundamentalen Analyse abgeleitet werden - wie z.B. Handelsvolumen, Kurse, Verhältniskennzahlen, technische Indikatoren und Handelssignale -, kann die von Mobilum entwickelte Krypto-Trading-Engine intelligente, sichere und blitzschnelle Trades durchführen und so das Risiko minimieren sowie den Ertrag steigern.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von digitalen Zahlungsleistungen (Digital Service Provider/DSP), der seine Aufgabe darin sieht, über eine digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen und Börsen, Wallets, Kryptowährungsfirmen, NFT-Marktplätze, Protokolle, dezentralisierte Anwendungen und dezentralisierte autonome Organisationen, das Metaversum, Play-to-Earn-Spiele sowie traditionelle Finanzinstitute (Banken, Hedge-Fonds, Versicherungen und Fintech-Firmen), die sich dem Digital-Asset-Markt öffnen, mit Lösungen zu versorgen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe der von Mobilum entwickelten On-Ramp- und Off-Ramp-Lösungen Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährungen bzw. von Krypto- in Fiatwährungen zu ermöglichen. Mobilum betreibt Niederlassungen in Kanada, Estland, Litauen, Polen sowie in den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter Mobilum.com.

Über Crypto.com

Das im Jahr 2016 gegründete Unternehmen Crypto.com wird heute von mehr als 10 Millionen Kunden genutzt und umfasst die wachstumsstärkste Krypto-App der Welt, die Crypto.com Visa Card - das weltweit größte Krypto-Kartenprogramm -, die Börse Crypto.com sowie Crypto.com DeFi NFT, die führende Plattform für das Sammeln und den Handel mit sorgfältig kuratierten NFTs aus der Welt der Kunst, des Designs, der Unterhaltung und des Sports. Crypto.com ist auf einer soliden Grundlage von Sicherheit, Datenschutz und Compliance aufgebaut und das erste Kryptowährungsunternehmen der Welt, das die Standards ISO/IEC 27701:2019, CCSS Level 3, ISO27001:2013 und PCI:DSS 3.2.1, Level 1 einhält und von unabhängiger Seite mit Tier 4, der höchsten Stufe für das NIST Cybersecurity Framework und das NIST Privacy Framework, bewertet wurde. Mit mehr als 3.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Asien forciert Crypto.com den weltweiten Übergang zu Kryptowährungen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://crypto.com

