IRW-PRESS: Mobilum Technologies Inc.: Mobilum Technologies stellt Unternehmensupdate hinsichtlich strategischer Initiativen und betrieblicher Höhepunkte bereit

Vancouver (British Columbia), 9. Dezember 2021 - Mobilum Technologies Inc. (CSE: MBLM, OTC: MBLMF, FRA: C0B) (Mobilum oder das Unternehmen), ein technologieorientiertes Unternehmen, das traditionelle Finanzdienstleistungen durch digitale Zahlungsinfrastrukturen und Digital-Asset-Management-Technologien zugänglich macht, freut sich, ein Unternehmensupdate hinsichtlich strategischer Initiativen bereitzustellen.

Wojciech Kaszycki, interimistischer CEO von Mobilum, sagte: Ich bin mit der Schwerpunktlegung des Unternehmens auf das weitere Wachstum seiner strategischen Initiativen, Partnerschaften und Produktoptimierung sehr zufrieden und freue mich, einige unserer jüngsten Erfolge bekannt zu geben.

Eintritt in US-Markt

Mobilum richtet sein Hauptaugenmerk weiterhin auf die Nutzung seiner digitalen Zahlungsinfrastruktur mit großen Partnerschaften und geht davon aus, dass seine Transaktionsvolumenpipeline (TTV) im kommenden Quartal wachsen wird. Am 1. Dezember 2021 unterzeichnete Mobilum ein Abkommen mit dem führenden Papiergeld-zu-Kryptowährungs- und Zahlungsinfrastrukturunternehmen Wyre, um die Beschleunigung der US-Expansion des Unternehmens zu unterstützen. Durch die Integration der API von Wyre erhält Mobilum Zugang zu den ACH-Zahlungsschienen von Wyre und wird in der Lage sein, ACH- (Automated Clearing House)-Transaktionen für US-Kunden auf seiner On- und Off-Ramp-Plattform zu verarbeiten. Die vollständige Integration in die Bankschienen von Wyre wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

Start des aktualisierten außerbörslichen (OTC)-Kryptowährungs-Handelsplatzes

Am 26. Oktober 2021 meldete Mobilum den Start seiner aktualisierten außerbörslichen (OTC)-Handelsplattform, die bis dato ein Transaktionsvolumen von etwa 20 Millionen CAD für das Unternehmen generiert hat.

Der OTC-Handelsplatz von Mobilum wurde ausschließlich für hochvermögende Privatpersonen und Institutionen konzipiert, die Aufträge in großen Volumina für Bitcoin und andere Kryptowährungen für Transaktionen im Wert von über 50.000 $ ausführen möchten. Mobilum bietet seinen Kunden Zugang zu einem großen Liquiditätspool, einer umfassenden Auswahl an digitalen Aktiva sowie zu einem außergewöhnlich individuellen Service, der es den Kunden ermöglicht, hohe Volumina ohne Verzögerung und zu wettbewerbsfähigen Preisen zu handeln.

Gewinnung von Neukunden

Mobilum freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es seit der Unterzeichnung eines bereits zuvor gemeldeten Vertrags (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2021) hinsichtlich Dienstleistungen für sein On-Ramp-Serviceangebot über 70.000 neue Nutzer verzeichnet hat. Das Unternehmen rechnet im Rahmen dieses Vertrags mit bis zu 600.000 neuen Nutzern.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es nach dem Abschluss des Kundengewinnungsprozesses bis zu 1,9 Millionen CAD an Umsätzen verzeichnen kann - zusätzlich zur Bereitstellung von Mehrwertdiensten für diese Kunden innerhalb des On- und Off-Ramp-Ökosystems von Mobilum.

Integration von Polygon

Am 4. Oktober 2021 gab Mobilum eine On- und Off-Ramp-Integration von Polygon bekannt, einem der weltweit größten Blockchain-Protokolle und Rahmenwerke für den Aufbau und die Verbindung von mit Ethereum kompatiblen Blockchain-Netzwerken. Die Lösung ist nun unter https://polygon.mobilum.com verfügbar.

Integrationen von Papiergeld-zu-Kryptowährungs-On-Ramp-Service

Das Unternehmen hat zuletzt eine Verdoppelung seiner Nutzerbasis durch die Ausführung von Handelsverträgen und die Aufnahme neuer Partner und Nutzer verzeichnet. Am 6. Dezember 2021 meldete das Unternehmen die erfolgreiche Integration und den Start seines Papiergeld-zu-Kryptowährungs-On-Ramp-Widgets auf der BTSE-Börse und der JoomAce-Plattform.

Strategische Änderungen in der Führung

Am 1. Oktober 2021 meldete Mobilum den Start des Betatests seiner eigenen automatisierten Hochfrequenzhandels-Multimarket-Engine, um den smarten Handel mit Kryptowährungen zu vereinfachen. Gleichzeitig stellte das Unternehmen Piotr Majka als Chief Trading Officer ein, um die Engine und die Handelsstrategien zu leiten. Majka ist ein ergebnisorientierter Kapitalmarktexperte mit einer Erfahrung von über 20 Jahren im Finanzbereich, einschließlich 15 Jahre in einer Führungsposition von globalen und lokalen Banken. Majka war für Projekte für die größten polnischen Investment- und Pensionsfonds sowie für Investmentbanken aus den USA und dem Vereinigten Königreich verantwortlich, einschließlich MSCO, ML, GS, CLSA, KBC und UBS. Er war auch einer der ersten in der Branche, der erfolgreich einen DMA- und ALGO-Handel für institutionelle Kunden einführte.

Seitdem Majka dem Team beigetreten ist, hat er weiterhin eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Algo-Handelsplattform des Unternehmens gespielt, einschließlich einer Marktpflegestrategie. Das Unternehmen verzeichnet rasch großes Interesse seitens strategischer Partner an der Nutzung dieser Plattform für ihre Fähigkeiten.

Am 3. Dezember 2021 gab Mobilum bekannt, dass Wojciech Kaszycki die Funktion des interimistischen Chief Executive Officer übernehmen wird. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Heidi Gutte zum Chief Financial Officer ernannt wurde. Heidi Gutte hat die Berufsbezeichnung Chartered Professional Accountant (CPA, CGA) und ist Mitglied der Chartered Professional Accountants of B.C. and Canada. Sie kann eine umfassende Erfahrung als Controller und CFO zahlreicher börsennotierter und privater Unternehmen in mehreren Branchen vorweisen.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe der von Mobilum entwickelten On-Ramp- und Off-Ramp-Lösungen Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von FIAT- in Kryptowährung und Krypto- in Fiatwährung zu ermöglichen. Mobilum hat Niederlassungen in Kanada, Polen und Estland. Mobilum bietet auch Marktpflegedienste an, die die eigene algorithmische Handelsplattform nutzen, um die Liquidität der Börsen zu erhöhen. Mobilum hat Niederlassungen in Kanada, Hongkong, Polen und Estland. Weitere Informationen erhalten Sie unter Mobilum.com.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, Plan, Prognose, möglicherweise, planen und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), unterscheiden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

Weiterführende Links

https://mobilum.com

https://btse.com

https://joomace.com.tr/payments/mob

Quelle: Mobilum Technologies Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63122

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63122&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA60743X1033

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.