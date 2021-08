IRW-PRESS: Modern Plant Based Foods Inc.: Modern Meat arbeitet mit Real Vision zusammen, um pflanzliche Leistungsriegel und Kochboxen (Meal Kits) für kognitive Hochleistungssportler, Studenten und hohe Beanspruchung durch geistige Aktivität herzustellen

VANCOUVER, BC, 25. AUGUST 2021- Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) (Modern Plant-Based Foods) oder (das Unternehmen), ein prämierter Hersteller von pflanzlichen Nahrungsmitteln, gibt bekannt, dass Modern Meat, seine Marke für Fleischalternativen, eine Partnerschaftsvereinbarung mit Real Vision Foods, LLC (Real Vision) abgeschlossen hat, einem Naturkosthersteller, der in der Lage ist, große Mengen der von Modern Meat entwickelten pflanzlichen Riegel und Mahlzeiten für kognitive Hochleistungssportler herzustellen und zu vertreiben.

Real Vision stellt Produkte mit unverwechselbar gutem Geschmack und hoher Nährstoffdichte her, indem es ausgesuchte biodiverse Zutaten verwendet, die sich über die gesamte Lieferkette hinweg positiv auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt auswirken. Das Managementteam verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen wie General Mills, Pepsi und Yum Restaurants. Die Inhaber haben mehr als 250 verschiedene Stock Keeping Units für die Lieferkette von Einzelhändlern, Massenwaren- und Großmärkten mit Marken- und Eigenmarkenanwendungen in den Vereinigten Staaten und Kanada geliefert.

Derzeit gibt es auf dem Markt eine Vielzahl von Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler, die sich körperlich so betätigen, dass Muskelwachstum, Ausheilung und Ausdauer gefördert werden. Wir haben jedoch eine Marktlücke entdeckt. Wir haben erkannt, dass die Ernährung von kognitiven Hochleistungssportlern ähnlich sein sollte wie die von anderen Leistungssportlern, dass sie aber auch zusätzliche Nährstoffe benötigen, die die Durchblutung des Gehirns fördern. Wir wollen diesen Bedarf durch die Entwicklung von proteinreichen, nahrhaften Riegeln und Mahlzeiten auf pflanzlicher Basis decken, um diesen Sportlern und Studenten Lebensmittel zu bieten, die schnell Energie freisetzen und gleichzeitig den Blutzuckerspiegel des Körpers aufrechterhalten, erklärt Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant-Based Foods.

Eine kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die von einem kognitiven Athleten produzierte Menge Cortisol in etwa der eines Rennfahrers entspricht. Dies, in Verbindung mit einem hohen Puls, der manchmal 160 bis 180 Schläge pro Minute beträgt, entspricht was bei einem sehr schnellen Lauf, fast einem Marathon, geschieht. Im Gegenzug zeigte sich, dass moderne Sportarten genauso anspruchsvoll sind wie die meisten anderen Sportarten, wenn nicht sogar noch anspruchsvoller.

Wir engagieren uns zu einer Zeit, in der pflanzliche Alternativen bei vielen Verbrauchern hoch im Kurs stehen. Der weltweite Markt für Nahrungsergänzungsmittel wurde für 2020 auf 140,36 Mrd. USD geschätzt und wird 2021 voraussichtlich 151,85 Mrd. USD erreichen, wobei der Wachstumstrend zu pflanzlichen Alternativen führt. Wir haben bereits potenzielle Interessenten und Kunden für diese pflanzlichen Nährstoffriegel und Mahlzeiten ausfindig gemacht und führen derzeit Gespräche, um die Skalierbarkeit und den breiten Vertrieb sicherzustellen. Dieses Joint Venture mit Real Vision wird sofort wirksam, und es ist geplant, die Produkte bis zum Jahresende über den elektronischen Handel und den Einzelhandel einzuführen, meinte Tara.

Über Modern Plant-Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Produkten auf pflanzlicher Basis anbietet, einschließlich Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhändlern in ganz Kanada erhältlich, unter anderem auch in unseren eigenen Modern Wellness Bars in Vancouver. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für eine pflanzliche Lebensweise und wissen, wie wichtig es ist, Verbrauchern nahrhafte und nachhaltige Alternativen zu bieten, ohne dabei auf Geschmack zu verzichten. Unser Ziel ist es, dass Menschen Lebensmittel mit gutem Gewissen essen können. Deshalb wählen wir bewusst Zutaten aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden.

Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür pflanzliche Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs zu verwenden.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Unternehmen und seine Geschäfte und Perspektiven; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens; das Umsatzwachstum des Unternehmens, die geplante Expansion, die Bekanntheit der Marken des Unternehmens, eine erhöhte Marktdurchdringung und einen verbesserten Vertrieb sowie das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalausstattung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; die Fähigkeit, Einzelhandelspartner für den Vertrieb der Produkte des Unternehmens zu finden; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

