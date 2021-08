IRW-PRESS: Modern Plant Based Foods Inc.: Modern Meat baut Produktionskapazität durch Vereinbarung mit Trimpac, einer Tochter des weltweit größten Lebensmittellieferanten, deutlich aus

VANCOUVER, BC, 14. AUGUST 2021 - Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) (Modern Plant-Based Foods) oder (das Unternehmen), ein preisgekrönter Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln, gibt bekannt, dass Modern Meat, der Geschäftsbereich des Unternehmens für Fleischersatzprodukte, die Produktion seiner pflanzlichen Fleischalternativen durch eine Co-Packing-Vereinbarung mit der Trimpac Meat Company (Trimpac) ausbauen wird. Diese Vereinbarung eröffnet die beträchtliche Möglichkeit, die Herstellung der Produkte Modern Burger, Modern Crumble und Modern Meatballs zu steigern.

Seit Monaten läuft unsere Produktion mit größtmöglicher Kapazität, um der explosionsartigen Verbrauchernachfrage nachzukommen. Jetzt können wir mit Stolz eine Vereinbarung bekannt geben, mit der wir die Produktion mehrerer unserer Kernprodukte deutlich steigern werden und die Nachfrage des kommenden Jahres bewältigen können sollten, erklärt Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant-Based Foods. Mit dieser zusätzlichen Kapazität können wir dem Absatzanstieg infolge unseres Wachstums ein Schritt voraus sein.

Die Trimpac Meat Company ist seit über 35 Jahren in der Branche als Best-in-Class-Betreiber in ganz Westkanada tätig. Das Unternehmen ist Teil der Sysco Specialty Meat Companies. Sysco betreibt 26 Fleischunternehmen in Kanada (4) und den Vereinigten Staaten (26) - jeweils mit verschiedenen Kapazitäten und Spezialitäten. Trimpac verfügt über eine von der Canadian Food Inspection Agency (CFIA) [Anm.: kanadische Behörde für Lebensmittelkontrolle] staatlich registrierte Anlage, die eine tägliche CFIA-Inspektion des HACCP-Lebensmittelsicherheitsplans (Hazard Analysis Critical Point) vor Ort erfordert. Dem Unternehmen wurde kürzlich die Auszeichnung Safe Quality Food (SQF) Level 3 erteilt, die höchste Stufe der prüfbaren Lebensmittelsicherheit. Trimpac verfügt über einen separaten Bereich, in dem pflanzliche Produkte ohne Kreuzkontamination hergestellt werden können, und ist in der Lage den Herstellungsprozess durch von der CFIA vorgeschriebene Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollanordnungen als vegan zu zertifizieren.

Trimpac hat sich im Rahmen der getroffenen Vereinbarung verpflichtet, zusätzlich 5.000 Pfund Modern Meat-Produkte pro Woche bis zu maximal 260.000 Pfund pro Jahr herzustellen. Die tatsächliche Produktion wird von der Verbrauchernachfrage nach den Produkten des Unternehmens abhängen.

Die Entscheidung, ein lokales Co-Packing-Unternehmen zu beauftragen, ist wichtig, da wir nach wie vor einen Anstieg des Absatzes verzeichnen. Durch die Zusammenarbeit mit Trimpac können wir unseren wachsenden Kundenstamm in British Columbia besser bedienen und mehr Produktionskapazität in unserer eigenen Anlage für die Herstellung unserer beliebten Crab Cakes bereitstellen, so Tara Haddad weiter.

Über Modern Plant-Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Produkten auf pflanzlicher Basis anbietet, einschließlich Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhändlern in ganz Kanada erhältlich, unter anderem auch in unseren eigenen Modern Wellness Bars in Vancouver. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für eine pflanzliche Lebensweise und wissen, wie wichtig es ist, Verbrauchern nahrhafte und nachhaltige Alternativen zu bieten, ohne dabei auf Geschmack zu verzichten. Unser Ziel ist es, dass Menschen Lebensmittel mit gutem Gewissen essen können. Deshalb wählen wir bewusst Zutaten aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden.

Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür pflanzliche Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs zu verwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tanya Todd

Communications Director

tanya@modernfoods.ca

Tel.: 604-395-0974

MODERN PLANT BASED FOODS INC.

700 W Georgia St #2500,

Vancouver, BC V7Y 1B3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Unternehmen und seine Geschäfte und Perspektiven; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens; das Umsatzwachstum des Unternehmens, die geplante Expansion, die Bekanntheit der Marken des Unternehmens, die verstärkte Marktdurchdringung und den Vertrieb, die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, Einzelheiten über die Produktionskapazität durch die Zusammenarbeit mit Trimpac, zukünftige Kunden der Produkte des Unternehmens, sowie das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalausstattung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; die Fähigkeit, Einzelhandelspartner für den Vertrieb der Produkte des Unternehmens zu finden; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60978

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60978&tr=1

