VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. Juli 2021 - Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) (Modern Plant Based Foods) oder (das Unternehmen), ein preisgekrönter Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln, gibt bekannt, dass seine Portfoliofirma Modern Meat ihre Fleischalternativen ab sofort über truLOCAL anbietet. truLOCAL ist ein Internethändler, der gesundheitsbewusste Konsumenten mit hochwertigen Produkten regionaler Herkunft versorgt und ihnen die gewünschten pflanzlichen Proteine ganz bequem direkt an die Haustür liefert.

Die im Februar 2016 gegründete Firma truLOCAL ist ein innovatives Start-up-Unternehmen im Foodtech-Sektor, das mehr als 55 Mitarbeiter beschäftigt und Auslieferungslager in Ontario, Alberta, British Columbia, Quebec und Illinois betreibt. Die Firmengründer traten im Jahr 2017 in der Erfolgsserie Dragons Den (Anm.: britisches Vorbild der deutschen Erfolgsshow Höhle der Löwen) auf und waren in der glücklichen Lage, gleich mehrere Dragons (Investoren) für eine Beteiligung an ihrem Unternehmen zu begeistern.

truLOCAL ist nun seit vier Jahren auf Wachstumskurs und betreut Kunden in den kanadischen Provinzen Ontario, British Columbia, Alberta und Quebec sowie in 27 US-Bundesstaaten. Das Unternehmen verzeichnet eine wachsende Zahl an E-Mail-Abonnenten und lieferte im Jahr 2020 mehr als 80.000 Boxen an die jeweiligen Verbraucher aus.

Neue Partnerschaften wie diese befeuern unsere Expansionspläne, sagt Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant-Based Foods. Die Produkte von Modern Meat werden in den kuratierten pflanzlichen Boxen von truLOCAL angeboten und auch als Zusatzartikel in Abo-Boxen direkt an die Haustür der Kunden geliefert. Die Menschen streben zweifellos nach mehr Komfort und Qualität. Durch das riesige Vertriebsnetz und den Kundenstamm von truLOCAL sind wir unserem Ziel, zum Inbegriff von nahrhaften und nachhaltigen Proteinalternativen mit tollem Geschmack zu werden, ein großes Stück näher gekommen.

Unser Geschäftsmodell basiert vor allem auf der Überzeugung, dass Verbraucher regional einkaufen sollten und dass unsere regionale Lieferkette durch örtliche Bauern und Lieferanten gestärkt werden sollte, erklärt Mitch Cote, Regional Manager bei truLOCAL. Wir verbinden die Verbraucher über einen bequemen Online-Marktplatz direkt mit dem Herkunftsort von Produkten höchster Qualität, und ich freue mich außerordentlich, nun auch einige der hochwertigsten pflanzlichen Produkte weit und breit zu unserem Angebot zählen zu dürfen.

Durch die monatlichen Lebensmittellieferungen von truLOCAL gehören Ladeneinkäufe in letzter Minute nun der Vergangenheit an. Über das bequeme Liefersystem hat jeder seine gesunde, wohlschmeckende pflanzliche Eiweißquelle jederzeit griffbereit. Der Kauf und die Lieferung der Produkte von Modern Meat ist in Kanada nun ab sofort über die truLOCAL-Plattform www.trulocal.ca möglich.

Über Modern Plant-Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Produkten auf pflanzlicher Basis anbietet, einschließlich Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhändlern in ganz Kanada erhältlich, unter anderem auch in unseren eigenen Modern Wellness Bars in Vancouver. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für eine pflanzliche Lebensweise und wissen, wie wichtig es ist, Verbrauchern nahrhafte und nachhaltige Alternativen zu bieten, ohne dabei auf Geschmack zu verzichten. Unser Ziel ist es, dass Menschen Lebensmittel mit gutem Gewissen essen können. Deshalb wählen wir bewusst Zutaten aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden.

Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür pflanzliche Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs zu verwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tanya Todd

Director, Corporate Communications

tanya@modernfoods.ca

604-395-0974

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: das Unternehmen und sein Geschäft und seine Aussichten; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, das Umsatzwachstum, die geplante Expansion, die Bekanntheit der Marken des Unternehmens, das künftige Umsatz- und Ertragswachstum; Schätzungen und Prognosen zur Marktgröße; das Vertriebs- und Wachstumspotenzial der Partnerschaft mit truLOCAL und das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalausstattung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; die Fähigkeit, Einzelhandelspartner für den Vertrieb der Produkte von Modern Meat zu finden; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60649

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60649&tr=1

