IRW-PRESS: Mota Ventures Corp. : Im Rahmen der erfolgreichen Einführung seiner Immune Support-Produktlinie verzeichnet Mota Ventures mehr als 5.500 neue Kunden in 12 Tagen

VANCOUVER, BC, KANADA (27. März 2020) - Mota Ventures Corp. (CSE: MOTA FWB:

1WZ:GR OTC: PEMTF) (das Unternehmen oder Mota) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seit der Einführung seiner Immune Support-Produktlinie am 14. März 2020 mehr als 5.500 neue Kunden gewinnen konnte, die nach natürlichen Lösungen zur Stärkung des Immunsystems für die ganze Familie suchen. Der Wert der Erstbestellungen von Kunden für die Produkte zur Förderung des Immunsystems belief sich dank der Beliebtheit des Hauptprodukts auf im Schnitt 189,00 US-Dollar. Anfang dieser Woche brachte das Unternehmen ein CBD-Öl mit immunstärkender Wirkung und Gummiwaren auf Holunderbeeren-Basis auf den Markt. Das neue Immune CBD-Produkt enthält CBD, Vitamin B3, Vitamin B12, Vitamin C und Zink und besteht aus 100 % reinen ätherischen Ölen, einschließlich Zimtblatt, Zitrone, Nelke, Limette, Eukalyptus globulus, Rosmarin, Pfefferminz, grüne Minze und Oregano.

Das Unternehmen hat seit dem 14. März 2020 mehr als 50.000 neue Kundenanfragen für die Immune Support-/CBD-Produkte verzeichnet. Die Immune Support-Linie weckt das Interesse von Kunden, die früher zögerlich waren, CBD zu kaufen, aber jetzt an immunstärkenden Produkten und den möglichen entzündungshemmenden Eigenschaften von CBD interessiert sind. Die Vorgabe zur räumlichen Distanzierung hat nachteilige Auswirkungen auf herkömmliche Ladengeschäfte, da sie die Verbraucher dazu veranlasst, ihre Käufe von zuhause aus im Internet zu tätigen.

Mit dem Immune Support-Produkt gelang uns die erfolgreichste Produkteinführung in der Geschichte unserer Marke First Class. E-Commerce ist ein dynamischer Sektor, insbesondere in dieser ungewöhnlichen Zeit, die wir derzeit durchleben. Unsere Fähigkeit als Unternehmen, schnell neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, um der Marktnachfrage zu begegnen, ist ein Zeichen unserer Kompetenz. Ich freue mich sehr über die Annahme, die unsere Immune Support-Produktlinie bisher erfahren hat. Ich rechne damit, dass die Nachfrage nach dieser Linie auch im zweiten Quartal anhalten und 2020 ein wichtiger Wachstumsfaktor für uns sein wird, meint Ryan Hoggan, CEO des Unternehmens.

Ferner hat das Unternehmen mit Native Ads, Inc. einen Vertrag über eine digitale Werbekampagne mit 12 Monaten Laufzeit für insgesamt 80.000 CAD abgeschlossen. Hiervon entfallen 72.000 CAD auf die digitale Werbung, die kostenpflichtige Verbreitung und den Medieneinkauf während der Laufzeit; die verbleibenden 8.000 CAD werden für die Erstellung von Inhalten, Beratungsleistungen, Managed Services und Managementgebühren über die Vertragslaufzeit bereitgestellt. Native Ads ist eine Full-Service-Werbeagentur, die eine eigene Vermittlungsplattform (Ad Exchange) mit mehr als 80 integrierten Supply-Side-Plattformen (SSPs) besitzt und betreibt, die Zugang zu 3 bis 7 Milliarden Aufrufen von Werbemitteln (Ad Impressions) pro Tag in Nordamerika bietet. Weder Native Ads noch seine Direktoren und leitenden Angestellten besitzen Wertpapiere des Unternehmens.

Über Mota Ventures Corp.

Mota ist bestrebt, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden. Sein Plan besteht darin, CBD in seinen lateinamerikanischen Betrieben anzubauen, zu qualitativ hochwertigen Mehrwertprodukten zu extrahieren sowie national und international zu vertreiben. Seine bestehenden Betriebe in Kolumbien umfassen ein 2,5 Hektar großes Gelände, das ganzjährig optimale Anbaubedingungen und Zugang zu allen erforderlichen Infrastrukturen bietet. Mota möchte durch die Übernahme der Marken Sativida und First Class CBD internationale Verkaufskanäle und ein Vertriebsnetz aufbauen. Die kostengünstige Produktion, gepaart mit internationalen Vertriebskanälen direkt zum Kunden, wird die Grundlage für den Erfolg von Mota darstellen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON

MOTA VENTURES CORP.

Ryan Hoggan

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen werden die Leser ersucht, sich an President Joel Shacker unter der Telefonnummer 604.423.4733 oder per E-Mail an IR@motaventuresco.com oder www.motaventuresco.com zu wenden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich der erwarteten Entwicklung von Produkten unter der Marke First Class CBD; seiner Pläne, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden; seiner Pläne, Cannabis zu kultivieren und zu extrahieren, um CBD- und hochwertige CBD-Mehrwertprodukte in Lateinamerika für den Vertrieb im In- und Ausland herzustellen. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die die Möglichkeit eröffnen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören u.a. die Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51361

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51361&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA61972E1051

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.