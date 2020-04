IRW-News: Mota Ventures Corp. : Mota Ventures meldet für März 2020 starkes Umsatzwachstum

IRW-PRESS: Mota Ventures Corp. : Mota Ventures meldet für März 2020 starkes Umsatzwachstum

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA (18. April 2020) - Mota Ventures Corp. (CSE:

FWB: 1WZ:GR OTC: PEMTF) (das Unternehmen) gibt mit großer Freude bekannt, dass das Unternehmen mit seiner Marke First Class CBD im Monat März 2020 einen Umsatz in Höhe von 4.290.000 CAD bei gleichzeitigen Ausgaben in Höhe von 4.240.000 CAD verbuchen konnte. Zu den Ausgaben für Kundenakquise im März 2020 zählen unter anderem auch einmalige Kosten in Höhe von rund 1.160.000 CAD in Zusammenhang mit der Einführung der neuen Produktlinie Immune Support und weiterer CBD-Produkte. Die Produktlinie Immune Support erzielte weitere Zuwächse und trug dazu bei, dass die Marke First Class im Monat März 20.959 neue Kunden begrüßen konnte. Die 100 % natürlichen Immunity-Produkte enthalten eine Mischung aus 100 % reinen ätherischen Ölen von Zimtblättern, Zitrone, Nelke, Limette, Eukalyptus globulus, Rosmarin, Pfefferminze, Grüne Minze und Oregano. Zusätzlich hat das Unternehmen ein Immun-CBD-Öl sowie einen Fruchtgummi aus Holunderblütenextrakt auf den Markt gebracht. Das neue Immun-CBD-Produkt enthält CBD, B3, B12, Vitamin C und Zink. Mit den Umsätzen im März 2020 konnte im Vergleich zu den Einnahmen in Höhe von 1.280.000 CAD in der Vergleichsperiode des Vorjahres eine Steigerung um 235 % erzielt werden.

Das Unternehmen hat in der ersten Aprilwoche 2020 zudem mit Natures Exclusive CBD eine neue Marke auf den Markt gebracht. Die Marke Natures Exclusive CBD bietet ein breites Produktsortiment bestehend aus dem neuen Immun-CBD-Öl, Fruchtgummis mit Holunderblütenextrakt, Bonbons mit CBD-Öl, CBD-Fruchtgummis, einer schmerzlindernden CBD-Creme, einem CBD-Hautserum sowie CBD-Kaffee.

First Class bietet eine CBD-Hanföl-Formulierung, die den Anwendern alle therapeutischen Vorteile zukommen lässt, die Hanf bieten soll. Das in den Produkten verwendete Hanföl wird aus in den Vereinigten Staaten angebautem und geerntetem Hanf gewonnen. Der Extraktionsprozess ist so ausgelegt, dass alle vorteilhaften Eigenschaften, die Hanf bieten soll, erhalten bleiben. First Class bietet eine Reihe von Produkten, zu denen CBD-Öltropfen, CBD-Gummibärchen, CBD-Schmerzlinderungscreme, CBD-Hautserum und CBD-Kaffee gehören. First Class plant für den Rest des Jahres 2020 ein weiteres starkes Wachstum in den USA sowie eine Expansion in den europäischen Markt.

Ich bin mit der Performance unseres Unternehmens im Monat März 2020 - einem Monat, in dem die Welt und die Wirtschaft mit unermesslichen Herausforderungen konfrontiert waren - wirklich sehr zufrieden. Dass wir erfolgreich Innovationen entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen konnten, ist ein perfektes Beispiel für unseren großen Wettbewerbsvorteil und unsere Führungsrolle im Internethandel.

Wir gehen davon aus, dass uns unsere Investitionen in die Forcierung der Kundenakquise von Februar bis März, darunter auch einmalige Kosten in Höhe von 1.160.000 CAD, langfristig beträchtliche Umsatzzuwächse bescheren werden. Und wir hoffen, dass wir damit auch unsere Gewinne in den kommenden Monaten steigern können, meint Ryan Hoggan, CEO des Unternehmens.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Zahlen zu den Einnahmen, Ausgaben und Margen aus dem Verkauf der Produkte von First Class CBD nicht im Rahmen eines Audits geprüft wurden und auf Berechnungen der Unternehmensführung basieren. Nach Überprüfung dieser Zahlen im Rahmen eines Audits könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in dieser Pressemeldung beschrieben wurden. Die angegebenen Zahlen wurden von US-Dollar in kanadische Dollar umgewandelt; dabei wurde der monatliche Durchschnittswechselkurs der Bank of Canada herangezogen (1,00 USD : 1,3953 CAD für März 2020 und 1,00 USD : 1,3368 CAD für März 2019).

Über Mota Ventures Corp.

Mota Ventures ist ein etabliertes E-Commerce-Unternehmen, das Verbrauchern in den Vereinigten Staaten und Europa direkt ein breites Spektrum von CBD-Produkten anbietet. In den Vereinigten Staaten verkauft das Unternehmen über seine Marken First Class CBD und Natures Exclusive CBD-Hanföl-Rezepturen, die aus in den USA angebautem Hanf gewonnen und formuliert wurden. In Europa werden die preisgekrönten 100 % biologischen CBD-Öle und Kosmetika seiner Marke Sativida in Spanien, Portugal, Österreich, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich vertrieben. Mota Ventures strebt auch den Erwerb von umsatzgenerierenden CBD-Marken und Betrieben in Europa und in Nordamerika an, um ein internationales Vertriebsnetz für CBD-Produkte aufzubauen. Die kostengünstige Produktion, gepaart mit internationalen, direkt an den Kunden gerichteten Vertriebskanälen, wird die Grundlage für den Erfolg von Mota Ventures darstellen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

MOTA VENTURES CORP.

Ryan Hoggan

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen werden die Leser ersucht, sich an President Joel Shacker unter der Telefonnummer 604.423.4733 oder per E-Mail an IR@motaventuresco.com oder www.motaventuresco.com zu wenden.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statement

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich der Umsätze, die mit der First Class CBD-Marke erzielt werden, der Einführung neuer Produkte unter der First Class CBD-Marke, seine Pläne, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden, seine Pläne, Cannabis zu kultivieren und zu extrahieren, um CBD- und hochwertige CBD-Mehrwertprodukte in Lateinamerika für den Vertrieb im In- und Ausland herzustellen, und seine Pläne, umsatzproduzierende CBD-Marken und Betriebe in Europa und Nordamerika zu erwerben. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die die Möglichkeit eröffnen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören u.a. die Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

