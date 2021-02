IRW-News: Mountain Valley MD Holdings Inc. : Mountain Valley MD bestätigt Quicksome-Lizenzabkommen und erste Umsätze

IRW-PRESS: Mountain Valley MD Holdings Inc. : Mountain Valley MD bestätigt Quicksome-Lizenzabkommen und erste Umsätze

Toronto (Ontario), 25. Februar 2021. Mountain Valley MD Holdings Inc. (CSE: MVMD, FRA: 20MP, OTCQB: MVMDF) (MVMD oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Mountain Valley MD Inc. (Mountain Valley) ein Handelslizenzabkommen mit Circadian Wellness Corp. (Circadian), einem Privatunternehmen aus Ontario, dessen Hauptaugenmerk auf die boomende globale Pilzindustrie gerichtet ist, finalisiert und unterzeichnet hat.

Das Lizenzabkommen mit Circadian basiert auf der Anwendung der Quicksome-Technologie von MVMD auf Pilznutrazeutika für laufende Produktlizenzgebühren und eine erste Zahlung in Höhe von 250.000 kanadischen Dollar, die sich aus 200.000 kanadischen Dollar in bar sowie 50.000 kanadischen Dollar in Form von Aktien von Circadian zusammensetzt. Die Einnahmen aus der ersten Zahlung werden für die Formulierungs-, Produktentwicklungs- und Musterentwicklungsarbeiten verwendet werden und stellen die ersten Umsätze des Unternehmens dar.

MVMD hat eng mit Circadian an eigenen Formulierungen für mit Pilzen angereicherte Produkte gearbeitet, die mit der Quicksome-Technologie des Unternehmens für getrocknete Liposomen eine beträchtliche Steigerung der allgemeinen Wirksamkeit der Moleküle erzielten, die bei einer Vielzahl an schnelllöslichen oralen Produkten angewendet wurde. Circadian finalisiert seine Produktpläne und die Markteinführungsstrategie für eine breite Palette an natürlich gewonnenen Pilzprodukten, die zunächst in Nordamerika vertrieben und in zukünftigen Phasen weltweit erweitert werden sollen.

Die Integration der Quicksome-Technologie von Mountain Valley MD in unsere einzigartigen Pilzproduktformulierungen hat es uns ermöglicht, eine Produktlinie zu kreieren, die unserer Auffassung nach in ihrer Wirksamkeit auf dem Markt unübertroffen sein wird, sagte Dr. Sanjeev Goel, Chief Medical Officer von Circadian Wellness und Founder von Peak Human Labs. Die ersten Verbrauchertests mit unseren Energie- und Schlafprodukten waren äußerst erfolgreich. Die Präzision dieser Verabreichungstechnologie ermöglicht es uns, das Geschäft mit funktionalen Pilzen zu erweitern und gleichzeitig eine führende Position im aufstrebenden psychedelischen Bereich einzunehmen.

Circadian ist eine privat geführte Gesellschaft mit Sitz in Ontario, die sich der Züchtung und Extraktion von Pilzen sowie der klinischen Forschung und Entwicklung widmet und Produkte und Einrichtungen für Gesundheit und Wellness für Endverbraucher anbietet (www.circadianwellness.com).

Da wir uns darauf konzentrieren, unseren globalen Partnern in den Bereichen Nutrazeutika, Impfstoffe und Pharmazeutika beispiellose Produkt- und Marktvorteile zu verschaffen, sind wir davon überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit Circadian Wellness ideal für unser Wertangebot im gesamten Gesundheits- und Wellnessbereich ist, erklärte Dennis Hancock, President und CEO von Mountain Valley MD. Dieses Eindringen in die schnell wachsende Pilzindustrie, das zeitlich mit der Erweiterung der Analystenberichte über die zahlreichen wissenschaftlichen Vorteile von Pilzen für die menschliche Gesundheit zusammenfällt, sollte für den Geschäftsplan von Mountain Valley MD von Bedeutung sein.

Unsere Fähigkeit, die Bioverfügbarkeit durch bequeme und einfach anzuwendende, schnelllösliche orale Verabreichungsformate zu erhöhen, bietet zahlreiche Produktvorteile, von denen wir glauben, dass sie die Wellnessprodukte von Circadian auf dem schnell wachsenden Pilzmarkt als beste Wahl für die Verbraucher positionieren werden, sagte Mike Farber, Director of Life Sciences von Mountain Valley MD.

ÜBER MOUNTAIN VALLEY MD HOLDINGS INC.

Mountain Valley MD ist mit dem Aufbau einer erstklassigen Biotechnologie- und Biowissenschaftsorganisation beschäftigt, in der sich alles um die Implementierung der patentierten Quicksome-Arzneimittelformulierungs- und Verabreichungstechnologien für die orale Anwendung und die Quicksol-Solubilisierungstechnologie für makrozyklische Laktone dreht. Ziel ist die Innovation branchenführender Produkte, die weltweit nachgefragt werden.

Die von MVMD entwickelte Lösung zur Verabreichung von Quicksome-Formulierungen mit einer rasch einsetzenden Wirkung, hohen Bioverfügbarkeit, geringen Variabilität und präzisen Dosierung ist das Kernstück des Unternehmenserfolgs in den wichtigsten Produktkategorien des Gesundheits- und Wellnesssektors. Im Einklang mit der Vision von MVMD, Menschen dabei zu helfen, das Beste aus ihrem Leben zu machen, kommen die Quicksome-und Quicksol-Technologien sowohl im Rahmen der bahnbrechenden Forschungsarbeiten zur fortschrittlichen Verabreichung von Impfstoffen und Pharmazeutika als auch in der Entwicklung von Produkten zur Schmerzbekämpfung, zum Gewichtsverlust, zur Energieversorgung, zur Konzentrationssteigerung, zur Förderung eines gesunden Schlafs, zur Bekämpfung von Angstzuständen etc. zum Einsatz.

Bei der patentierten Quicksome-Desikkationstechnologie werden moderne Liposomen und andere stabilisierende Moleküle verwendet, um aktive Wirkstoffe zu verkapseln und zu hochwirksamen Produktformaten für die orale Anwendung umzuwandeln. Das Ergebnis ist eine neue Generation von Produktformulierungen, die in der Lage sind, Impfstoffe, Arzneimittel und Nutrazeutika rascher und effektiver in den Körper einzuschleusen, damit diese ihre Wirkung besser entfalten können und exakter dosierbar sind.

Die patentierte Quicksol-Solubilisierungstechnologie des Unternehmens umfasst alle hochgradig solubilisierten makrozyklischen Laktone (einschließlich die Arzneimittel Ivermectin und Selamectin). Die Solubilisierungstechnologie, die MVMD auf das Arzneimittel Ivermectin anwendet, ist die einzige ihrer Art weltweit, bei der ausschließlich von der US Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Hilfsstoffe verwendet werden. Wegen ihrer geringen Viskosität ist sie ein führender Kandidat für Injektionen und sublinguale Anwendungen beim Menschen sowie für eine deutlich breitere Anwendung in der Tierhaltung und bei Haustieren.

Nähere Informationen zum Unternehmen sowie Kontaktadressen finden Sie unter www.mountainvalleymd.com.

Quelle: Mountain Valley MD Holdings Inc.

ÜBER CIRCADIAN WELLNESS CORP.

Den Geschäftsschwerpunkt von Circadian Wellness Corp. bilden der Anbau und die Extraktion von Pilzen, die klinische Forschung und Entwicklung, sowie Produkte und Einrichtungen für Gesundheit und Wellness für Endverbraucher. Circadian Wellness ist der Ansicht, dass natürliche Heilung darin besteht, dass wir aktiv Einfluss darauf nehmen, welche Stoffe in unseren Körper gelangen. Nähere Informationen zum Unternehmen und dessen Ansprechpartner finden Sie unter www.circadianwellness.com.

QUELLE: Circadian Wellness Corp.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden.

Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden.

Das Unternehmen macht zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem in Bezug auf die Lizenzvereinbarung zwischen Mountain Valley und Circadian, einschließlich der Zahlung der damit verbundenen fälligen Gelder, der Verwendung der zu zahlenden Gelder, des Geschäftsplans der beiden Unternehmen und der damit verbundenen Auswirkungen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

