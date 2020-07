IRW-News: Mountain Valley MD Holdings Inc. : Mountain Valley MD Holdings Inc. stellt Update zum Jahresabschluss bereit

IRW-PRESS: Mountain Valley MD Holdings Inc. : Mountain Valley MD Holdings Inc. stellt Update zum Jahresabschluss bereit

VANCOUVER (B.C.), 28. Juli 2020. Mountain Valley MD Holdings Inc. (das Unternehmen oder MVMD) (CSE: MVMD) (FWB:20MP) informiert über den aktuellen Stand der Veröffentlichung seines Jahresabschlusses für das Jahr, das am 31. März 2020 endete, (der Jahresabschluss) und des dazugehörigen Lageberichts (Managements Discussion and Analysis, die MD&A) sowie der damit verbundenen CEO- und CFO-Zertifizierungen (zusammen mit dem Geschäftsbericht und der MD&A die Jahresunterlagen).

Am 20. Mai 2020 teilte die kanadische Wertpapieraufsichtsbehörde, die Canadian Securities Administrators (die CSA), mit, dass die Wertpapieraufsichtsbehörden infolge der COVID-19-Pandemie eine koordinierte Befreiung von der Einreichungsfrist gewähren werden, die eine 45-tägige Fristverlängerung für bestimmte regelmäßig vorzulegende Unterlagen vorsieht, die im Zeitraum von 2. Juni 2020 bis 31. August 2020 eingereicht hätten werden müssen. Dementsprechend hat die British Columbia Securities Commission (die BCSC) die Vorschrift BC Instrument 51-517 - Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements (BCI 51-517) erlassen.

Infolge der Verzögerungen, die das Unternehmen aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit seiner Wirtschaftsprüfer und bestimmter Mitarbeiter, die für das Auditverfahren wichtig sind, im Rahmen des Auditverfahrens erfahren hat, wird das Unternehmen BCI 51-517 (und vergleichbare Gesetze in Alberta und Ontario) in Anspruch nehmen.

Das Unternehmen geht davon aus, die Jahresunterlagen bis spätestens 11. September 2020 fertigstellen zu können. Aufgrund der Verzögerungen bei den Jahresunterlagen beabsichtigt das Unternehmen auch, die Einreichung seines Zwischenabschlusses und der dazugehörigen MD&A für das Quartal zum 30. Juni 2020 (die Zwischenunterlagen) bis spätestens zum 13. Oktober 2020 zu verschieben.

Abgesehen von Informationen, die in Pressemeldungen des Unternehmens bekannt gegeben wurden, gab es seit dem Datum, an dem der letzte Abschluss des Unternehmens eingereicht wurde, keine wesentlichen geschäftlichen Entwicklungen.

Das Unternehmen bestätigt, dass sein Management und andere Insider bis zum Beginn des zweiten Handelstages nach der Einreichung der Zwischenunterlagen einer Handelssperre für Insider unterliegen, die den Grundsätzen in Abschnitt 9 der National Policy 11-207 - Failure-to-File Cease Trade Orders and Revocations in Multiple Jurisdictions entspricht.

ÜBER MOUNTAIN VALLEY MD HOLDINGS INC.

Mountain Valley MD ist mit dem Aufbau einer erstklassigen Gesundheits- und Wellnessorganisation beschäftigt, bei der sich alles um die Implementierung der patentierten Quicksome-Arzneimittelformulierungs- und Verabreichungstechnologien für die orale Anwendung dreht. Ziel ist die Innovation branchenführender Produkte, die weltweit nachgefragt werden.

Die von MVMD entwickelte Lösung zur Verabreichung von Quicksome-Formulierungen mit rasch einsetzender Wirkung, hoher Bioverfügbarkeit, geringer Variabilität und präziser Dosierung ist das Kernstück des Unternehmenserfolgs in den wichtigsten Produktkategorien des Gesundheits- und Wellnesssektors. Im Einklang mit der Vision von MVMD, Menschen dabei zu helfen, das Beste aus ihrem Leben zu machen, kommt die Quicksome-Technologie sowohl im Rahmen der bahnbrechenden Forschungsarbeiten zur oralen Verabreichung von Impfstoffen und Pharmazeutika als auch in der Entwicklung von Produkten zur Schmerzbekämpfung, zum Gewichtsverlust, zur Energieversorgung, zur Konzentrationssteigerung, zur Förderung eines gesunden Schlafs, zur Bekämpfung von Angstzuständen etc. zum Einsatz.

Bei der patentierten Quicksome-Desikkationstechnologie werden moderne Liposomen und andere stabilisierende Moleküle verwendet, um aktive Wirkstoffe zu verkapseln und zu hochwirksamen Produktformaten für die orale Anwendung umzuwandeln. Das Ergebnis ist eine neue Generation von Produktformulierungen, die in der Lage sind, Impfstoffe, Arzneimittel und Nutrazeutika rascher und effektiver in den Körper einzuschleusen, damit diese ihre Wirkung besser entfalten können und exakter dosierbar sind.

MVMD geht davon aus, dass die Quicksome-Aktivierung von Cannabinoidmolekülen für wegweisende Anwendungsbereiche von medizinischem Cannabis den Erfolg des Unternehmens im Gesundheits- und Wellnesssektor weiter beflügeln wird. MVMD konzentriert sich daher bei all seinen nachhaltigen Cannabiswerten auch auf die Forschung und Entwicklung, auf wissenschaftliche Grundlagen des Pflanzenwachstums und auf Produktionsprozesse.

Nähere Informationen zum Unternehmen sowie Kontaktadressen finden Sie unter www.mountainvalleymd.com.

Quelle: Mountain Valley MD Holdings Inc.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens könnten - aufgrund von Behördenentscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, der aktuellen Wirtschaftslage und anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen - erheblich von jenen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Das Unternehmen macht zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einreichung seines Jahres- und Zwischenabschlusses. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen. Es kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Informationen sollten daher mit Vorbehalt betrachtet werden. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht. Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste bzw. zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Bei Nichteinhaltung dieser Einschränkungsbestimmung kann eine Verletzung der US-Wertpapiergesetze entstehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dennis Hancock

President & Chief Executive Officer

Mountain Valley MD Holdings Inc.

Tel: 647-725-9755

E-Mail: dennis@mountainvalleymd.com

www.mountainvalleymd.com

