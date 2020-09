IRW-PRESS: Mydecine Innovations Group Inc.: Mydecine Innovations Group, Inc. gründet Sonderausschuss für die Ausgliederung von Vermögenswerten in den USA

DENVER, 15. September 2020 -- Mydecine Innovations Group Inc. (CSE:MYCO) (OTC:MYCOF) (FWB:0NFA) (Mydecine oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Sonderausschuss zur Bewertung einer Reihe von Optionen zur Steigerung des Unternehmenswertes einberufen hat.

Im Rahmen der behandelten Themen wird sich der Sonderausschuss unter anderem auch mit einer möglichen Ausgliederung bestimmter Vermögenswerte des Unternehmens befassen. Derzeit besitzt und betreibt das Unternehmen in den Vereinigten Staaten eine Reihe von Wachstumsprojekten im THC-Cannabis- und Hanf-CBD-Sektor sowie im Vertrieb. Diese werden derzeit evaluiert und die Möglichkeit ihrer Ausgliederung im Hinblick auf Mydecines Assets ohne Bezug zu Pilzen bewertet. Die aktuellen Aktionäre würden automatisch Aktien des ausgegliederten Unternehmens erhalten.

Wir suchen laufend nach Möglichkeiten, um unseren Unternehmenswert zu steigern. Unser Unternehmen ist unglaublich rasch gewachsen und konnte sich in kürzester Zeit als Marktführer für funktionelle Pilze und psychedelische Arzneimittel positionieren, meint Joshua Bartch, Chief Executive Officer von Mydecine. Allerdings verfügt das Unternehmen über eine Reihe von hochwertigen Assets, die möglicherweise für das Unternehmen einen größeren Wert erzielen könnten, wenn sie in eine eigene fokussiertere Geschäftseinheit ausgegliedert würden. Wir prüfen derzeit eine Reihe von möglichen Optionen und Partnern, um dieses Ziel zu erreichen.

Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen in dieser Sache auf dem Laufenden halten.

Über Mydecine Innovations Group Inc.

Mydecine Innovations Group ist eine börsennotierte Life-Science-Muttergesellschaft, die sich der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln nach dem Adaptive Pathways-Prinzip, von natürlichen Gesundheitsprodukten und von digitalen Gesundheitslösungen auf Basis von Pilzen widmet. Die erfahrenen und bereichsübergreifenden Teams von Mydecine verfügen über dynamische Fertigkeiten, die sie zur Beaufsichtigung sämtlicher Bereiche der Medikamentenentwicklung befähigen; dazu zählen die Synthese, die Genforschung, der Import/Export, die Entwicklung von Verabreichungssystemen, die Durchführung von klinischen Studien sowie die Vermarktung und der Vertrieb von Produkten. Dank seiner strategischen Partnerschaften mit wissenschaftlichen, medizinischen, militärischen und klinischen Organisationen konnte sich Mydecine als Vorreiter auf dem Gebiet der aus natürlichen Pilzen gewonnenen Psychedelika, Therapielösungen und Vitalitätsprodukten auf Basis von Pilzen (fungtional) positionieren. Die in unserem Portfolio vereinten Firmen Mydecine Health Sciences, Mindleap Health und NeuroPharm sind darauf spezialisiert, innovative und effektive Lösungen anzubieten, die Millionen von Menschen ein gesünderes Leben ermöglichen.

Für weitere Informationen über Mydecine Innovations Group Inc. besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.mydecine.com.

Für das Board of Directors:

Joshua Bartch, Chief Executive Officer

contact@mydecineinc.com

Corp Communication:

Charles Lee, Investor Relations

corp@mydecineinc.com

+1 (250) 488-6728

Public Relations:

Cynthia Salarizadeh, Public Relations

pr@mydecineinc.com

Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Meldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit bzw. Genauigkeit des Inhalts dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Verfügbarkeit und Kontinuität der Finanzierung, die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum angemessen zu schützen und durchzusetzen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zur kommerziellen Produktion zu bringen, den anhaltenden Wachstum der globalen adaptiven patientenorientierten Medizin, die natürlichen Gesundheitsprodukte und die digitalen Gesundheitsindustrien sowie die Risiken, die der stark regulierte und wettbewerbsorientierte Markt bezüglich Entwicklung, Produktion, Verkauf und Verwendung der Produkte des Unternehmens darstellt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und das Unternehmen vermittelt auch keine Wertpapierkäufe in Rechtssystemen, in denen der Kauf, das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wäre. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Diese Wertpapiere wurden bzw. werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung noch gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Bürger nicht verkauft oder angeboten werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung vorliegt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53406

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53406&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA62848R1064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.