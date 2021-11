IRW-PRESS: Mydecine Innovations Group Inc.: Mydecine meldet Geschäftsergebnis für das dritte Quartal 2021 und informiert über die aktuelle Geschäftslage

Einleitung einer klinischen Phase-II/III-Studie zur Raucherentwöhnung in Kooperation mit der Johns Hopkins University (JHU) steht bevor

Mit der JHU wurde ein Fünf-Jahres-Forschungsvertrag unterzeichnet, um die Forschung von Mydecine an mehreren Molekülen für verschiedene Indikationen voranzutreiben

DENVER - 16. November 2021 - Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC: MYCOF) (FWB: 0NFA) (Mydecine oder das Unternehmen), ein auf Biotechnologie und digitale Technologien spezialisiertes Unternehmen, das die Behandlung von psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen transformieren will, hat heute sein Geschäftsergebnis für das am 30. September 2021 endende 3. Quartal veröffentlicht und über die aktuelle Geschäftslage berichtet.

Im dritten Quartal 2021 haben wir mit der Johns Hopkins University School of Medicine, einem der erfahrensten Universitätsinstitute in der Durchführung klinischer Forschungsstudien zur therapeutischen Anwendung von Psychedelika, einen Fünf-Jahres-Forschungsvertrag unterzeichnet. In Zusammenarbeit mit der JHU erzielen wir mit einem unserer Leitkandidaten, MYCO-001, derzeit rasche Fortschritte in der klinischen Forschung, einerseits mit der bevorstehenden lückenlosen klinischen Phase-II/III-Studie zur Raucherentwöhnung und andererseits mit der von der NIDA geförderten Studie zur Raucherentwöhnung, bei der MYCO-001 zum Einsatz kommt. Zum ersten Mal seit über 50 Jahren finanziert die US-Regierung hier eine Studie zu einem psychedelischen Wirkstoff für therapeutische Zwecke, erklärt Joshua Bartch, CEO von Mydecine. Im Zuge der Vorbereitungen auf den Start dieser Studien sind Anfang 2022 erste Gespräche mit der FDA im Hinblick auf die Zulassung eines neuen Prüfpräparats (Pre-Investigational New Drug Application [Pre-IND] Meetings) geplant. Dies ist ein weiterer Schritt, um wirksamere Therapien auf den Markt zu bringen, die dabei helfen, den derzeit ungedeckten medizinischen Versorgungsbedarf bei psychischen Störungen und Suchterkrankungen zu decken.

Geschäftliche Höhepunkte während und nach dem dritten Quartal 2021

Klinische Studien

- Vorbereitungen auf die Bereitstellung des führenden Wirkstoffkandidaten MYCO-001 für eine von der NIDA finanzierte Studie zur Raucherentwöhnung an der JHU mit mehreren Studienstandorten unter der Leitung von Dr. Matthew Johnson.

- Ankündigung des bevorstehenden Beginns einer lückenlosen klinischen Phase-II/III-Studie zur Raucherentwöhnung, in der die wissenschaftlichen Hintergründe und die Wirksamkeit von MYCO-001 untersucht werden.

- Unterzeichnung eines Fünf-Jahres-Forschungsvertrags mit der JHU School of Medicine zur Weiterentwicklung klinischer Studien und Erforschung einer Reihe von Molekülen und Medikamenten für den Einsatz bei verschiedenen Indikationen.

Portfolio des geistigen Eigentums (IP)

- Einreichung einer finalen Patentanmeldung für MYCO-003 beim Patentamt der Vereinigten Staaten (USPTO) und bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO). Das Arzneimittel wird für eine bessere Behandlung von Angstzuständen und posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) entwickelt.

- Anmeldung eines neuen Patents für MDMA-ähnliche Substanzen und Ausbau des soliden Portfolios an neuen Wirkstoffen, nachdem die Food and Drug Administration (FDA) der MDMA-gestützten Psychotherapie den Status einer bahnbrechenden Therapie (Breakthrough Therapy) zuerkannt hat.

- Einreichung eines Technologiepatents, das die Herstellung von Formulierungen unter Einsatz der Nanoemulsionstechnologie ermöglicht. Ziel ist die Verbesserung, Stabilisierung und Reproduzierbarkeit der Eigenschaften von Inhaltsstoffen aus der traditionellen Medizin. Das Patent deckt Formulierungen ab, die von der FDA allgemein als sicher eingestuft werden (GRAS-Zertifizierung).

- Erfolgreiche Synthese eines neuen Psilocin-Analogons mit verbesserten pharmazeutischen Eigenschaften, mit dem das Unternehmen sein Portfolio an zum Patent angemeldeten Tryptaminen erweitert.

Technologie

- Einführung von Mindleap 2.0, einer neuen Version der firmeneigenen virtuellen Gesundheitsplattform, die durch eine verbesserte Infrastruktur, eine bessere Nutzererfahrung und einen erweiterten Content überzeugt. Bei der Version 2.0 wird auch verstärkt der Schwerpunkt auf die bewusste und vertrauenswürdige Einbindung von Psychedelika in den breiteren Kontext der psychischen Gesundheitsvorsorge gelegt.

- Fortlaufende Entwicklung eines KI-gesteuerten Programms zur Entdeckung von Wirkstoffen, bei dem Milliarden neuer Arzneimittelkandidaten gescreent und im Hinblick auf ihre Fähigkeit, die Aktivität der mit Psychedelika assoziierten Targets (Biomoleküle) zu modulieren, gefiltert werden.

Zum Unternehmen

- Abschluss der Transaktion zur Ausgliederung der Firma ALT House Cannabis Inc., die nun die Cannabis-Aktiva des Unternehmens in den USA verwaltet, damit sich das Team von Mydecine Innovations Group auf das Kerngeschäft der Arzneimittelentwicklung konzentrieren kann.

Geschäftsergebnis für das dritte Quartal 2021

Nettoverlust: Der den Stammaktionären zurechenbare Nettoverlust belief sich im dritten Quartal 2021 auf 4,5 Mio. Dollar, was einem den Stammaktionären zurechenbaren unverwässerten und verwässerten Verlust pro Aktie in Höhe von 0,02 Dollar entspricht. Der Vergleichswert im dritten Quartal 2020: ein den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust in Höhe von 17,4 Mio. Dollar bzw. ein den Stammaktionären zurechenbarer unverwässerter und verwässerter Verlust pro Aktie von 0,11 Dollar.

Kassenstand: Per 30. September 2021 verfügte das Unternehmen über Barmittel und Baräquivalente in Höhe von 1,6 Mio. Dollar.

Über Mydecine Innovations Group

Die Mydecine Innovations Group (NEO:MYCO) (OTC:MYCOF) (FWB:0NFA) ist ein Biotechnologie- und Digitaltechnologieunternehmen, das innovative neuartige Therapeutika der ersten und zweiten Generation zur Behandlung psychischer Krankheiten und Suchterkrankungen durch erstklassige Technologie- und Arzneimittelentwicklungsinfrastruktur entwickelt. Mydecine Innovations Group wurde 2020 mit dem Leitgedanken gegründet, dass im Bereich der psychischen Gesundheit und der therapeutischen Behandlung ein erheblicher ungedeckter Bedarf und ein Mangel an Innovationen vorherrschen. Mydecine Innovations Group widmet sich der effizienten Entwicklung von innovativen Therapeutika zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS), Depressionen, Angstzuständen, Suchtkrankheiten und anderen psychischen Störungen. Im Geschäftsmodell des Unternehmens werden klinische Studien und Datenergebnisse, Technologie, wissenschaftliche und regulatorische Expertise mit einem Schwerpunkt auf Therapien auf Psychedelika-Basis kombiniert, die von neuartigen Wirkstoffen mit differenziertem therapeutischem Potenzial untermauert sind. Durch die Zusammenarbeit mit einigen der weltweit führenden Experten, die sich allesamt durch die Einhaltung der Best Practices auszeichnen, will Mydecine Innovations Group die Entwicklung neuer Medikamente über ihre Plattformen auf verantwortungsvolle Weise beschleunigen, um psychische Störungen wirksam zu behandeln und schließlich die Art und Weise, wie wir diese betrachten, zu verändern. Die Zielvorstellung von Mydecine Innovations Group besteht darin, die derzeitige Lücke zwischen dem aktuellen Versorgungsangebot des Gesundheitswesens für psychische Erkrankungen und den Bedürfnissen der Patienten zu schließen. Der Hauptsitz von Mydecine Innovations Group befindet sich in Denver (Colorado, USA); das Unternehmen betreibt auch eine internationale Niederlassung in Leiden (Niederlande).

Mehr erfahren können Sie unter https://www.mydecine.com und folgen Sie uns auch auf Twitter und LinkedIn.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Medienkontakte

Anne Donohoe / Nick Opich

KCSA Strategic Communications

myco@kcsa.com

1-212-896-1265 / 1-212-896-1206

Kontakt für Anleger

Charles Lee, Investor Relations

corp@mydecineinc.com

1-720-277-9879

Allison Soss / Erika Kay

KCSA Strategic Communications

myco@kcsa.com

1-212-896-1267

Für das Board of Directors:

Joshua Bartch, Chief Executive Officer

contact@mydecineinc.com

Für weitere Informationen über Mydecine Innovations Group Inc. besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.mydecine.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Zukunftsgerichtete Informationen können oft, aber nicht immer an der Verwendung von Wörtern wie erwarten, beabsichtigen, annehmen, glauben oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Worte und Begriffe erkannt werden oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken in Bezug auf die COVID-19-Pandemie, die Verfügbarkeit und Kontinuität der Finanzierung, die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum angemessen zu schützen und durchzusetzen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zur kommerziellen Produktion zu bringen, den anhaltenden Wachstum der globalen adaptiven patientenorientierten Medizin, die natürlichen Gesundheitsprodukte und die digitalen Gesundheitsindustrien sowie die Risiken, die der stark regulierte und wettbewerbsorientierte Markt bezüglich Entwicklung, Produktion, Verkauf und Verwendung der Produkte des Unternehmens darstellt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

MYDECINE INNOVATIONS GROUP INC

VERKÜRZTE KONZERNZWISCHENBILANZ

NICHT TESTIERT

(IN KANADISCHEM DOLLAR ANGEGEBEN)

per 30. 31.

September Dezember

2021 2020

(

$ testiert)

$

Aktuelles Vermögen

Barbestand 1.593.516 2.190.702

Miet- und sonstige 135.674 27.746

Forderungen

Lagerbestand 41.268 47.262

Umsatzsteuerforderung 73.632 13.734

Vorauszahlungen und 3.782.180 216.003

Anzahlungen

Gesamtes Umlaufvermögen 5.626.270 2.495.447

Langfristige Vermögenswerte

Vorauszahlungen und Anzahlun 1.922.559 -

gen

Beteiligung an Joint 158.432 303.982

Ventures

Schuldscheinforderung 327.536 316.110

Beteiligungen an 233.579 4.481.988

verbundenen Unternehmen

Nutzungsrecht an 154.347 223.645

Vermögenswerten

Anlageobjekte 1.419.347 1.418.345

Sachanlagen und Ausrüstung 521.867 291.614

Gesamtvermögen 10.363.9379.531.131

Aktuelle Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus 1.315.927 1.187.486

Lieferungen und Leistungen

sowie

Rückstellungen

Wandelschuldverschreibungen 272.740 2.959.755

Derivative Verbindlichkeiten 837.207 1.586.744

Leasing-Verbindlichkeiten, 76.969 69.329

kurzfristiger

Anteil

Gesamte aktuelle 2.502.843 5.803.314

Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten

Leasing-Verbindlichkeiten, l 94.515 167.118

angfristiger

Anteil

Gesamtverbindlichkeiten 2.597.358 5.970.432

Eigenkapital (Shareholders equ

ity

)

Grundkapital 105.648.7985.298.435

5

Beitragsüberschuss 14.848.38312.734.636

Eigenkapitalanteil der 17.190 254.690

Wandelschuldverschreibungen

Kumulierter sonstiger (449.317) (444.803)

Verlust

Defizit (112.298.4(94.282.259

72) )

Eigenkapital, gesamt 7.766.579 3.560.699

Verbindlichkeiten und 10.363.9379.531.131

Eigenkapital,

gesamt

MYDECINE INNOVATIONS GROUP INC.

VERKÜRZTER KONZERNZWISCHENABSCHLUSS - VERLUST & GESAMTVERLUST

NICHT TESTIERT

(IN KANADISCHEM DOLLAR ANGEGEBEN)

Für die drei Für die neun

Monate Monate

zum zum

30. Sept30. 30. 30.

ember Septem Septemb Septem

2021 ber er ber

2020 2021 2020

Umsätze 73 17.158 21.278 43.391

Selbstkosten (35) (21.153(10.032)(31.829

) )

Bruttomarge 38 (3.995)11.246 11.562

Aufwendungen

Finanzierungskosten 22.995 19.151 146.692 19.151

Unternehmensentwicklung 410.424 325.0382.838.311.099.7

7 28

Amortisierung 47.572 61.886 126.767 128.926

Beratungshonorare 1.617.18461.6233.835.201.744.0

4 7 09

Honorare für 454.215 186.5201.286.72367.622

Direktoren und 3

Führungskräfte

Wechselkursverlust (65.862)(21.233249.746 (158.01

(-gewinn) ) 4)

Versicherung 171.704 - 324.927 -

Büro und sonstiges 427.486 113.441648.961 170.235

Anteil der Verluste 28.503 - 136.604 -

(Einnahmen) aus

Beteiligungen an Joint

Ventures

Anteil der (Einnahmen) 45.056 (7.470)86.808 (15.411

aus Beteiligungen an )

verbundenen

Unternehmen

Fachhonorare 179.130 43.255 1.529.59143.088

9

Behörden- und 7.879 12.644 185.791 27.091

Anmeldegebühren

Forschung und 1.265.61433.4082.587.74434.791

Entwicklung 0 0

Gehälter 311.355 - 545.686 -

Aktienbasierte Zahlunge - 3.715.4- 4.725.1

n 21 74

Gesamtaufwendungen (4.923.2(5.343.(14.529.(8.686.

51) 684) 568) 360)

Andere Einnahmen (Ausgaben

)

Veränderung des Zeitwerts 353.612 (740.43575.505 (740.43

von derivativen 4) 4)

Verbindlichkeiten

Wertminderung von - - (4.169.6-

Investition in 16)

verbundene

Unternehmen

Gezahlte Gegenleistung, - (10.645- (10.645

die über dem bei .239) .239)

Akquisition erworbenen

Nettovermögen

liegt

Abschreibung von Inventar - (458.92- (458.92

1) 1)

Andere Einnahmen - 35 - 35

Mieteinnahmen 33.073 45.293 98.539 141.715

Gewinn (Verlust) aus - 21.879 (2.319) 33.304

Schuldentilgung

Gesamte andere Einnahmen 386.685 (11.777(3.497.8(11.669

(Ausgaben) .387) 91) .540)

Nettoverlust im (4.536.5(17.125(18.016.(20.344

Berechnungszeitraum 28) .066) 213) .338)

Anpassung Fremdwährungsumr 44.114 (279.81(4.514) (152.65

echnung 1) 9)

Nettoverlust und (4.492.4(17.404(18.020.(20.496

Gesamtverlust im 14) .877) 727) .997)

Berechnungszeitraum

Nettoverlust pro Aktie - (0,02) (0,11) (0,08) (0,22)

unverwässert und

verwässert

Gewichteter Durchschnitt 240.222.152.596228.662.95.039.

der in Umlauf 065 .239 632 381

befindlichen Aktien -

unverwässert und

verwässert

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62673

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62673&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA62849F1018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.