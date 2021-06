IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One steigt an die Toronto Stock Exchange auf

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One steigt an die Toronto Stock Exchange auf

Vancouver, Kanada (TSX-V: NNO) (OTC-Nasdaq International Designation: NNOMF) (Frankfurt: LBMB).

Nano One® ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren Verfahren zur kostengünstigen und emissionsarmen Herstellung von leistungsstarken Kathodenmaterialien, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Chairman Paul Matysek, CEO Dan Blondal und President John Lando freuen sich berichten zu können, dass Nano One nun die endgültige Genehmigung zur Notierung seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange (TSX) erhalten hat.

Die Aktien von Nano One werden ab morgen Dienstag, dem 8. Juni 2021, unter dem neuen Börsenkürzel NANO an der TSX gehandelt. Der Handel der Aktien an der TSX Venture Exchange wird eingestellt. Die Aktionäre müssen in Zusammenhang mit dem Aufstieg und Listing an der TSX keine eigenen Maßnahmen ergreifen. Die Aktien von Nano One sind weiterhin im OTC-Handel in den USA unter dem Symbol NNOMF handelbar.

Ich möchte der Toronto Stock Exchange dafür danken, sagt Herr Blondal, dass sie uns eine geeignete Plattform zur Verfügung stellt, auf der wir unsere Vision als Technologie-Innovatoren, präsentieren können, die die Art und Weise der Batteriematerialherstellung weltweit verändert. Nano One ist seit seinem Debüt an der TSX Venture Exchange im Jahr 2015 enorm gewachsen und konnte auf dem Weg dorthin zahlreiche Meilensteinen erfolgreich erreichen. Erst vor kurzem wurde das Unternehmen als einer der Top-Performer des 2021 Venture 50-Rankings ausgezeichnet. Der Aufstieg an die prestigeträchtigste und hochrangigste Börse in Kanada wird sicherstellen, dass Nano One sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene ein noch breiteres Publikum erreicht, während wir unsere Geschäfts- und Kommerzialisierungspläne umsetzen."

Über Nano One

Nano One Materials (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren CO2-armen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones One Pot-Prozess, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine Metal to Cathode Active Material (M2CAM)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One erhielt Finanzierung aus verschiedenen Regierungsprogrammen, und das derzeitige Projekt Scaling of Advanced Battery Materials wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

