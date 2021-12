IRW-News: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune Digital Assets startet DeFi-Programm zur Generierung neuer Cashflows

IRW-PRESS: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune Digital Assets startet DeFi-Programm zur Generierung neuer Cashflows

Vancouver (British Columbia), 7. Dezember 2021. Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA, OTC: NPPTF, FWB: 1NW) (Neptune oder das Unternehmen), ein führendes kanadisches Blockchain-Infrastruktur- und Kryptowährungsunternehmen, gibt den Start seines eigenen DeFi-Programms bekannt, das Neptune bahnbrechende Innovationen und einen neuen Cashflow beschert.

Das dezentrale Finanzwesen, besser bekannt als DeFi, bringt traditionelle Finanzprodukte wie Darlehen und Börsen in die Blockchain, ohne dass zentrale Institutionen erforderlich sind, die Gebühren für die Transaktionen erheben. DeFi verwendet Smart Contracts zur Vereinfachung und Sicherung der Transaktionen, die auf dem öffentlichen Blockchain-Register verfügbar sind, was Einzelpersonen ein neues Maß an Transparenz und Kontrolle beschert. Neptune hat seine DeFi-Betriebe offiziell mit einer Reihe von Finanzprodukten gestartet, die nun neue Cashflows für das Unternehmen generieren.

DeFi stellt eine enorme Möglichkeit für Neptune dar, sagte Cale Moodie, CEO von Neptune. Es ermöglicht schnellere und günstigere Finanztransaktionen und -dienstleistungen für Unternehmen und die breite Öffentlichkeit. Dies führt zu effizienten und dezentralen Finanzdienstleistungen, während im Vergleich zu bestehenden, traditionellen Systemen mehr Geld in den Taschen der Kunden bleibt. Wir freuen uns auf die Zukunft von Neptune im Bereich DeFi sowie auf die potenziellen Erträge, die wir generieren können. Dies ist ein erst im Entstehen begriffener Bereich, weshalb wir sorgfältig und methodisch Protokolle ausgewählt haben, denen wir vertrauen und die von nicht anonymen Einzelpersonen und Gruppen betrieben werden, die eine langjährige Erfolgsgeschichte vorweisen können. Obwohl DeFi noch in den Kinderschuhen steckt, erweist sich unser Programm als überaus lukrativ, und wir werden uns in diesem Bereich weiterentwickeln und die Renditen für die Aktionäre maximieren.

Neptune hat mehrere DeFi-Blockchain-Protokolle in sein DeFi-Programm integriert. Fantom und Avalanche sind zwei Beispiele für dezentrale Finanzprotokolle, die von Neptune verwendet werden. Sowohl Fantom als auch Avalanche sind Smart-Contract-fähige Blockchain-Protokolle, deren Schwerpunkt auf einer schnellen Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigen Kosten liegt, weshalb sie ideal für DeFi sind. Neptune wird sein DeFi-Programm weiterhin erforschen, einsetzen und weiterentwickeln - basierend auf unseren eigenen Bewertungstools, um zu ermitteln, welche Projekte in den kommenden Jahren am ehesten erfolgreich sein werden.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets (TSX-V:NDA) ist eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada und ein führender Anbieter von Kryptowährungs- und Blockchain-Infrastrukturunternehmen mit operativen Betriebsaktivitäten im gesamten Ökosystem für digitale Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin-Mining, Proof-of-Stake-Mining, Blockchain-Knoten, dezentralem Finanzwesen (DeFi) und andere zugehörige Blockchain-Technologien.

FÜR DAS BOARD:

Cale Moodie, President & CEO

Neptune Digital Assets Corp.

1-800-545-0941

www.neptunedigitalassets.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe identifiziert werden, wie etwa könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen, vorschlagen oder ähnliche Ausdrücke. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem zukünftige Gewinne und potenzielle Erträge aus dem DeFi-Programm des Unternehmens, der zukünftige Erfolg des DeFi-Programms des Unternehmens und sein Potenzial, die Renditen für die Aktionäre zu maximieren, zukünftige Kryptowährungspreise sowie die zukünftigen Gewinne und Einnahmen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen, die, obwohl sie von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von Beträgen, die noch nicht bestimmbar sind, und Annahmen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, auch wenn sie vom Management als vernünftig erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; die Fähigkeit des Unternehmens zum erfolgreichen Mining von digitalen Währungen; die Möglichkeit, dass die Umsätze des Unternehmens nicht wie zurzeit erwartet oder überhaupt steigen; ein Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; Wettbewerb; der Verlust von Schlüsselpersonal; sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

