IRW-News: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology stellt Führungskraft von großem Zahlungsabwickler ein

IRW-PRESS: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology stellt Führungskraft von großem Zahlungsabwickler ein

Vancouver (British Columbia), 24. März 2020. NetCents Technology Inc. (CSE: NC, Frankfurt: 26N, OTCQB: NTTCF) (NetCents oder das Unternehmen), ein revolutionärer Anbieter von Technologielösungen für Kryptowährungszahlungen, freut sich bekannt zu geben, dass Pat Albright als Senior Vice President of Strategic Development nunmehr dem Team von NetCents angehört.

Zuvor fungierte Herr Albright als Marketing and Business Senior Vice President von Moneris Solutions, dem mit drei Milliarden Transaktionen pro Jahr größten Zahlungsabwickler in Kanada. Herr Albright fungierte auch als Managing Director und Executive Vice President von Nelnet Transaction Solutions, einem an der NYSE notierten US-amerikanischen Zahlungsdienstleistungsunternehmen.

Der Schwerpunkt der Aufgaben von Herrn Albright bei NetCents wird darauf liegen, den Erfolg der aktuellen Wachstumsinitiativen fortzusetzen. Er wird sich auf die Fortsetzung der Wachstumsrate von 40 Prozent bei Kryptowährungstransaktion sowie auf die Einführung und den Vertrieb des von Visa unterstützten Kartenprodukts von NetCents konzentrieren. Das Unternehmen hat hohe Erwartungen!

Ich bin begeistert, Teil des Teams von NetCents zu werden, sagte Pat Albright, SVP Strategic Development von NetCents Technology. Ich sage immer, dass man großes Glück hat, wenn man ein Mal im Geschäftsleben das große Los zieht. Bei NetCents arbeite ich mit einem hochkarätigen Team zusammen, das dieses große Los gezogen hat, und ich freue mich darauf, mein Netzwerk und meine jahrelange Erfahrung im Bereich von Zahlungen zu nutzen, um den Wachstumskurs von NetCents zu beschleunigen.

Herr Albright hat in seiner Karriere bedeutsame Meilensteine gesetzt - sowohl bei Fortune 250-Unternehmen als auch bei Unternehmen im Anfangsstadium. Zu seinen Erfolgen zählt Folgendes:

- In Zusammenarbeit mit MasterCard und Nelnet wurde das erste auf Convenience basierende Preismodell für die Hochschul- und Versicherungsbranche entwickelt und eingeführt.

- Gründung einer neuen Gruppe innerhalb der US-amerikanischen Sparte von Moneris Solutions, die in den ersten 5 Jahren 35 % des gesamten Nettogewinns der Sparte erwirtschaftete

- Erweiterung des bestehenden Geschäfts von Nelnet um 3 neue Bereiche, wodurch innerhalb von 2 Jahren ein kontinuierlicher Umsatzzuwachs von über 100 % erzielt wurde

- Schaffung eines neues Ende-zu-Ende-Marketing- und -Zahlungsangebot für 2 Fortune 500-Unternehmen. Dieses Direktvertriebsprogramm in Kombination mit einem entsprechenden Partnerprogramm führte zu einem Wachstum von über 100 % für die Partner sowie zu einer höheren Profitabilität.

- Leitung eines Joint Ventures für ein großes nordamerikanisches Premium-Finanzunternehmen. Das Endprodukt war ein ganzheitliches Ende-zu-Ende-Daten- und -Zahlungsangebot, das zu einem laufenden Jahresgewinn von über 1,5 Mio. $ führte.

Herr Albright besitzt ein MBA-Diplom von der Kellogg School of Management der Northwestern University, wo er einer von 30 Studenten war, die mit dem Distinguished Student Award ausgezeichnet wurden. Pat besitzt auch ein Bachelor of Science-Diplom in Wirtschaft (Economics) und Geschichte (History) von der University of Wisconsin in Madison.

Ich denke, Investoren werden feststellen, dass es ein vorausschauender Schritt war, jemanden vom Kaliber und der Erfahrung von Herrn Albright einzustellen und ihn damit zu beauftragen, unsere hohen Erwartungen an das Wachstum zu erfüllen, sagte Clayton Moore, CEO von NetCents. Wir beschäftigen uns nun mit der Entwicklung und dem Wachstum zahlreicher Umsatzquellen und jede davon verdient ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, zumal sie allesamt beträchtliche Möglichkeiten bieten. Wir konzentrieren uns darauf, in diesen Geschäftsbereichen proaktiv und nicht reaktiv zu sein und Herr Albright wird jene Sorgfalt und Erfahrung einbringen, die wir benötigen, um Wachstums- und Skalierungsprobleme vorherzusehen, die durch eine rasch wachsende Nutzerbasis in zahlreichen Geschäftsbereichen entstehen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, sagte Herr Moore abschließend.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über Sonja Bakgaard vom Anlegerservice sonja.bakgaard@net-cents.com.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51315

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51315&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64112G1054

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.