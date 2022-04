IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Bohrungen von Newcore Gold bestätigen und erweitern eine neue Entdeckung, durchteufen 1,80 g/t Gold über 27 Meter und 1,67 g/t Gold über 17 Meter im Goldprojekt Enchi in Ghana

Bohrungen in Tokosea, einer neuen Entdeckung in Enchi, durchteufen weitere hochgradige, mächtige, oberflächennahe Goldmineralisierungszonen und erweitern die Mineralisierung entlang des Streichens und in die Tiefe

20. April 2022 - Vancouver, BC - Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, Ergebnisse zu seinem derzeitigen Bohrprogramm über 90.000 Meter im Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) in Ghana, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, bekanntzugeben. Erste Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) im Goldziel Tokosea (Tokosea), die als Teil des ersten Bohrprogramms am Basisziel in Enchi durchgeführt wurden, durchteuften mehrere mächtige, oberflächennahe Goldmineralisierungszonen. Die Bohrergebnisse beinhalten 1,80 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) über 27 Meter (m) ab einer Tiefe von 30 Metern, einschließlich 4,13 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 31 Metern und 1,67 g/t Au über 17 Meter ab einer Tiefe von 131 Metern, einschließlich 18,17 g/t Au über 1 Meter ab einer Tiefe von 131 Metern. Tokosea ist eine neue Greenfield-Entdeckung in Enchi, wo erste Bohrungen starkes Potenzial zur Abgrenzung weiterer Ressourcen über ein Landpaket von 216 km2 in Enchi verdeutlichten.

Highlights aus den ersten Bohrungen in Tokosea

- Bohrungen in Tokosea bestätigten und erweiterten die neue Greenfield-Entdeckung und verdeutlichen starkes Potenzial zur Abgrenzung weiterer Goldressourcen in Enchi:

o Diese Bohrungen wurden als Teil der ersten Entdeckungsbohrungen in Tokosea im Jahr 2022 ausgeführt. Erste Ergebnisse wurden am 7, März 2022 veröffentlicht.

o Die ersten Bohrungen prüften Mineralisierung in einer durchschnittlichen vertikalen Tiefe von nur 75 Metern.

o Tokosea wird an der Oberfläche von einer sechs Kilometer langen und zwei bis drei Kilometer mächtigen Gold-in-Boden-Anomalie umrissen. Bisher wurden erst 56 Bohrlöcher am Ziel ausgeführt, und die starken Ergebnisse verdeutlichen die Möglichkeit eines neuen potenziellen Mineralressourcengebiets in Enchi.

- Bohrungen in Tokosea erweiterten die Goldmineralisierung und durchteuften mehrere Strukturen im oberen Bereich der Sulfide, wie z. B.:

o Bohrloch TORC045 durchteufte mehrere Mineralisierungszonen im gesamten Bohrloch. Nahe der Oberfläche durchteufte das Bohrloch 1,80 g/t Au über 27 Meter ab einer Tiefe von 30 Metern, einschließlich 4,13 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 31 Metern, 3,41 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 38 Metern und 3,76 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 47 Metern. Eine Zone nahe am Ende des Bohrlochs durchteufte 0,93 g/t Au über 15 Meter ab einer Tiefe von 134 Metern, einschließlich 3,22 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 140 Metern.

o Bohrloch TORC032 durchteufte 1,67 g/t Au über 17 Meter ab einer Tiefe von 131 Metern, einschließlich 18,17 g/t Au über 1 Meter ab einer Tiefe von 131 Metern und einer zweiten Zone mit 3,36 g/t Au über 5 Meter ab einer Tiefe von 105 Metern.

- Bohrungen an einer Reihe subparalleler Strukturen durchteufen oberflächennahe Oxidmineralisierung:

o Bohrloch TORC048 durchteufte 0,40 g/t Au über 32 Meter ab der Oberfläche, einschließlich 2,10 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 27 Metern und einer zweiten Zone mit 0,74 g/t Au über 8 Meter ab einer Tiefe von 87 Metern.

o Bohrloch TORC047 durchteufte 1,20 g/t Au über 10 Meter ab der Oberfläche, einschließlich 4,26 g/t Au über 2 Meter ab einer Tiefe von 1 Meter und einer zweiten Zone mit 0,99 g/t Au über 4 Meter ab einer Tiefe von 26 Metern.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erläuterte: Diese Ergebnisse sind eine Fortsetzung der Ergebnisse, die wir im letzten Monat veröffentlichten, und bestätigen und erweitern eine der drei neuen Entdeckungen im Goldprojekt Enchi. Diese Ergebnisse und die neuen Entdeckungen bestätigen das Potenzial zu weiteren Vorkommen in Enchi. Bohrungen in Tokosea grenzten erfolgreich hochgradige, mächtige Mineralisierungszonen nahe der Oberfläche ab. Die Bohrungen am Ziel prüften die Mineralisierung nur bis in eine durchschnittliche vertikale Tiefe von 75 Metern. Wir haben jetzt, nach bisheriger Prüfung nur eines kleinen Teils dieser sechs Kilometer langen Anomalie, Mineralisierung über eine Streichenlänge von 4 Kilometern definiert. Enchis 216 km2 großes Landpaket umfasst 40 Kilometer von Ghanas ergiebiger Scherzone Bibiani, ein Goldgürtel, der mehrere große Multi-Millionen-Unzen-Goldvorkommen beinhaltet. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer systematischen Exploration und die Bestimmung des Potenzials unseres großen Goldprojekts Enchi durch Bohrprüfungen.

Diese Pressemeldung berichtet Ergebnisse aus 30 RC-Bohrlöchern über insgesamt 3.889 Meter (TORC027 bis TORC056), die auf das Goldziel Tokosea ausgerichtet waren. 24 der 30 Bohrlöcher durchteuften Goldmineralisierung. Diese Ergebnisse stammen aus weiteren Prüfungen der ersten 26 RC- Bohrlöcher, die zur Entdeckung in Tokosea führten.

Nachstehend finden Sie ausgewählte Analyseergebnisse der 30 Bohrlöcher des Bohrprogramms, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird:

Tabelle 1: Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen beim Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Zone/LagerVon (m) Bis (m) Länge (m)Au (g/t)

Nr. stätte

TORC045 Tokosea 30,0 57,0 27,0 1,80

einschlie 31,0 34,0 3,0 4,13

ßlich

einschlie 38,0 41,0 3,0 3,41

ßlich

einschlie 47,0 50,0 3,0 3,76

ßlich

und 78,0 86,0 8,0 0,58

und 134,0 149,0 15,0 0,93

einschlie 140,0 143,0 3,0 3,22

ßlich

TORC032 Tokosea 105,0 110,0 5,0 3,36

und 131,0 148,0 17,0 1,67

einschlie 131,0 132,0 1,0 18,17

ßlich

TORC031 Tokosea 0,0 4,0 4,0 1,73

und 26,0 30,0 4,0 1,31

und 97,0 115,0 18,0 0,83

einschlie 107,0 112,0 5,0 1,89

ßlich

TORC048 Tokosea 0,0 32,0 32,0 0,40

einschlie 27,0 30,0 3,0 2,10

ßlich

und 87,0 95,0 8,0 0,74

TORC047 Tokosea 0,0 10,0 10,0 1,20

einschlie 1,0 3,0 2,0 4,26

ßlich

und 26,0 30,0 4,0 0,99

TORC034A Tokosea 5,0 20,0 15,0 0,60

einschlie 17,0 18,0 1,0 3,13

ßlich

TORC046 Tokosea 161,0 173,0 12,0 0,62

einschlie 164,0 165,0 1,0 6,27

ßlich

Anmerkungen:

1. Siehe detaillierte Tabelle für vollständige Ergebnisse

2. Angegebene Intervalle sind Kernlängen mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 75-85 %

3. Längengewichtete Durchschnittswerte von ungeschnittenen Analyseergebnissen

Eine Karte mit den Standorten der Bohrlöcher kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://newcoregold.com/site/assets/files/5764/2022_04-ncau-nr-enchi-plan-map-tokosea-l.pdf

Querschnitte mit den Bohrergebnissen und Höhepunkten des Bohrlochs TORC045 kann abgerufen werden unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5764/2022_04-ncau-crosssection-torc045-l.pdf

Eine vollständige Liste der bisher veröffentlichten Bohrergebnisse für 2020 bis 2022, einschließlich der Details zu den Bohrlöchern, finden Sie unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5764/2022_04-ncau-enchi-2020-2022-drill-results-l.pdf

Bohrungen in Tokosea

Tokosea ist ein großes, bisher noch nicht gebohrtes Goldziel in Enchi, in einem zentralen Abschnitt der Liegenschaft nördlich des Goldvorkommens Sewum. Tokosea ist an der Oberfläche von einer sechs Kilometer langen und zwei bis drei Kilometer mächtigen Gold-in-Boden-Anomalie umrissen. Erste Bohrungen in Tokosea umfassen jetzt 56 RC-Bohrlöcher über insgesamt 6.737 Meter (TORC001 bis TORC056), die auf die Prüfung der Gold-in-Boden- und Schürfgrabenanomalien ausgerichtet waren. Die Bohrungen in weiten Abständen prüften mehrere Ziele innerhalb eines Gebiets von vier Kilometern mal 2 Kilometern. 47 der 56 Bohrlöcher durchteuften Goldmineralisierung.

Aus den in dieser Meldung berichteten Ergebnissen prüften 12 Bohrlöcher (TORC027 bis TORC034A, TORC045 bis TORC048) die Zentralstruktur innerhalb des Anomaliengebiets in Tokosea, in Form von Step-Outs ab dem Entdeckungsbohrloch TORC025, das 3,52 g/t Au über 9 Meter ab einer Tiefe von 74 Metern, einschließlich 7,36 g/t Au über 4 Meter ab einer Tiefe von 77 Metern, durchteufte. Diese Ergebnisse erweiterten die Streichenlänge des bohrgeprüften Abschnitts der Zentralstruktur in Tokosea um einen Kilometer, auf eine Streichenlänge von insgesamt vier Kilometern, wobei Mineralisierung sowohl in den Oxiden als auch in den Sulfiden durchteuft wurde.

Bohrloch TORC045, das im süd-zentralen Bereich des Bohrprüfungsgebiets ausgeführt wurde, durchteufte mehrere Mineralisierungszonen im gesamten Bohrloch, beginnend ab der Oberfläche. Die Ergebnisse beinhalteten 1,80 g/t Au über 27 Meter ab einer Tiefe von 30 Metern, einschließlich 4,13 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 31 Metern, 3,41 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 38 Metern und 3,76 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 47 Metern. Eine zweite Zone, nahe am Ende des Bohrlochs, durchteufte 0,93 g/t Au über 15 Meter ab einer Tiefe von 134 Metern, einschließlich 3,22 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 140 Metern. Eine dritte Zone durchteufte 0,58 g/t Au über 8 Meter ab einer Tiefe von 78 Metern. Bohrloch TORC034A, im Bohrkragen 120 Meter westlich von TORC045 im gleichen Abschnitt, durchteufte eine benachbarte Struktur mit 0,60 g/t Au über 15 Meter ab einer Tiefe von 5 Metern, einschließlich 3,13 g/t Au über 1 Meter ab einer Tiefe von 17 Metern.

Bohrloch TORC032, im Bohrkragen im nächsten Abschnitt, 200 Meter nördlich von TORC045, durchteufte 1,67 g/t Au über 17 Meter ab einer Tiefe von 131 Metern, einschließlich 18,17 g/t Au über 1 Meter ab einer Tiefe von 131 Metern und einer zweiten Zone mit 3,36 g/t Au über 5 Meter ab einer Tiefe von 105 Metern. Bohrloch TORC031 im gleichen Abschnitt, im Bohrkragen 75 Meter östlich von TORC032, durchteufte die nach oben gerichtete Fortsetzung der oberen Zone in TORC032 mit 1,73 g/t Au über 4 Meter ab Oberfläche und 1,31 g/t Au über 4 Meter ab einer Tiefe von 26 Metern sowie die neigungsaufwärts gerichtete Erweiterung der unteren Zone mit 0,83 g/t Au über 18 Meter ab einer Tiefe von 97 Metern, einschließlich 1,89 g/t Au über 5 Meter ab einer Tiefe von 107 Metern.

Bohrungen südlich von Bohrloch TORC045 an einer Reihe subparalleler Strukturen durchteufte mehrere Mineralisierungszonen einschließlich TORC048 mit einer mächtigen Goldmineralisierungszone ab der Oberfläche, die 0,40 g/t Au über 32 Meter ab der Oberfläche, einschließlich 2,10 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 27 Metern und einer zweiten Zone mit 0,74 g/t Au über 8 Meter ab einer Tiefe von 87 Metern, ergab. Bohrloch TORC047, im Bohrkragen 200 Meter südlich von TORC048, ergab ebenfalls Goldmineralisierung ab der Oberfläche mit 1,20 g/t Au über 10 Meter ab der Oberfläche, einschließlich 4,26 g/t Au über 2 Meter ab einer Tiefe von 1 Meter und einer zweiten Zone mit 0,99 g/t Au über 4 Meter ab einer Tiefe von 26 Metern. Im gleichen Abschnitt wie Bohrloch TORC045, 200 Meter nördlich von TORC048, durchteufte Bohrloch TORC046 die nach unten gerichtete Fortsetzung der subparallelen Zone in Bohrloch TORC034A, die 0,62 g/t Au über 12 Meter ab einer Tiefe von 161 Metern, einschließlich 6,27 g/t Au über 1 Meter ab einer Tiefe von 164 Metern, ergab.

10 Bohrlöcher (TORC035 bis TORC044) prüften eine Reihe von Strukturen im nördlichen Bereich der Anomalie Tokosea, ungefähr 1,5 Kilometer nördlich von TORC045. Alle Bohrlöcher durchteuften Goldmineralisierung, mit bis zu vier separaten Mineralisierungsstrukturen. Das Gebiet wurde bisher in zwei Bohrlochabschnitten, die 200 Meter voneinander entfernt lagen, geprüft. Die Bohrergebnisse beinhalten TORC044 mit 0,43 g/t Au über 10 Meter ab einer Tiefe von 14 Metern, TORC036 mit 0,92 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 147 Metern, TORC043 mit 2,12 g/t Au über 1 Meter ab einer Tiefe von 84 Metern und TORC039 mit 0,23 g/t Au über 11 Meter ab einer Tiefe von 5 Metern.

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Im Goldprojekt Enchi lagert eine auf den Tagebau beschränkte vermutete Mineralressource von 70,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,62 g/t Au, die 1,41 Millionen Unzen Gold enthält (siehe Newcore-Pressemitteilung vom 8. Juni 2021). Das Verfahren der Mineralressourcenschätzung entspricht den CIM-Richtlinien für Best Practices bei der Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) sowie den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (10. Mai 2014), die den Bestimmungen gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") angepasst wurden. Die Mineralressourcenschätzung wurde von der unabhängigen qualifizierten Person Todd McCracken, P. Geo. von BBA E&C Inc. erstellt. Der technische Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment for the Enchi Gold Project, Enchi, Ghana wurde mit 8. Juni 2021 erstellt und ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Bohrprogramm 2020 - 2022 bei Enchi

Aktuell ist bei Enchi ein 90.000 Meter umfassendes Entdeckungs- und Ressourcenerweiterungs-Bohrprogramm im Gange (voraussichtlicher Abschluss im 2. Quartal 2022). Das Programm umfasst sowohl RC- als auch Diamantbohrungen und beinhaltet die ersten tieferen Bohrungen des Projekts. Das Bohrprogramm umfasst die Erprobung von Erweiterungen der bestehenden Ressourcengebiete, wobei auch eine Reihe von Explorationszielen mit hoher Priorität außerhalb der abgeleiteten Mineralressource erprobt werden wird. Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt auf Ausfall-Erweiterungs- und Explorationsbohrungen bei den Lagerstätten Sewum, Boin, Nyam und Kwakyekrom. Zusätzliche Bohrungen konzentrierten sich auch auf bereits zuvor bebohrte Zonen außerhalb des Ressourcengebiets (Kojina Hill und Eradi) geplant, ebenso wie Erstbohrungen (First Pass Drilling) zur Erprobung einer Reihe von mehrere Kilometer umfassende, anomale Gold-in-Boden-Zonen, die zuvor noch nicht bebohrt wurden (Sewum South, Tokosea und Nkwanta). Alle Zonen stellen vorrangige Ziele dar, die auf geologischen, geochemischen und geophysikalischen Oberflächenarbeiten sowie auf früheren Schürfgrabungen und Bohrungen basieren. Für das geplante, insgesamt 90.000 Meter umfassende Bohrprogramm, wurden nun die Untersuchungsergebnisse von 523 Bohrlöchern über 83.064 Meter erhalten und freigegeben.

Goldzielgebiet Tokosea

Das Zielgebiet Tokosea befindet sich im zentralen Teil des Goldprojekts Enchi und ist eines der größten anomalen Gebiete mit Gold-im-Boden- und entsprechenden geophysikalischen Anomalien. Tokosea liegt 15 Kilometer südlich der Stadt Enchi und verfügt über nahe gelegene Straßen, Stromversorgung und weitere Zufahrtswege durch eine Reihe von Bohrstraßen. Tokosea definiert sich an der Oberfläche durch eine sechs Kilometer lange und zwei bis drei zwei Kilometer breite Gold-im-Boden-Anomalie. Eine durch luftgestützte Untersuchungen festgestellte geophysikalische Anomalie, die sich mit dem Gebiet deckt, definiert eine Reihe von subparallelen Strukturen und kreuzenden Strukturen. Der historische über- und untertägige Kleinstbergbau erfolgte in individuellen Strukturen und geht bis in das frühe 20. Jahrhundert zurück. Vor dem laufenden Bohrprogramm wurde in dem Gebiet noch keine Erkundung durchgeführt. Im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms wurden die Ergebnisse von 56 RC-Bohrlöchern mit insgesamt 6.737 Metern erhalten und veröffentlicht.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle. 2: Details der Bohrstandorte beim Goldprojekt Enchi

BohrlochRechtweHochwertHöhe Azimut °Neigung Länge (m

-Nr. rt ° )

TORC027 523937 630780 142 120 -50 114

TORC028 524067 630710 134 120 -50 120

TORC029 524018 630724 136 120 -50 102

TORC030 523788 630451 112 120 -50 170

TORC031 523744 630489 131 120 -50 120

TORC032 523676 630518 135 120 -50 156

TORC033 523685 630319 114 120 -50 124

TORC034A523640 630345 114 120 -50 160

TORC035 524244 631301 142 120 -50 130

TORC036 524182 631335 153 120 -50 162

TORC037 524518 631332 134 120 -50 137

TORC038 524425 631204 151 120 -50 126

TORC039 524357 631237 163 120 -50 156

TORC040 524319 631321 173 120 -50 138

TORC041 524457 631372 157 120 -50 136

TORC042 524401 631414 167 120 -50 126

TORC043 524342 631447 162 120 -50 102

TORC044 524288 631486 174 120 -50 108

TORC045 523739 630276 112 120 -50 150

TORC046 523492 630405 123 120 -50 180

TORC047 523130 630115 136 120 -50 138

TORC048 523153 630362 122 120 -50 100

TORC049 522211 628391 118 120 -50 120

TORC050 522156 628419 130 120 -50 144

TORC051 522349 628119 142 120 -50 120

TORC052 522310 628139 143 120 -50 114

TORC053 522241 628175 122 120 -50 108

TORC054 522179 628204 112 120 -50 126

TORC055 522195 628547 105 120 -50 102

TORC056 522183 628619 112 120 -50 100

COVID-19-Protokolle

Die höchste Priorität von Newcore ist die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter, Vertragspartner und lokalen Communitys. Das Unternehmen befolgt alle ghanaischen Richtlinien und Anforderungen in Zusammenhang mit COVID-19. Das Unternehmen hat für sein laufendes Bohrprogramm COVID-19-Protokolle eingeführt, die die obligatorische Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (einschließlich Gesichtsmasken für alle Mitarbeiter), die Einhaltung sozialer Distanz, häufiges Händewaschen und tägliche Temperaturkontrollen zu Beginn einer jeden Schicht vorsehen.

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks Brandprobe mit 50 Gramm Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierter Sachverständiger

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert und die zugrundeliegenden Daten angemessen überprüft, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdaten gegenüber den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten, weiter.1 Das Projekt beherbergt zurzeit eine vermutete Mineralressource von 1,41 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,62 Gramm pro Tonne.2 Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 27-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 216 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldvorkommen mit fünf Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano von Kinross. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

Im Namen des Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO und Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development and Investor Relations

+1 604 484 4399

info@newcoregold.com

www.newcoregold.com

(1) Quellangabe: Produktionsvolumen für 2020 nach Angaben des World Gold Council

(2) Anmerkungen zur vermuteten Mineralressourcenschätzung:

1. Für die Ressourcenschätzung wurden die CIM-Definitionsstandards befolgt.

2. Die 2021-Ressourcenmodelle verwendeten eine gewöhnliche Kriging (OK)-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells mit mineralisierten Zonen, die durch Drahtgitterkörper definiert und durch Grubenschalen für Sewum, Boin und Nyam eingeschränkt wurden. Kwakyekrom verwendete Inverse Distance Squared (ID2).

3. Es wurde ein Basis-Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t Au verwendet, wobei der Goldgehalt je nach Lagerstätte und Zone variiert wurde.

4. Zur Bestimmung des Cutoff-Gehalts von 0,2 g/t Au wurde ein Goldpreis von 1.650 US$/Unze im Tagebau mit Haufenlaugungsbetrieb verwendet. Abbaukosten von 1,40 US$ für Oxide, 2,10 US$ für den Übergang und 2,60 US$ für frisches Gestein pro abgebaute Tonne sowie G&A- und Mahlkosten von 6,83 US$/abgefräste Tonne. Die abgeleitete Mineralressourcenschätzung ist grubenbegrenzt.

5. Die metallurgischen Ausbeuten wurden für vier einzelne Lagerstätten und jeweils drei Materialtypen (Oxid, Übergang und Frischgestein) mit durchschnittlichen Ausbeuten von 77 % für Sewum, 79 % für Boin, 60 % für Nyam und 72 % für Kwakyekrom angewandt.

6. Es wurde eine Dichte von 2,20 g/cm3 für Oxid, 2,45 g/cm3 für den Übergang und 2,70 g/cm3 für frisches Gestein verwendet.

7. Die Neigungswinkel der Optimierungsgrube variierten je nach Gesteinsart.

8. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität. Die Zahlen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

9. Diese Zahlen stammen aus dem technischen Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment for the Enchi Gold Project, Enchi, Ghana (Vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Goldprojekt Enchi, Enchi, Ghana), mit einem Gültigkeitsdatum vom 8. Juni 2021, der für Newcore Gold von BBA E&C Inc. in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde und unter Newcores SEDAR-Profil unter www.sedar.com verfügbar ist.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können", könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen; die Ergebnisse unseres laufenden Bohrprogramms; die Größe oder Qualität der Minerallagerstätten; voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen; und die zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken in Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die finanzielle Lage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65365

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65365&tr=1

