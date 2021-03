IRW-News: Newlox Gold Ventures Corp. : Newlox Gold strebt Notierung in den USA an

IRW-PRESS: Newlox Gold Ventures Corp. : Newlox Gold strebt Notierung in den USA an

Vancouver, BC, Kanada, 9. März 2021 - Newlox Gold Ventures Corp. (Newlox oder das Unternehmen) (CSE: LUX | Frankfurt/Stuttgart: NGO | PINK: NWLXF) gibt bekannt, dass es mit dem Verfahren zur Notierung der Stammaktien des Unternehmens in den USA am OTC-Markt begonnen hat. Die Aktien des Unternehmens werden jetzt am Pink Open Market gelistet, was der erste Schritt zur offiziellen Notierung am OTCQB Venture Market ist, wodurch der Zugang zur US-amerikanischen Anlegergemeinde vereinfacht wird.

Eine Nachricht von Ryan Jackson, President & CEO:

Die aktuelle Notierung am Pink Open Market und die anstehende OTCQB-Notierung sind wichtige Meilensteine in Newlox Golds Strategie, die zu einer größeren Bekanntheit des wachsenden und für die Umwelt positiven Edelmetallgeschäfts und der damit verbundenen Technologien unseres Unternehmens führen wird.

Das kürzliche Interesse seitens der US-amerikanischen Kleinanleger und die gesteigerte Marktleistung rechtfertigen die Expansion von Newlox auf US-Märkte. Wir freuen uns darauf, Beziehungen zu US-amerikanischen Anlegern aufzubauen und gehen davon aus, dass unser für Umwelt und Gemeinschaft positiver Ansatz bei der Produktion von Edelmetallen gut aufgenommen werden wird.

Über Newlox Gold

Newlox hat sich in einer Nische innerhalb der Rohstoffindustrie etabliert, in der ein Unternehmen für saubere Technologien innovative Verarbeitungstechniken anwenden kann, um Edelmetalle zu gewinnen und positive Veränderungen im Umwelt- und Sozialbereich in den Rechtsprechungen der angepeilten Gebiete herbeizuführen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sicht des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Abschluss der derzeit laufenden Arbeitsprogramme und die Ergebnisse dieser Programme. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten und als Folge einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angegeben wurden. Zu den wesentlichen Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören das Risiko, dass die vom Unternehmen durchgeführten Arbeiten unbeabsichtigte Auswirkungen haben könnten, das Risiko von Verzögerungen bei der Fertigstellung der Arbeiten und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, ausreichende Mittel aufzubringen, sowie höhere Gewalt. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich die Erwartungen der zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen. Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Technischer Haftungsausschluss

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es seine Entscheidung zur Produktion nicht auf eine Durchführbarkeitsstudie über die Reserven stützt, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit des Projekts nachweist, und weist auch darauf hin, dass mit jeglicher Produktionsentscheidung eine erhöhte Unsicherheit und spezifische wirtschaftliche und technische Ausfallrisiken verbunden sind. Stewart A. Jackson, Ph.D., P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet bzw. seine Vorbereitung beaufsichtigt und genehmigt.

Für das Board von Newlox Gold Ventures Corp.

Ansprechpartner bei Newlox

Ryan Jackson

Newlox Gold Ventures Corp., President

Website: www.newloxgold.com

www.newlox.tech

E-Mail: ryan@newloxgold.com

Telefon: +1 778 738 0546

