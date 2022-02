IRW-News: Nexus Gold Corp.: Nexus Gold gibt weitere Analyseergebnisse von Goldprojekt McKenzie in Red Lake in Ontario bekannt

IRW-PRESS: Nexus Gold Corp.: Nexus Gold gibt weitere Analyseergebnisse von Goldprojekt McKenzie in Red Lake in Ontario bekannt

- Bohrloch MK-21-025 liefert 10,21 g/t Gold auf 2 m

- Bohrloch MK-21-028 liefert 74 m mit 0,65 g/t Gold

- Einschließlich 13 m mit 1,15 g/t Gold und 7 m mit 1,06 g/t Gold

- Streichenlänge von nunmehr über 475 m

Vancouver, Kanada - 15. Februar 2022 - Nexus Gold Corp. (Nexus oder das Unternehmen) (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FWB: N6E) freut sich, zusätzliche Analyseergebnisse seiner zweiten Runde von Phase-2-Bohrungen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt McKenzie in Red Lake, Ontario, zu melden.

Diese zweite Runde von Bohrungen, die im Dezember 2021 absolviert wurden, war darauf ausgelegt, die Goldanomalien in und um die historischen Schürfgräben zu erkunden, die zu Beginn des Herbstes durch vom Unternehmen eingesetzte Prospektionsteams identifiziert worden waren. Mit dem Programm wurde auch die potenzielle Erweiterung der Streichrichtung der Mineralisierung geprüft, die das Unternehmen in der ersten Runde der Phase-2-Bohrungen im Frühjahr 2021 entdeckt hatte. Das Programm bestand aus acht Bohrlöchern über insgesamt 2.000 Meter (eine vollständige Zusammenfassung der Daten aus den vorliegenden vier Bohrlöchern ist in der nachstehenden Tabelle enthalten).

Die Höhepunkte der letzten vier Bohrlöcher des Bohrprogramms vom Dezember beinhalten Folgendes:

- MK-21-025 ergab 2 m mit 10,21 g/t Gold, einschließlich 0,8 m mit 23,7 g/t Gold

- MK-21-028 ergab 0,65 g/t Gold auf 74 m, einschließlich 7 m mit 1,16 g/t Gold, 6 m mit 0,94 g/t Gold und 13 m mit 1,15 g/t Gold

- MK-21-029 ergab mehrere Abschnitte, einschließlich 133 m mit 0,52 g/t Gold, einschließlich 11 m mit 1,01 g/t Gold, 7 m mit 1,37 g/t Gold, 2 m mit 1,61 g/t Gold und 48 m mit 0,48 g/t Gold (siehe folgende Tabelle)

Sieben der acht im Dezember gebohrten Bohrlöcher durchschnitten erfolgreich eine Goldmineralisierung. Bis dato hat Nexus bei McKenzie 30 Bohrlöcher gebohrt, von denen 27 Goldwerte von mindestens 1 g/t Gold lieferten (eine vollständige Bohrtabelle finden Sie auf nxs.gold im Abschnitt Goldprojekt McKenzie). Die generierten Daten zeigen einen mineralisierten Abschnitt, der sich südlich von Perch Lake erstreckt und in Richtung Norden/Nordwesten weiterverläuft.

Alle Bohrlöcher wurden im Dome Stock angesetzt und im Kernbohrverfahren erfolgreich durch das granitische Gestein geführt, das Zonen einer kalihaltigen (K) Alteration mit Zonen einer Siliciumoxid- und Serizit-Alteration aufweisen; die Sulfidmineralisierung besteht primär aus Pyrit mit kleineren Mengen Chalkopyrit und gelegentlich Molybdänit und Sphalerit, die in Quarz-Karbonat-Erzschnüren und -Erzgängen eingelagert sind und Meldungen zufolge in beiden Alterationsarten vorkommen, jedoch in größeren Mengen im silikatischen, serizitisch alterierten Granit.

Die folgende Tabelle beinhaltet Ergebnisse der letzten vier Bohrlöcher, die im Dezember 2021 ausgeführt wurden:

BOHRLOCUTM_EUTM_NHÖHE AZIMUT NEIGUVON BISLÄNGEAu (g/t)

H (m) NG

MK-21-04377256530366 240 -45 107 1081 1,32

23 5 16

MK-21-04376056529362 130 -45 66 68 2 10,21

25 8 26

Einschli 66 67 0,8 23,70

eßlich

MK-21-04377156527360 230 -45 203 27674 0,65

28 8 29

Einschli 207 2147 1,06

eßlich

Und 220 2266 0,94

Und 260 27313 1,15

Einschli 272 2731 4,65

eßlich

MK-21-04377256523380 290 -70 40 88 48 0,48

29 5 42

Einschli 47 48 1 3,43

eßlich

Und 53 54 1 1,36

Und 58 60 2 1,52

Und 80 81 1 1,00

115 1161 1,78

132 265133 0,52

Einschli 141 1421 2,57

eßlich

Und 163 1652 1,61

Und 168 1702 1,49

Und 178 1802 1,47

Und 200 21111 1,01

Und 227 2281 1,82

Und 231 2321 2,67

Und 243 2507 1,37

Einschli 243 2441 6,77

eßlich

Und 264 2651 1,59

Diese Bohrphase hat verdeutlicht, dass die längeren Goldabschnitte, die im siliziumhaltigen und serizitischen Granit vorkommen, nach Nordwesten in Richtung des historischen Schürfgrabens 3 verlaufen, den wir im Rahmen unseres jüngsten Schürfgrabungsprogramms entdeckt haben, sagte VP Exploration Warren Robb. Wir haben diese Zone in Bohrloch 27 angeschnitten, sie jedoch in Bohrloch 28 eindeutig durchschnitten und die Streichenlänge dieser Zone um zusätzliche 50 m erweitert. Die Bohrungen nördlich von Perch Lake haben einen hochgradigeren Quarzerzgang durchschnitten, der bereits in den Bohrlöchern 24 und 25 durchschnitten wurde und den wir nun auf 50 m nachverfolgt haben, sagte Robb außerdem.

Die Bohrungen, die wir bis dato bei McKenzie durchgeführt haben, führten zur Entdeckung eines gut mineralisierten Goldsystems, das hochgradiges Gold in Quarzerzgängen mit umfassenden Abschnitten mit nahezu 1 g kombiniert, die in die Intrusionen eindringen, sagte President und CEO Alex Klenman. Die überwiegende Mehrheit der Bohrlöcher, die wir gebohrt haben, lieferte positive Ergebnisse. Wir haben eine Streichenlänge von fast 500 m ermittelt. Nun planen wir ein Folgebohrprogramm, um die Mineralisierung in Richtung Nordwesten nachzuverfolgen und die bekannte Streichenlänge zu erweitern, sagte Klenman außerdem.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64218/NexusGold(FEB152022)FINAL)_DEPRcom.001.jpeg

Bild 1: Karte der Bohrstandorte von Dezember 2021, Goldprojekt McKenzie, Red Lake, Ontario

Erste Bohrlöcher des Bohrprogramms von Dezember, über die bereits berichtet wurde (PM vom 9. Februar 2022):

BohrlocUTM_EUTM_NHöhenlAzimuNeigunvon bisLängeAu g/t

h age t g

(m)

MK-21-04377256529360 300 -45 54 76 22 2,19

24 5 60

einsch65 66 1 21,00

ließl.

und 70,572 1,5 24,50

MK-21-04376056529362 190 -50 NSR

26 8 80

MK-21-04377156527360 195 -45 13 14 1 1,64

27 8 92

234 2351 2,54

247 27023 0,59

einsch234 2651 2,76

ließl.

und 269 2701 6,31

MK-21-04377256523380 350 -50 75 10025 0,52

30 5 42

einsch76 77 1 1,84

ließl.

90 91 1 1,14

97 1003 1,41

107 11710 0,58

einsch111 1121 3,57

ließl.

135 1361 1,75

153 1541 1,12

165 18722 0,52

einsch173 1796 1,07

ließl.

251 26312 0,63

einsch253 2596 1,17

ließl.

einsch256 2582 2,41

ließl.

Der Bohrkern wird in einem sicheren Bohrkernlager in Red Lake, Ontario, protokolliert und beprobt. Die Bohrkernproben aus dem Programm werden mit einer Diamantsäge in Hälften geschnitten und dann zur Analyse an Activation Laboratories in Ontario gesandt, ein akkreditiertes Labor für Mineralanalysen. Alle Proben werden mit den Standardverfahren Brandprobe-AA auf Gold untersucht. Im Rahmen des Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsprogramms (QS/QK) von Nexus werden routinemäßig zertifizierte Goldreferenzproben, Leerproben und Feldduplikate in den Probenstrom eingefügt.

Bohrungen im Goldprojekt McKenzie

Dieses Bohrprogramm über 2.000 Meter startete mit einem ersten Bohrloch, mit dem die nördliche Ausdehnung der Goldmineralisierung erkundet wurde, die bei früheren Bohrungen des Unternehmens im April 2021 identifiziert worden war und die Bohrlöcher MK-21-018 und MK-21-019 umfasste, die beide bedeutende Goldabschnitte ergaben (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. Mai und vom 1. Juni 2021); ferner wurde die Goldmineralisierung untersucht, die vor kurzem in dem Zielbestimmungs- und Erkundungsprogramm vom Herbst identifiziert wurde, das nördlich von Perch Lake durchgeführt wurde.

Selektive Mengenproben aus dem Herbstprogramm ergaben Goldwerte von ^13,40 Gramm Gold (Au) pro Tonne (g/t), 7,70 g/t Au, 6,83 g/t Au, 3,54 g/t Au, und 3,51 g/t Au, was jeweils die Mineralisierung in diesem neuen Gebiet bestätigt.

Während des Erkundungsprogramms wurden auch drei historische Schürfgräben und ein neuer Fund identifiziert (siehe Abbildung 1). In den Gräben finden sich Quarzgänge mit Klumpen und Flecken aus halbmassivem Kupferkies, Pyrit und Molybdänit. Die Erzgänge sind in Granit eingebettet, der eine starke Überflutung mit Kieselsäure aufweist. In beiden Gräben sind stellenweise dezente Scherungen zu erkennen, die mit einer Ausrichtung von ungefähr 330° in einem Fallwinkel von 70° bis 80° nach Osten verlaufen, wobei sie ähnliche Trends und Lithologien aufweisen, wie sie das Unternehmen bereits im Rahmen früherer Bohrkampagnen ermitteln konnte.

Diese zweite Runde von Diamantbohrungen wurde geplant, um die Ergebnisse aus den vorherigen Bohrprogrammen des Unternehmens zu erweitern. In diesen Programmen konnte eine breite Zone mit Goldmineralisierung im Gebiet von St. Paul's Bay, das sich im südlichsten Abschnitt der Claim-Einheiten unterhalb des Perch Lake befindet, abgegrenzt werden.

Die bedeutsamen Ergebnisse dieser Bohrprogramme beinhalten Folgendes:

- MK-20-RC-006: 2,75 m mit 13,25 g/t Gold, einschließlich 1 m mit 36,20 g/t Gold (68,75 bis 70,5 m)

- MK-20-RC-008: 55,5 m mit 1 g/t Gold (67,5 bis 123 m), einschließlich 16 m mit 1,42 g/t Gold, 6 m mit 2,37 g/t Gold und 9 m mit 1,14 g/t Gold

- MK-21-DD-018: 56 m mit 1,01 g/t Gold (13 bis 69 m), einschließlich 21,5 m mit 1,84 g/t Gold, 10 m mit 3,30 g/t Gold und 1 m mit 23,1 g/t Gold. Andere Abschnitte beinhalteten 37,6 m mit 2,78 g/t Gold (77 bis 115 m), einschließlich 24,7 m mit 4,05 g/t Gold, 14 m mit 7,01 g/t Gold und 1 m mit 94,2 g/t Gold.

- Die gesamte Länge von MK-21-DD-018 wies durchschnittlich 0,99 g/t Gold auf 198 m auf.

- MK-21-DD-019: 136 m mit 1,25 g/t Gold (148 bis 285 m), einschließlich 44,9 m mit 3,00 g/t Gold, 15,5 m mit 5,25 g/t Gold, 29,4 m mit 1,82 g/t Gold und 6 m mit 5,45 g/t Gold. Hochgradige Abschnitte beinhalteten 1 m mit 59,8 g/t Gold, 1 m mit 15,5 g/t Gold und 1 m mit 26,7 g/t Gold.

- Bohrloch MK-21-DD-19 endete in einer Mineralisierung bei 285 m, wobei der Durchschnittsgehalt des Bohrlochs 0,74 g/t Gold auf 283,4 m ergab.

Für weitere Angaben zu früheren Diamantbohrprogrammen siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. September 2020, vom 25. Mai 2021 und vom 1. Juni 2021.

Alle gemeldeten Bohrlöcher wurden vollständig in einem Granitgestein des Dome-Materials gebohrt und wiesen eine unbeständige moderate bis starke Siliziumdioxidalteration auf. Siliziumdioxidalterierte Abschnitte stehen für gewöhnlich mit Hochdruck-Mikrobrüchen und einer erhöhten Molybdänit- und Chalkopyritmineralisierung in Zusammenhang. Feinkörniger fluoreszierender Scheelit wurde ebenfalls beobachtet. Der Granit war stark magnetisch und enthielt 2 bis 3 % feinkörnigen disseminierten Magnetit.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64218/NexusGold(FEB152022)FINAL)_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Goldprojekt McKenzie, Red Lake, Ontario, mit nahegelegenen Erkundungsgebieten in fortgeschrittenem Stadium, Produzenten und früheren Produzenten

Über das Goldprojekt McKenzie

Das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt McKenzie ist ein Goldexplorationsprojekt mit einer Fläche von rund 1.400 Hektar, das sich im Zentrum des historischen Goldreviers Red Lake im Westen von Ontario, Kanada, befindet. Im nördlichen Teil des Konzessionsblocks (McKenzie Island) wurden Bereiche mit einer hochgradigen Goldmineralisierung identifiziert, wobei die Bohrungen entlang einer Streichlänge von 600 Metern im südlichen Teil des Konzessionsgebiets (Gebiet von St. Pauls Bay) signifikante Goldwerte ergaben.

Die bedeutsamen Ergebnisse des ersten Bohrprogramms des Unternehmens im August 2020 beinhalten Bohrloch MK-20-006, das 2,75 m mit 13,25 g/t Gold ergab, einschließlich 1 m mit 36,2 g/t Gold; Bohrloch MK-20-007, das 117,4 m mit 0,33 g/t Gold ergab, einschließlich 9,4 m mit 1,26 g/t Gold und 1,5 m mit 4,64 g/t Gold; sowie Bohrloch MK-20-007, das 117,5 m mit 0,62 g/t Gold ergab, einschließlich 55,5 m mit 1,00 g/t Gold, einschließlich 16 m mit 1,42 g/t Gold (einschließlich 6 m mit 2,37 g/t Gold und 2 m mit 4,28 g/t Gold) und 9 m mit 1,14 g/t Gold. Die vollständige Tabelle mit den Bohrergebnisse des Projekts McKenzie finden Sie auf der Website des Unternehmens unter: www.nxs.gold.

Die Ergebnisse aus dem ersten Bohrprogramm des Unternehmens im Sommer 2020 waren ähnlich denen der historischen Bohrungen im Gebiet, bei denen es sich typischerweise um hochgradige Abschnitte geringer Breite handelte (d.h. 0,5m bis 1m mit > 5 g/t Au). Außerdem identifizierten die Bohrlöcher 007 und 008 eine zweite Art der Goldmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet McKenzie. Diese längeren (> 100m) eingesprengten, unterhalb von und nahe bei einem Gramm liegenden Goldabschnitte ähneln eher der Art der Mineralisierung, die auf dem Projekt Hasaga rund 5km süd-östlich des Projektgebiets McKenzie exploriert wurde.

Das Konzessionsgebiet Hasaga beherbergt die vormals produzierenden Minen Hasaga und Gold Shore und befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der regionalen Diskordanz Balmer-Confederation, die als bedeutsames geologisches Merkmal der vormals und zurzeit produzierenden Minen im Gebiet Red Lake gilt. Die Lagerstätten beim Projekt Hasaga beherbergen Schätzungen zufolge eine angedeutete Mineralressource von 42,294 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,83 g/t Gold, was 1.123.900 Unzen Gold entspricht (angedeutet).*

Nexus ändert Optionsabkommen hinsichtlich Dorset

Nexus Gold Corp. (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen (das geänderte Abkommen) mit Leocor Gold Inc. (CSE: LECR) (Leocor) vom 8. Februar 2022 unterzeichnet hat, in dem die Bedingungen hinsichtlich des Erwerbs des Goldprojekts Dorset (das Projekt) in der Provinz Neufundland durch Leocor geändert wurden. Das geänderte Abkommen ersetzt das bestehende Optionsabkommen hinsichtlich des Konzessionsgebiets (das Optionsabkommen), das zwischen dem Unternehmen und Leocor am 22. April 2020 abgeschlossen wurde.

Gemäß den Bedingungen des geänderten Abkommens hat Leocor weiterhin das Recht, eine Beteiligung von bis zu 100 % am Projekt zu erwerben. Die Vergütung für den Erwerb wird nun aus Folgendem bestehen:

Frist Barzahlung Stammakt

ien

Beginn 100.000 $ -

(bezahlt)

Jahr 1 50.000 $ -

(bezahlt)

28. Februar 200.000 $ 333.333

2022

28. Februar 200.000 $ 333.333

2023

28. Februar - 333.334

2024

Gesamt 550.000 $ 1.000.00

0

Leocor wird auch die Verantwortung für eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2 % für das Projekt übernehmen, die sich zurzeit im Besitz von United Gold Inc. und Margaret Duffitt befindet. Sämtliche Stammaktien von Leocor, die an das Unternehmen ausgegeben werden, werden für einen Zeitraum von vier Monaten und einem Tag nach der Ausgabe statutenmäßigen Wiederverkaufsbeschränkungen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht unterliegen.

Alex Klenman ist ein Director und leitender Angestellter sowohl des Unternehmens als auch von Leocor, doch das geänderte Abkommen und das Optionsabkommen werden nicht als Transaktionen mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions erachtet. Das Unternehmen und Leocor werden gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange als nicht voneinander unabhängige Parteien erachtet, weshalb das geänderte Abkommen einer Prüfung durch die TSX Venture Exchange unterliegt.

Das geänderte Abkommen und das Optionsabkommen wurden von den unabhängigen Directors des Unternehmens und von Leocor geprüft und genehmigt, doch der Erwerb einer Beteiligung am Projekt durch Leocor gemäß den Bedingungen des geänderten Abkommens unterliegt weiterhin einer Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Nexus nimmt Brian Shin in Board of Directors auf

Das Unternehmen freut sich auch, die Ernennung von Brian Shin zum Director des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Shin ist auf die Bereitstellung von Finanzberichten, Unternehmensfinanzierung, Audits, Unternehmensstrategie, Risikomanagement und anderen Buchhaltungsdienstleistungen für börsennotierte und private Unternehmen in unterschiedlichen Branchen spezialisiert. Er besitzt die Berufsbezeichnungen Chartered Professional Accountant (CPA) in British Columbia und Kanada sowie Certified Management Consultant (CMC). Herr Shin kann eine umfassende Erfahrung als Berater, Controller und Auditor zahlreicher börsennotierter und privater Unternehmen in unterschiedlichen Branchen in mehreren Ländern wie Kanada, Hongkong und Südkorea vorweisen.

Alex Klenman, President und CEO von Nexus Gold, sagte: Im Namen des Board of Directors von Nexus Gold freue ich mich, Brian Shin im Unternehmen willkommen zu heißen. Wir sind zuversichtlich, dass die Erfahrung und die Perspektive von Brian für Nexus Gold von unschätzbarem Wert sein werden, während das Unternehmen wächst.

* Bei den angegebenen Längen handelt es sich um Abschnitte und nicht um tatsächliche Mächtigkeiten.

Stichproben haben selektiven Charakter und lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine im Konzessionsgebiet lagernde Mineralisierung zu. Alle Proben wurden zur Analyse an Activation Laboratories in Ontario, einem akkreditierten Mineralanalyselabor, geschickt. Der Bohrkern wird aufgezeichnet und in einer sicheren Kernlagereinrichtung in Red Lake in Ontario erprobt. Die Kernproben des Programms werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geteilt und zur Analyse an Activation Laboratories in Ontario, ein akkreditiertes Mineralanalyselabor, gesendet. Alle Proben werden mittels herkömmlicher Brandproben-AA-Techniken auf Gold analysiert. Zertifizierte Goldreferenzstandards, Leerproben und Feldduplikate werden als Teil des Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungs- (QS/QK)-Programms von Nexus routinemäßig zum Probensatz hinzugefügt. In den hierin gemeldeten Ergebnissen wurden keine QS/QK-Probleme festgestellt.

* NI-43-101-konformer Fachbericht, Projekt Hasaga, Bergbaurevier Red Lake, Ontario, Kanada, NTS-Kartenblätter 52K/13 und 52N/04, von Vincent Jourdain (Ph.D., P.Eng.), John Langton (M.Sc., P. Geo.) & Abderrazak Ladidi (P.Geo.), 24. February 2017.

Warren Robb, P.Geo., Vice President, Exploration, ist der designierte qualifizierte Sachverständige des Unternehmens und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Alle hierin enthaltenen historischen Bohr- und Probendaten wurden von einem qualifizierten Sachverständigen durch einen Vergleich der gemeldeten Analysedaten mit den dokumentierten Analysezertifikaten verifiziert. Der qualifizierte Sachverständige hat die Mineralvorkommen, Standorte ausgewählter Probenahmen und die Standorte der gemeldeten historischen Bohrlöcher verifiziert. Nach Einschätzung des qualifizierten Sachverständigen sind die Daten in der vorliegenden Form angemessen sind und für die Zwecke dieser Pressemeldung verlässlich sind.

Über das Unternehmen

Nexus Gold ist in Kanada ansässiges Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio von Projekten in Kanada und Westafrika. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die zu 100 % unternehmenseigene, 98 Quadratkilometer große Goldkonzession Dakouli 2 in Burkina Faso (Westafrika) und das rund 1.400 Hektar große Goldprojekt McKenzie in Red Lake (Ontario) gerichtet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung seiner Kernprojekte und strebt gleichzeitig Joint-Venture-, Earn-In- und strategische Partnerschaften für andere Projekte in seinem Portfolio an.

Weitere Informationen finden Sie online unter: nxs.gold

Für das Board of Directors von NEXUS GOLD CORP.

Alex Klenman President & CEO 604-558-1920 info@nexusgoldcorp.com www.nexusgoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

