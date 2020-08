IRW-News: Nexus Gold Corp.: Nexus Gold startet Arbeitsprogramm im Gold-Konzessionsgebiet Dakouli 2 in Burkina Faso, Westafrika

IRW-PRESS: Nexus Gold Corp.: Nexus Gold startet Arbeitsprogramm im Gold-Konzessionsgebiet Dakouli 2 in Burkina Faso, Westafrika

Vancouver, Kanada - 26. August 2020 - Nexus Gold Corp. (Nexus oder das Unternehmen) (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FWB: N6E) freut sich, bekannt zu geben, dass ein Vorerkundungs- und Probenahmeprogramm im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Konzessionsgebiet Dakouli 2 in Burkina Faso, Westafrika, gestartet wurde.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Juni 2020 angekündigt, stellte das Personal von Nexus bei vor kurzem durchgeführten Vor-Ort-Besuchen eine Zunahme der handwerklichen Bergbauarbeiten in der Hauptmineralisierungszone in Streichrichtung fest. Durch diese vermehrten Arbeiten erweitern sich die Grenzen der östlichen Zone um ca. 200 Meter nach Osten, sodass sich die Mineralisierungszone auf über 400 Meter entlang einer Ost-West-Streichrichtung erweitert, wobei auch die Nord-Süd-Richtung mehr als 200 Meter beträgt. Die Geologen des Unternehmens sind momentan vor Ort in Dakouli 2, um sowohl die Standorte der Bohrplatten für das im Herbst anstehende erste Bohrprogramm zu bestimmen als auch Proben in und um die erweiterte handwerkliche Zone zu entnehmen.

Ich möchte nicht klischeehaft klingen, aber wir sind wirklich sehr gespannt auf die Bohrungen in Dakouli, sagte der President und CEO, Alex Klenman. In dem Projekt wurde noch nie gebohrt, und anhand der von uns entnommenen Proben und der handwerklichen Arbeiten gibt es keinen Zweifel, dass es sich hier um ein äußerst interessantes Zielgebiet handelt. Die Mineralisierung scheint sehr umfangreich zu sein. Mit dem aktuellen Vorerkundungsprogramm erhalten wir neue Daten zum Umfang der derzeitigen handwerklichen Tätigkeiten, zur Länge und Tiefe dieser Arbeiten, einige Probenergebnisse aus neuen Orpaillage-Standorten und vor allem Bohrziele und Standorte für die Bohrplatten, so Alex Klenman weiter

Die Probenahme in Dakouli 2 hat bisher mehrere signifikante Ergebnisse geliefert, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind, wie bereits in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 8. und 15. Januar 2019 und vom 23. Juni 2020 gemeldet:

Nexus - bisherige

signifikante Proben in

Dakouli

Proben-Anmerkung Au g/t

Nr.

DKL-001Quarz aus Orpaillage-Grube, 3,15

ca.

8

m Tiefe, hellgrauer bis

rauchiger Quarz, scheint

ein flacher Gang zu

sein

DKL-004Gang mit milchigem Quarz 27,5

aus

Orpaillage-Grube, ca. 8 m

Tiefe, an mehreren Stellen

Gold sichtbar durch das

Goldwaschen

DKL-009Gang mit milchigem Quarz 2,90

aus

Orpaillage-Grube, 18 m Tiefe

DKL-010Gang mit hellgrauem Quarz 4,93

aus

Orpaillage-Grube

DKL-011Quarz aus Orpaillage-Grube, 29,5

Gold sichtbar durch das

Goldwaschen und in einem

Stück Quarz, das aus

demselben Schacht kommt,

ca.

10

m Tiefe

DKL-012Quarz aus Orpaillage-Grube, 12,4

ca.

8

m Tiefe, Gold sichtbar

durch das

Goldwaschen

DKL-021Quarz aus Orpaillage-Grube, 2,72

15

m Tiefe, weiß bis hellgrau

DKL-022Quarz aus Orpaillage-Grube, 11.1

25

m Tiefe

DKL-023Quarz + sichtbares Gold aus 17,6

Orpaillage

-Grube, 40 m Tiefe

DKL-024Quarz aus Orpaillage-Grube, 1,74

40

m Tiefe

DKL-025Quarz aus Orpaillage-Grube, 3,68

17

m Tiefe

DKL-027Zerkleinertes Material, 10,8

sehr feines Gold,

40

m Tiefe

Über das Gold-Konzessionsgebiet Dakouli 2

Die Explorationskonzession für Dakouli 2 gilt für ein 98 km² (9.800 Hektar) großes Goldexplorations-Konzessionsgebiet, das sich ungefähr 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Ouagadougou befindet.

Ende 2018 führten die Geologen des Unternehmens ein umfassendes Boden-Vorerkundungsprogramm westlich und südlich des Haupt-Orpaillagegebiets (handwerkliche Zone) durch und identifizierten neue oberflächennahe Bergbauanlagen, die durch kleingewerbliche Bergleute betrieben werden. Die aus diesen neuen Zonen entnommenen Gesteinsproben enthielten verschiedene Konzentrationen von sichtbarem Gold, unter anderem grobe nuggetartige Proben.

Von den ersten 25 der Ende 2018 entnommenen Proben wiesen elf Untersuchungsergebnisse von mehr als 1 g/t Au auf, wobei mehrere Proben verschiedene Konzentrationen von sichtbarem Gold mit Werten zwischen 11,1 g/t Au und 29,5 g/t Au aufwiesen (siehe Abbildung 1 und Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Januar 2019).

Durch die Folgetätigkeiten wurde eine anomale Zone festgestellt, die sich ca. 500 Meter westlich der Probenahmezonen erstreckt. Anhand dieser Ergebnisse startete das Unternehmen eine geochemische Bodenuntersuchung über 150 Kilometer (Luftlinie), die die nördliche Hälfte des Konzessionsgebiets Dakouli 2 und die südlichen Teile des angrenzenden Konzessionsgebiets Niangouela abdeckte. Diese Untersuchung ergab drei wichtige geochemische Goldtrends. Der primäre Goldtrend verläuft ca. 10 Kilometer lang parallel zur Verwerfungszone Sabce in nordöstlich-südwestlicher Richtung und durchschneidet das Konzessionsgebiet von der nordöstlichen Ecke bis zu seiner westlichen Grenze. In der Sabce-Verwerfung lagern mehrere Vorkommen, unter anderem die Mine Bissa von Nordgold mit 3,4 Mio. Unzen, ca. 25 km östlich des Gebiets von Dakouli.

Zwei sekundäre Goldtrends, die sich jeweils über ca. 6,5 Kilometer erstrecken, sind in nordwestlicher bis südöstlicher Richtung orientiert und durchschneiden den primären Trend. Alle drei geochemischen Goldtrends entsprechen den geophysikalischen Trends, die anhand von national durchgeführten luftgestützten geophysikalischen Untersuchungen in der Region identifiziert wurden. Aus den bisherigen geochemischen Untersuchungen und Probenahmen wurden mehrere Zielgebiete abgeleitet, in denen das Unternehmen durch dieses erste Bohrprogramm mit der Erkundung beginnen will.

Die Konzession Dakouli 2 liegt unmittelbar südlich und angrenzend an das Gold-Konzessionsgebiet Niangouela des Unternehmens, das im Laufe der letzten drei Jahre erkundet wurde. Die Bohrungen in Niangouela ergaben wichtige Abschnitte, unter anderem 26,69 g/t Au über 4,85 m, einschließlich 132 g/t Au über 1 m, und 4 g/t Au über 6 m, einschließlich 20,5 g/t Au über 1 m (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. März 2017 und vom 5. April 2017).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53184/Nexus Gold - News Release - DAKOULI 2 RECON (AUG 26 2020) (FINAL)_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Goldprojekt Nexus in Burkina Faso im Verhältnis zu bekannten Lagerstätten und produzierenden Minen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53184/Nexus Gold - News Release - DAKOULI 2 RECON (AUG 26 2020) (FINAL)_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Konzessionsgebiet Dakouli 2 mit den durchschneidenden Sabce-Verwerfungen in Rot

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung durch die Ausgabe von 2.352.941 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von $ 0,085 pro Einheit für einen Bruttoerlös von $ 200.000 abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie, die bis zum 20. August 2024 zum Kauf einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von $ 0,12 berechtigt. Das Unternehmen plant, den Erlös aus der Platzierung für weitere Projektentwicklungsarbeiten und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Platzierung wurden keine Vermittlungsprovisionen oder -gebühren gezahlt. Alle im Zusammenhang mit der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist bis zum 21. Dezember 2020.

Warren Robb P.Geo., Vice-President, Exploration, ist die benannte qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 und ist für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich und hat diese genehmigt.

Über das Unternehmen

Nexus Gold ist in Kanada ansässiges Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio von elf Projekten in Kanada und Westafrika. Das Portfolio des Unternehmens in Westafrika umfasst insgesamt fünf Projekte mit einer Fläche von 750 km², die sich in einem aktiven Goldgürtel und nachgewiesenen mineralisierten Trends befinden, während seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte in Kanada das Goldprojekt McKenzie in Red Lake, Ontario, das neue Pilotprojekt im historischen Bergbaurevier Bridge River in British Columbia und vier viel versprechende Gold- und Gold-Kupferprojekte (3.700 ha) in der Provinz Neufundland umfassen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung mehrerer zentraler Projekte und strebt gleichzeitig Joint-Venture-, Earn-In- und strategische Partnerschaften für andere Projekte in seinem wachsenden Portfolio an.

Weitere Informationen finden Sie online unter: nexus.gold.

Für das Board of Directors von

NEXUS GOLD CORP.

Alex Klenman

President & CEO

604-558-1920

info@nexusgoldcorp.com

www.nexusgoldcorp.com

NEXUS GOLD CORP.

Suite 802, 750 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2T8

604-558-1919

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenberichts bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

